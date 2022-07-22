https://tr.sputniknews.com/20220722/kremlin-soygu-tahil-sevkiyati-ile-ilgili-anlasmanin-imzalanmasi-icin-istanbulda-1059005602.html
Kremlin: Şoygu, tahıl sevkiyatı ile ilgili anlaşmanın imzalanması için İstanbul’da
Kremlin: Şoygu, tahıl sevkiyatı ile ilgili anlaşmanın imzalanması için İstanbul’da
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu’nun, tahıl sevkiyatı ile ilgili anlaşmanın imzalanması için İstanbul’a geldiğini doğruladı. 22.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-22T13:05+0300
2022-07-22T13:05+0300
2022-07-22T13:11+0300
ukrayna krizi
dmitriy peskov
şoygu
istanbul
tahıl
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Peskov, gazetecilerin konuyla ilgili sorusuna karşılık, “Savunma Bakanı Şoygu’nun gerçekten Türkiye’ye gittiğini doğrulayabiliriz. Ayrıca bugün imzaların atılmasına hazırlanıldığını da doğrulayabiliriz, fakat bekleyelim, şimdilik aceleci davranmayalım” dedi. Peskov, anlaşma henüz imzalanmadığından detay vermekten kaçındı.Bugün saat 16.30’da Rusya, Ukrayna, Türkiye ve BM arasında Karadeniz limanlarından Ukrayna’nın tahılının sevkiyatının yapılması için anlaşma imzalanması planlanıyor. Ukrayna tarafından görüşmede Altyapı Bakanı Aleksandr Kurbakov yer alacak. İmza töreni Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla Dolmabahçe Sarayı’nda gerçekleşecek. BM Genel Sekreteri Antonio Guterres de katılım gösterecek. Belge ile tarafların tahılın Karadeniz’den uluslararası sulara geçişi ile ilgili sorumlulukları belirlenecek.Peskov, “Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Tahran’daki açıklamasını yeniden okumanızı rica ediyorum. Putin yaklaşan gıda krizi bağlamında, uluslararası pazarlara gübre, gıda ve tahıl sevkiyatı yollarının önünün açılmasının çok önemli olduğunu söyledi” dedi.
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dmitriy peskov, şoygu, istanbul, tahıl
Kremlin: Şoygu, tahıl sevkiyatı ile ilgili anlaşmanın imzalanması için İstanbul’da
13:05 22.07.2022 (güncellendi: 13:11 22.07.2022) Abone ol
Ayrıntılar geliyor
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu’nun, tahıl sevkiyatı ile ilgili anlaşmanın imzalanması için İstanbul’a geldiğini doğruladı.
Peskov, gazetecilerin konuyla ilgili sorusuna karşılık, “Savunma Bakanı Şoygu’nun gerçekten Türkiye’ye gittiğini doğrulayabiliriz. Ayrıca bugün imzaların atılmasına hazırlanıldığını da doğrulayabiliriz, fakat bekleyelim, şimdilik aceleci davranmayalım” dedi. Peskov, anlaşma henüz imzalanmadığından detay vermekten kaçındı.
Bugün saat 16.30’da Rusya, Ukrayna, Türkiye ve BM arasında Karadeniz limanlarından Ukrayna’nın tahılının sevkiyatının yapılması için anlaşma imzalanması planlanıyor. Ukrayna tarafından görüşmede Altyapı Bakanı Aleksandr Kurbakov yer alacak. İmza töreni Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla Dolmabahçe Sarayı’nda gerçekleşecek. BM Genel Sekreteri Antonio Guterres de katılım gösterecek.
Belge ile tarafların tahılın Karadeniz’den uluslararası sulara geçişi ile ilgili sorumlulukları belirlenecek.
Peskov, “Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Tahran’daki açıklamasını yeniden okumanızı rica ediyorum. Putin yaklaşan gıda krizi bağlamında, uluslararası pazarlara gübre, gıda ve tahıl sevkiyatı yollarının önünün açılmasının çok önemli olduğunu söyledi” dedi.