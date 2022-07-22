https://tr.sputniknews.com/20220722/kuzey-kibrista-kamuda-ucret-duzenlemesi-1059018029.html

Kuzey Kıbrıs'ta kamuda ücret düzenlemesi

Kuzey Kıbrıs'ta kamuda ücret düzenlemesi

Kuzey Kıbrıs'ta kamu maaşlarında düzenlemeye gidilerek, 15 bin lira üzeri maaş alan herkesten yüzde 20 kesinti yapılmasına karar verildi. 22.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-22T16:49+0300

2022-07-22T16:49+0300

2022-07-22T16:51+0300

ekonomi

kuzey kıbrıs

akaryakıt

maaş

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/16/1059018157_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_75befed7dedce90623e74b439b235d72.jpg

Kuzey Kıbrıs'ta Başbakanlık Basın ve Halkla İlişkiler Bürosu'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre Bakanlar Kurulu, hazırlanan yeni karar hükmünde kararname ile kamuda çalışan ve emeklilerin maaşında düzenlemeye gitti. Buna göre, 15 bin lira üzeri maaş alan herkesten yüzde 20 kesinti yapılması kararı alındı. 30 Temmuz'dan itibaren yürürlükte olacak yeni kararnameye göre, uygulama 31 Aralık 2022 sonuna kadar devam edecek. Başbakan Ünal Üstel, göreve geldikleri günden bu yana zor ekonomik dönemden çıkış için büyük çaba ortaya koyduklarını belirterek, toplumun tüm kesimlerinin ciddi zorluklar yaşayarak ayakta kalma çabası içinde olduğunun bilinciyle hareket ettiklerini kaydetti. Üstel, yeni maaş politikasının geçici bir uygulama olacağını aktararak, toplumun bütününün bu dayanışmayı göstermek için sağduyulu ve anlayışlı olmasını istedi. Kamu çalışanının yanı sıra özel sektörü de düşünmek zorunda olduklarını vurgulayan Üstel, "Maliyemizin gelir gider dengesi içinde 15 bin lira üzeri maaş alan herkesten yüzde 20 kesinti yapmayı uygun bulduk. 15 bin lira altında maaş alan kimseden kesinti yapılmayacak" ifadesini kullandı. Akaryakıt fiyatlarında indirim Öte yandan Üstel, yapılan çalışmaların ardından 95 ve 98 oktan benzin fiyatlarında da 1.23 lira, mazot fiyatlarında da 1 lira indirime gidildiğini açıkladı.

kuzey kıbrıs

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

kuzey kıbrıs, akaryakıt, maaş