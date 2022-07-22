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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220722/milli-savunma-bakani-akar-rusya-savunma-bakani-soygu-ile-gorustu--1059015427.html
Milli Savunma Bakanı Akar, Rusya Savunma Bakanı Şoygu ile görüştü
Milli Savunma Bakanı Akar, Rusya Savunma Bakanı Şoygu ile görüştü
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Rus mevkidaşı Sergey Şoygu ile bir araya geldi. 22.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-22T16:11+0300
2022-07-22T16:39+0300
ukrayna krizi
hulusi akar
sergey şoygu
tahıl
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Akar, Türkiye’nin gayretleriyle ortaya çıkan tahıl sevkiyatına yönelik mutabakatın imza töreni için, İstanbul’a gelen Şoygu ile Kalender Kasrı’nda bir araya geldi. İkili ve bölgesel savunma, güvenlik konularının ele alındığı toplantıda, Bakan Akar tarafından Ukrayna’da acil ateşkese olan ihtiyaç bir kez daha vurgulandı, tahıl ve gıda malzemelerinin denizden emniyetle sevkine yönelik çalışmalara katkılarından dolayı Şoygu’ya teşekkür edildi.Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada da “Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Türk mevkidaşı Hulusi Akar ile bir görüşme gerçekleştirdi ve görüşmede Karadeniz bölgesi, Ukrayna ve başta Suriye olmak üzere Ortadoğu’daki mevcut durum ele alındı” denildi.Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Akar ile görüşmesinde Şoygu, Suriye’de ateşkes uygulamasının desteklenmesi gerektiğini belirtti. Rusya ile Türkiye’nin kurumlarının bu konuda çeşitli düzeylerde sürekli temas halinde oldukları kaydedildi. Bununla beraber Rusya Savunma Bakanı, Türk mevkidaşı ile görüşmesinde, ABD tarafından getirilen birtakım yaptırımların, Suriye’deki insani durumun kötüleşmesine sebep olduklarını ve söz konusu yaptırımların meşru olmadığını belirtti. Şoygu, ABD güçlerinin Suriye’de bulunmasının uluslararası normları ihlal ettiğini de yineledi ve ABD tarafından bu ülkede oluşturulan üslerde terörist oluşumlarda yer alan militanlara eğitim verildiğini belirtti. Şoygu bu üslerden birinin, Irak sınırı yakınında yer alan El Tanf üssü olduğunu ekledi.
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hulusi akar, sergey şoygu, tahıl

Milli Savunma Bakanı Akar, Rusya Savunma Bakanı Şoygu ile görüştü

16:11 22.07.2022 (güncellendi: 16:39 22.07.2022)
© Fotoğraf : Milli Savunma BakanlığıSergey Şoygu- Hulusi Akar
Sergey Şoygu- Hulusi Akar - Sputnik Türkiye, 1920, 22.07.2022
© Fotoğraf : Milli Savunma Bakanlığı
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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Rus mevkidaşı Sergey Şoygu ile bir araya geldi.
Akar, Türkiye’nin gayretleriyle ortaya çıkan tahıl sevkiyatına yönelik mutabakatın imza töreni için, İstanbul’a gelen Şoygu ile Kalender Kasrı’nda bir araya geldi.
İkili ve bölgesel savunma, güvenlik konularının ele alındığı toplantıda, Bakan Akar tarafından Ukrayna’da acil ateşkese olan ihtiyaç bir kez daha vurgulandı, tahıl ve gıda malzemelerinin denizden emniyetle sevkine yönelik çalışmalara katkılarından dolayı Şoygu’ya teşekkür edildi.
Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada da “Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Türk mevkidaşı Hulusi Akar ile bir görüşme gerçekleştirdi ve görüşmede Karadeniz bölgesi, Ukrayna ve başta Suriye olmak üzere Ortadoğu’daki mevcut durum ele alındı” denildi.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Akar ile görüşmesinde Şoygu, Suriye’de ateşkes uygulamasının desteklenmesi gerektiğini belirtti. Rusya ile Türkiye’nin kurumlarının bu konuda çeşitli düzeylerde sürekli temas halinde oldukları kaydedildi.
Bununla beraber Rusya Savunma Bakanı, Türk mevkidaşı ile görüşmesinde, ABD tarafından getirilen birtakım yaptırımların, Suriye’deki insani durumun kötüleşmesine sebep olduklarını ve söz konusu yaptırımların meşru olmadığını belirtti.
Şoygu, ABD güçlerinin Suriye’de bulunmasının uluslararası normları ihlal ettiğini de yineledi ve ABD tarafından bu ülkede oluşturulan üslerde terörist oluşumlarda yer alan militanlara eğitim verildiğini belirtti. Şoygu bu üslerden birinin, Irak sınırı yakınında yer alan El Tanf üssü olduğunu ekledi.
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