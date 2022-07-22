Mansur Yavaş duyurdu: Ankapark'ın kapılarını vatandaşlarımıza açıyoruz

© İHAMelih Gökçek döneminde Atatürk Orman Çiftliği (AOÇ) arazisi üzerine kurulan Ankapark’ın tahliyesi için açılan davada mahkeme, Ankapark'ın tahliyesine ve işletmenin Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne devredilmesine karar verdi.
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© İHA
Melih Gökçek döneminde Atatürk Orman Çiftliği (AOÇ) arazisi üzerine kurulan Ankapark’ın tahliyesi için açılan davada mahkeme, Ankapark'ın tahliyesine ve işletmenin Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne devredilmesine karar verdi.
© İHAAnkara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, bu kararın ardından dün Ankapark'ın kapısını kamuoyuna açarak bir bilgilendirme toplantısı düzenledi.
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© İHA
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, bu kararın ardından dün Ankapark'ın kapısını kamuoyuna açarak bir bilgilendirme toplantısı düzenledi.
© İHAYavaş, "Burada şimdi ne yapabiliriz bunu Ankara halkına soracağız. Yarından itibaren bunu kamuoyuna açacağız. Ama içimden geçeni söyleyeyim; Mustafa Kemal Atatürk'ün bize emanet ettiği bir yere kapısında bilet parası ödeyerek girilmesini içim almıyor. Tamamen ücretsiz bir hale getirerek, buraya bütün Ankaralının Atatürk'ün emaneti olduğunu bilerek kullanması için çalışmalarımız devam edecek" diye konuştu.
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© İHA
Yavaş, "Burada şimdi ne yapabiliriz bunu Ankara halkına soracağız. Yarından itibaren bunu kamuoyuna açacağız. Ama içimden geçeni söyleyeyim; Mustafa Kemal Atatürk'ün bize emanet ettiği bir yere kapısında bilet parası ödeyerek girilmesini içim almıyor. Tamamen ücretsiz bir hale getirerek, buraya bütün Ankaralının Atatürk'ün emaneti olduğunu bilerek kullanması için çalışmalarımız devam edecek" diye konuştu.
© İHABugün ise sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Yavaş, "Söz verdiğimiz gibi Ankapark'ın kapılarını vatandaşlarımıza açıyoruz. Hafta sonları düzenleyeceğimiz ring seferlerine katılarak Ankapark'ın bize teslim edildiği (18 Temmuz 2022) halini yakından görebilirsiniz" ifadelerini kullandı.
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© İHA
Bugün ise sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Yavaş, "Söz verdiğimiz gibi Ankapark'ın kapılarını vatandaşlarımıza açıyoruz. Hafta sonları düzenleyeceğimiz ring seferlerine katılarak Ankapark'ın bize teslim edildiği (18 Temmuz 2022) halini yakından görebilirsiniz" ifadelerini kullandı.
© İHA / İHA-Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), 801 milyon dolara yapılan ve 3 yıl süren hukuki sürecin ardından 18 Temmuz'da ABB'ye devredilen ANKAPARK'ın kapılarını vatandaşlara ilk kez açıyor.
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© İHA / İHA-
Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), 801 milyon dolara yapılan ve 3 yıl süren hukuki sürecin ardından 18 Temmuz'da ABB'ye devredilen ANKAPARK'ın kapılarını vatandaşlara ilk kez açıyor.