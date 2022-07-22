https://tr.sputniknews.com/20220722/milli-savunma-bakani-akar-rusya-savunma-bakani-soygu-ile-gorustu--1059015427.html
Milli Savunma Bakanı Akar, Rusya Savunma Bakanı Şoygu ile görüştü
Milli Savunma Bakanı Akar, Rusya Savunma Bakanı Şoygu ile görüştü
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Rus mevkidaşı Sergey Şoygu ile bir araya geldi. 22.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-22T16:11+0300
2022-07-22T16:11+0300
2022-07-22T16:39+0300
ukrayna krizi
hulusi akar
sergey şoygu
tahıl
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/16/1059015840_0:88:3072:1816_1920x0_80_0_0_e5d8a4458233dd0ca6c58e3d370a1b55.jpg
Akar, Türkiye’nin gayretleriyle ortaya çıkan tahıl sevkiyatına yönelik mutabakatın imza töreni için, İstanbul’a gelen Şoygu ile Kalender Kasrı’nda bir araya geldi. İkili ve bölgesel savunma, güvenlik konularının ele alındığı toplantıda, Bakan Akar tarafından Ukrayna’da acil ateşkese olan ihtiyaç bir kez daha vurgulandı, tahıl ve gıda malzemelerinin denizden emniyetle sevkine yönelik çalışmalara katkılarından dolayı Şoygu’ya teşekkür edildi.Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada da “Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Türk mevkidaşı Hulusi Akar ile bir görüşme gerçekleştirdi ve görüşmede Karadeniz bölgesi, Ukrayna ve başta Suriye olmak üzere Ortadoğu’daki mevcut durum ele alındı” denildi.Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Akar ile görüşmesinde Şoygu, Suriye’de ateşkes uygulamasının desteklenmesi gerektiğini belirtti. Rusya ile Türkiye’nin kurumlarının bu konuda çeşitli düzeylerde sürekli temas halinde oldukları kaydedildi. Bununla beraber Rusya Savunma Bakanı, Türk mevkidaşı ile görüşmesinde, ABD tarafından getirilen birtakım yaptırımların, Suriye’deki insani durumun kötüleşmesine sebep olduklarını ve söz konusu yaptırımların meşru olmadığını belirtti. Şoygu, ABD güçlerinin Suriye’de bulunmasının uluslararası normları ihlal ettiğini de yineledi ve ABD tarafından bu ülkede oluşturulan üslerde terörist oluşumlarda yer alan militanlara eğitim verildiğini belirtti. Şoygu bu üslerden birinin, Irak sınırı yakınında yer alan El Tanf üssü olduğunu ekledi.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/16/1059015840_228:0:2959:2048_1920x0_80_0_0_2c8d57f8be17436f13c02c8a0001179b.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
hulusi akar, sergey şoygu, tahıl
Milli Savunma Bakanı Akar, Rusya Savunma Bakanı Şoygu ile görüştü
16:11 22.07.2022 (güncellendi: 16:39 22.07.2022) Abone ol
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Rus mevkidaşı Sergey Şoygu ile bir araya geldi.
Akar, Türkiye’nin gayretleriyle ortaya çıkan tahıl sevkiyatına yönelik mutabakatın imza töreni için, İstanbul’a gelen Şoygu ile Kalender Kasrı’nda bir araya geldi.
İkili ve bölgesel savunma, güvenlik konularının ele alındığı toplantıda, Bakan Akar tarafından Ukrayna’da acil ateşkese olan ihtiyaç bir kez daha vurgulandı, tahıl ve gıda malzemelerinin denizden emniyetle sevkine yönelik çalışmalara katkılarından dolayı Şoygu’ya teşekkür edildi.
Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada da “Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Türk mevkidaşı Hulusi Akar ile bir görüşme gerçekleştirdi ve görüşmede Karadeniz bölgesi, Ukrayna ve başta Suriye olmak üzere Ortadoğu’daki mevcut durum ele alındı” denildi.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Akar ile görüşmesinde Şoygu, Suriye’de ateşkes uygulamasının desteklenmesi gerektiğini belirtti. Rusya ile Türkiye’nin kurumlarının bu konuda çeşitli düzeylerde sürekli temas halinde oldukları kaydedildi.
Bununla beraber Rusya Savunma Bakanı, Türk mevkidaşı ile görüşmesinde, ABD tarafından getirilen birtakım yaptırımların, Suriye’deki insani durumun kötüleşmesine sebep olduklarını ve söz konusu yaptırımların meşru olmadığını belirtti.
Şoygu, ABD güçlerinin Suriye’de bulunmasının uluslararası normları ihlal ettiğini de yineledi ve ABD tarafından bu ülkede oluşturulan üslerde terörist oluşumlarda yer alan militanlara eğitim verildiğini belirtti. Şoygu bu üslerden birinin, Irak sınırı yakınında yer alan El Tanf üssü olduğunu ekledi.