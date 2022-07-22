Mansur Yavaş duyurdu: Ankapark'ın kapılarını vatandaşlarımıza açıyoruz

© İHA Yavaş, "Burada şimdi ne yapabiliriz bunu Ankara halkına soracağız. Yarından itibaren bunu kamuoyuna açacağız. Ama içimden geçeni söyleyeyim; Mustafa Kemal Atatürk'ün bize emanet ettiği bir yere kapısında bilet parası ödeyerek girilmesini içim almıyor. Tamamen ücretsiz bir hale getirerek, buraya bütün Ankaralının Atatürk'ün emaneti olduğunu bilerek kullanması için çalışmalarımız devam edecek" diye konuştu.