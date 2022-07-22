https://tr.sputniknews.com/20220722/londrada-evinde-olen-kadin-komsularin-surekli-koku-sikayetine-ragmen-25-yil-sonra-bulundu-1059027588.html

Londra'da evinde ölen kadın, komşuların sürekli koku şikayetine rağmen, 2.5 yıl sonra 'bulundu'

Londra'da evinde ölen kadın, komşuların sürekli koku şikayetine rağmen, 2.5 yıl sonra 'bulundu'

Britanya'nın başkenti Londra'nın güneydoğusunda Afrika kökenlilerin nüfusun çoğunluğunu oluşturduğu Peckham semtindeki bir soruşturmada, komşularının sürekli... 22.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-22T21:22+0300

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Şubat ayında Londra'nın Peckham banliyösünde evinin oturma odasında cesedi bulunan 58 yaşındaki kiracı Sheila Seleoane'nin 2.5 yıldır haber alınamadığı halde aranmamasıyla ilgili soruşturmayı yürüten sorgu yargıcı, komşularının pek çok kez uyarmasına rağmen evsahibi ve polisin harekete geçmediğini, yıllarca ölüye evinde erişilememesini insanın havsalasının almadığını belirtti. Konutun sakinleri, verdikleri ifadelerde, Seleoane hakkında defalarca evsahibi konumundaki Peabody sosyal konut derneği ve polisle temasa geçtiklerini söyledi.Hayattayken en son Ağustos 2019'da pratisyen hekim ziyaretinde görülen Seleoane'nin vücudunun ileri derecede çürümesi nedeniyle kimliği ancak diş kayıtları incelenerek teşhis edilirken ölüm nedeni tespit edilemedi, ancak Crohn hastalığı ve bağırsak iltihabından mustarip olduğu öğrenildi.Londra'da 104 binden fazla ev ve 220 bin müşteriden sorumlu olan Peabody sosyal konut derneği, soruşturmadan çıkan sonuç karşısında özür diledi. Yakın akrabası ya da arkadaşı olmadığı anlaşılan doktor sekreteri Seleoane'nin Ağustos 2019'dan beri kira ödememesi üzerine, Peabody, kirasını karşılamak için evrensel kredi başvurusunda bulunmasından 3 ay sonra, Haziran 2020'de gaz tedarikini kesmişti. Ekim 2020'de bir hafta içinde Lord's Court konutlarını iki kez ziyareti eden polis memurları, mukimle temas kuramadı. Ancak astlarla üstler arasında yanlış iletişim sonucu Seleoane'nin canlı ve sağlıklı görüldüğüne dair hatalı bir sonuca varıldı ve bu, Peabody'ye iletildi. Başkomiser, hataya neden olan polis kontrolörünün geçen yıl emekli olduğunu söyledi. Daha önce Peabody'ye sinek, kurtçuk ve koku nedeniyle defalarca yaptıkları şikayetlerden ve Seleoane'nin hayatta olup olmadığının kontrol edilmesi taleplerinden sonuç alamayan komşular, şubatta fırtına sırasında balkon kapısının hasar görmesiyle ilgili uyarıda bulunduklarında, nihayet harekete geçildi. İçeri zorla giren polis memurları, çok temiz, derli toplu ufacık dairede mavi pijamaları içinde Seleoane'nin cansız bedeniyle karşılaştı. Peabody CEO Yardımcısı Ashling Fox, Seleoane'nin sağlığını kontrol etmek için yapabilecekleri daha fazla şey olduğunu itiraf etti: "Geriye dönüp baktığımızda, noktaları daha hızlı birleştirebileceğimiz fırsatlar olduğunu görüyoruz. Davranışta ani bir değişiklik olduğu açıktı. Bu durumda, daha fazlasının yapılabileceğinin farkındayız."Soruşturma üzerine Peabody tarafından görevlendirilen danışmanlık firması Altair'in raporuna göre Ağustos 2019 ile Şubat 2022 arasında Seleoane ile temasa geçmek için 89 girişimde bulunuldu, ama takip yapılmadığı için ölüsünü bulmak için bir dizi fırsat kaçırıldı. Örneğin Ağustos 2019'da kira ödemelerinin durmasından sonraki haftalar içinde dairesinden kurtçuklar ve sinekler çıktığına dair Peabody'ye şikayetler geldi. Ekim 2020'de bir komşunun Peabody müşteri merkezine ilettiği şikayette daireden gelen kokunun 'ceset' gibi olduğu ifade edildi. Gelgelelim Peabody yetkilileri, Seleoane ile herhangi bir anlamlı temas kurmak yerine e-posta, mektup, SMS göndererek, işlerini yaptıklarına dair 'kanıt' oluşturmakla yetindi.

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