https://tr.sputniknews.com/20220722/kuzey-kibrista-kamuda-ucret-duzenlemesi-1059018029.html
Kuzey Kıbrıs'ta kamuda ücret düzenlemesi
Kuzey Kıbrıs'ta kamuda ücret düzenlemesi
Kuzey Kıbrıs'ta kamu maaşlarında düzenlemeye gidilerek, 15 bin lira üzeri maaş alan herkesten yüzde 20 kesinti yapılmasına karar verildi. 22.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-22T16:49+0300
2022-07-22T16:49+0300
2022-07-22T16:51+0300
ekonomi
kuzey kıbrıs
akaryakıt
maaş
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Kuzey Kıbrıs'ta Başbakanlık Basın ve Halkla İlişkiler Bürosu'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre Bakanlar Kurulu, hazırlanan yeni karar hükmünde kararname ile kamuda çalışan ve emeklilerin maaşında düzenlemeye gitti. Buna göre, 15 bin lira üzeri maaş alan herkesten yüzde 20 kesinti yapılması kararı alındı. 30 Temmuz'dan itibaren yürürlükte olacak yeni kararnameye göre, uygulama 31 Aralık 2022 sonuna kadar devam edecek. Başbakan Ünal Üstel, göreve geldikleri günden bu yana zor ekonomik dönemden çıkış için büyük çaba ortaya koyduklarını belirterek, toplumun tüm kesimlerinin ciddi zorluklar yaşayarak ayakta kalma çabası içinde olduğunun bilinciyle hareket ettiklerini kaydetti. Üstel, yeni maaş politikasının geçici bir uygulama olacağını aktararak, toplumun bütününün bu dayanışmayı göstermek için sağduyulu ve anlayışlı olmasını istedi. Kamu çalışanının yanı sıra özel sektörü de düşünmek zorunda olduklarını vurgulayan Üstel, "Maliyemizin gelir gider dengesi içinde 15 bin lira üzeri maaş alan herkesten yüzde 20 kesinti yapmayı uygun bulduk. 15 bin lira altında maaş alan kimseden kesinti yapılmayacak" ifadesini kullandı. Akaryakıt fiyatlarında indirim Öte yandan Üstel, yapılan çalışmaların ardından 95 ve 98 oktan benzin fiyatlarında da 1.23 lira, mazot fiyatlarında da 1 lira indirime gidildiğini açıkladı.
kuzey kıbrıs
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kuzey kıbrıs, akaryakıt, maaş
Kuzey Kıbrıs'ta kamuda ücret düzenlemesi
16:49 22.07.2022 (güncellendi: 16:51 22.07.2022) Abone ol
Kuzey Kıbrıs'ta kamu maaşlarında düzenlemeye gidilerek, 15 bin lira üzeri maaş alan herkesten yüzde 20 kesinti yapılmasına karar verildi.
Kuzey Kıbrıs'ta Başbakanlık Basın ve Halkla İlişkiler Bürosu'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre Bakanlar Kurulu, hazırlanan yeni karar hükmünde kararname ile kamuda çalışan ve emeklilerin maaşında düzenlemeye gitti.
Buna göre, 15 bin lira üzeri maaş alan herkesten yüzde 20 kesinti yapılması kararı alındı. 30 Temmuz'dan itibaren yürürlükte olacak yeni kararnameye göre, uygulama 31 Aralık 2022 sonuna kadar devam edecek.
Başbakan Ünal Üstel, göreve geldikleri günden bu yana zor ekonomik dönemden çıkış için büyük çaba ortaya koyduklarını belirterek, toplumun tüm kesimlerinin ciddi zorluklar yaşayarak ayakta kalma çabası içinde olduğunun bilinciyle hareket ettiklerini kaydetti.
Üstel, yeni maaş politikasının geçici bir uygulama olacağını aktararak, toplumun bütününün bu dayanışmayı göstermek için sağduyulu ve anlayışlı olmasını istedi.
Kamu çalışanının yanı sıra özel sektörü de düşünmek zorunda olduklarını vurgulayan Üstel, "Maliyemizin gelir gider dengesi içinde 15 bin lira üzeri maaş alan herkesten yüzde 20 kesinti yapmayı uygun bulduk. 15 bin lira altında maaş alan kimseden kesinti yapılmayacak" ifadesini kullandı.
Akaryakıt fiyatlarında indirim
Öte yandan Üstel, yapılan çalışmaların ardından 95 ve 98 oktan benzin fiyatlarında da 1.23 lira, mazot fiyatlarında da 1 lira indirime gidildiğini açıkladı.