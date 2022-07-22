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https://tr.sputniknews.com/20220722/mansur-yavastan-bakan-kuruma-ankapark-yaniti-devri-3-yil-once-degil-5-gun-once-gerceklesti-1059029005.html
Mansur Yavaş'tan Bakan Kurum'a Ankapark yanıtı: Devri 3 yıl önce değil, 5 gün önce gerçekleşti
Mansur Yavaş'tan Bakan Kurum'a Ankapark yanıtı: Devri 3 yıl önce değil, 5 gün önce gerçekleşti
ABB Başkanı Mansur Yavaş, Bakan Murat Kurum'un "Kaderine terk edilen Ankapark’ın içler acısı halinden Belediye Başkanı’nın hiç mi sorumluluğu yok?" sözlerine... 22.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-22T22:21+0300
2022-07-22T22:31+0300
türkiye
mansur yavaş
murat kurum
cevap
yanıt
ankapark
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Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un Ankapark hakkında söylediği "Kaderine terk edilen Ankapark’ın içler acısı halinden Belediye Başkanı’nın hiç mi sorumluluğu yok?" sözlerine yanıt verdi. Yavaş, "Ankapark'ın belediyemize devri sizin de bildiğinizi düşünüyorum ki, 3 yıl önce değil, mahkeme kararıyla 5 gün önce gerçekleşmiştir" diyerek internet adresi yayınladı. ABB Başkanı, Bakan Kurum'a, "Sizler de http://forms.ankara.bel.tr/ankapark üzerinden değerli fikirlerinizi iletebilirsiniz" dedi.Bakan Kurum, sosyal medya hesabından yayınladığı görüntülerde, eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek tarafından 801 milyon dolar harcanarak yapılan Ankapark'ın atıl kalmış görüntülerini yayınlayan Belediye Başkanı Mansur Yavaşhakkında, "Kaderine terk edilen Anka Park’ın bu görüntülerini verirken hiç mi içiniz sızlamadı? Bu görüntülerde sizin hiç mi sorumluluğunuz yok? Yolunuza sürekli algı üreterek mi devam edeceksiniz? Oysa Ankaralı hemşehrilerimiz sizden hizmet bekliyor, eser bekliyor, proje bekliyor" dedi.Paylaşımı alıntılayan Mansur Yavaş, Bakan Kurum'a Ankapark'ın 5 gün önce 'mahkeme kararı' ile Belediye'ye devredildiğini hatırlatarak şu paylaşımı yaptı:"Sn. Bakan, Ankapark'ın belediyemize devri sizin de bildiğinizi düşünüyorum ki, 3 yıl önce değil, mahkeme kararıyla 5 gün önce gerçekleşmiştir. Ankapark'ın geleceğine birlikte yön vermemiz adına, sizler de http://forms.ankara.bel.tr/ankapark üzerinden değerli fikirlerinizi iletebilirsiniz."
https://tr.sputniknews.com/20220722/mansur-yavas-duyurdu-ankaparkin-kapilarini-vatandaslarimiza-aciyoruz-1059014375.html
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mansur yavaş, murat kurum, cevap, yanıt, ankapark

Mansur Yavaş'tan Bakan Kurum'a Ankapark yanıtı: Devri 3 yıl önce değil, 5 gün önce gerçekleşti

22:21 22.07.2022 (güncellendi: 22:31 22.07.2022)
© Fotoğraf : Ankara Büyükşehir BelediyesiMansur Yavaş
Mansur Yavaş - Sputnik Türkiye, 1920, 22.07.2022
© Fotoğraf : Ankara Büyükşehir Belediyesi
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ABB Başkanı Mansur Yavaş, Bakan Murat Kurum'un "Kaderine terk edilen Ankapark’ın içler acısı halinden Belediye Başkanı’nın hiç mi sorumluluğu yok?" sözlerine "Ankapark'ın devri 3 yıl önce değil, 5 gün önce gerçekleşti" ifadeleriyle cevap verdi.
Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un Ankapark hakkında söylediği "Kaderine terk edilen Ankapark’ın içler acısı halinden Belediye Başkanı’nın hiç mi sorumluluğu yok?" sözlerine yanıt verdi.
Yavaş, "Ankapark'ın belediyemize devri sizin de bildiğinizi düşünüyorum ki, 3 yıl önce değil, mahkeme kararıyla 5 gün önce gerçekleşmiştir" diyerek internet adresi yayınladı.
ABB Başkanı, Bakan Kurum'a, "Sizler de http://forms.ankara.bel.tr/ankapark üzerinden değerli fikirlerinizi iletebilirsiniz" dedi.
Bakan Kurum, sosyal medya hesabından yayınladığı görüntülerde, eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek tarafından 801 milyon dolar harcanarak yapılan Ankapark'ın atıl kalmış görüntülerini yayınlayan Belediye Başkanı Mansur Yavaşhakkında, "Kaderine terk edilen Anka Park’ın bu görüntülerini verirken hiç mi içiniz sızlamadı? Bu görüntülerde sizin hiç mi sorumluluğunuz yok? Yolunuza sürekli algı üreterek mi devam edeceksiniz? Oysa Ankaralı hemşehrilerimiz sizden hizmet bekliyor, eser bekliyor, proje bekliyor" dedi.
Paylaşımı alıntılayan Mansur Yavaş, Bakan Kurum'a Ankapark'ın 5 gün önce 'mahkeme kararı' ile Belediye'ye devredildiğini hatırlatarak şu paylaşımı yaptı:
"Sn. Bakan, Ankapark'ın belediyemize devri sizin de bildiğinizi düşünüyorum ki, 3 yıl önce değil, mahkeme kararıyla 5 gün önce gerçekleşmiştir. Ankapark'ın geleceğine birlikte yön vermemiz adına, sizler de http://forms.ankara.bel.tr/ankapark üzerinden değerli fikirlerinizi iletebilirsiniz."
Mansur Yavaş duyurdu: Ankapark'ın kapılarını vatandaşlarımıza açıyoruz - Sputnik Türkiye, 1920, 22.07.2022
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Mansur Yavaş duyurdu: Ankapark'ın kapılarını vatandaşlarımıza açıyoruz
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