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https://tr.sputniknews.com/20220722/new-york-vali-adayi-lee-zeldin-miting-sirasinda-saldiriya-ugradi-1059030978.html
New York vali adayı Lee Zeldin, miting sırasında saldırıya uğradı
New York vali adayı Lee Zeldin, miting sırasında saldırıya uğradı
ABD'nin New York eyaleti için vali adaylığı kampanyası yürüten Temsilciler Meclisi Üyesi Lee Zeldin, miting sırasında elinde kesici alet bulunan kişinin... 22.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-22T23:37+0300
2022-07-22T23:37+0300
dünya
lee zeldin
new york
saldırı
miting
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Cumhuriyetçi Parti'den New York valiliğine aday olan Lee Zeldin, Rochester kentinde katıldığı mitingde, kürsüde konuşma yaptığı sırada elinde kesici aletle yanına yaklaşan kişinin saldırısına uğradı. Saldırganın elini bileğinden kavrayan Zeldin, saldırıdan yara almadan kurtuldu.David G. Jakubonis isimli 43 yaşındaki saldırganın, ruhsal sorunlar nedeniyle emekli edilmiş eski asker olduğu ve tutuklandıktan kısa süre sonra serbest bırakıldığı bildirildi.Sosyal medyada paylaşılan olaya ilişkin videoda, şapka ve gözlük takan, sağ elinde 2 sivri ucu bulunan kesici alet taşıyan saldırganın, dış mekanda alçak bir platformda konuşma yapan Zeldin'e yaklaşarak "Sen bittin, senin işin bitti" şeklinde birkaç defa bağırdığı görüldü.Twitter'da olay anının fotoğrafını paylaşan Zeldin, "Birkaç saat önce beni bıçaklamaya çalışırken 'İşin bitti.' diyordu" ifadesini kullanarak, kendisini koruyan polislere teşekkür etti.ABD Başkanı Joe Biden'dan kınamaCumhuriyetçi Kongre Üyesi Lee Zeldin'in uğradığı saldırı sonrası yazılı bir mesaj paylaşan ABD Başkanı Joe Biden, şunları kaydetti:New York Valisi Kathy Hochul da Twitter'dan, "Kongre Üyesi Zeldin'in yaralanmadığını ve zanlının gözaltına alındığını duymak beni rahatlattı. Bu şiddetli davranışı mümkün olan en güçlü şekilde kınıyorum" paylaşımında bulundu.Eski bir ABD'li subay olan 1980 doğumlu Lee Zeldin, 2015'ten bu yana New York'un Birinci Kongre Bölgesi'nde Cumhuriyetçi Partiyi temsil ediyor.Eski Başkan Donald Trump'un güçlü destekçilerinden Zeldin, 6 Ocak Kongre baskınından sonra Biden'ın seçim zaferine karşı oy kullananlardan biriydi.
https://tr.sputniknews.com/20220718/abdde-bir-alisveris-merkezinde-silahli-saldiri-2-olu-1058819157.html
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lee zeldin, new york, saldırı, miting

New York vali adayı Lee Zeldin, miting sırasında saldırıya uğradı

23:37 22.07.2022
© AP Photo / John MinchilloLee Zeldin
Lee Zeldin - Sputnik Türkiye, 1920, 22.07.2022
© AP Photo / John Minchillo
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ABD'nin New York eyaleti için vali adaylığı kampanyası yürüten Temsilciler Meclisi Üyesi Lee Zeldin, miting sırasında elinde kesici alet bulunan kişinin saldırısına uğradı.
Cumhuriyetçi Parti'den New York valiliğine aday olan Lee Zeldin, Rochester kentinde katıldığı mitingde, kürsüde konuşma yaptığı sırada elinde kesici aletle yanına yaklaşan kişinin saldırısına uğradı. Saldırganın elini bileğinden kavrayan Zeldin, saldırıdan yara almadan kurtuldu.
David G. Jakubonis isimli 43 yaşındaki saldırganın, ruhsal sorunlar nedeniyle emekli edilmiş eski asker olduğu ve tutuklandıktan kısa süre sonra serbest bırakıldığı bildirildi.
Sosyal medyada paylaşılan olaya ilişkin videoda, şapka ve gözlük takan, sağ elinde 2 sivri ucu bulunan kesici alet taşıyan saldırganın, dış mekanda alçak bir platformda konuşma yapan Zeldin'e yaklaşarak "Sen bittin, senin işin bitti" şeklinde birkaç defa bağırdığı görüldü.
Twitter'da olay anının fotoğrafını paylaşan Zeldin, "Birkaç saat önce beni bıçaklamaya çalışırken 'İşin bitti.' diyordu" ifadesini kullanarak, kendisini koruyan polislere teşekkür etti.

ABD Başkanı Joe Biden'dan kınama

Cumhuriyetçi Kongre Üyesi Lee Zeldin'in uğradığı saldırı sonrası yazılı bir mesaj paylaşan ABD Başkanı Joe Biden, şunları kaydetti:
"Kongre Üyesi Zeldin'e yapılan saldırıyı en güçlü şekilde kınıyorum. Daha önce de söylediğim gibi şiddetin toplumumuzda ve siyasetimizde kesinlikle yeri yoktur. Hemen müdahale edenlerin cesareti için, sağ salim olduğu ve konuşmasına devam edebildiği için özellikle minnettarım. Ayrıca temel demokratik değerlerimize aykırı bu saldırıyı, hızla harekete geçip soruşturan kolluk kuvvetlerine de teşekkür etmek istiyorum."
New York Valisi Kathy Hochul da Twitter'dan, "Kongre Üyesi Zeldin'in yaralanmadığını ve zanlının gözaltına alındığını duymak beni rahatlattı. Bu şiddetli davranışı mümkün olan en güçlü şekilde kınıyorum" paylaşımında bulundu.
Eski bir ABD'li subay olan 1980 doğumlu Lee Zeldin, 2015'ten bu yana New York'un Birinci Kongre Bölgesi'nde Cumhuriyetçi Partiyi temsil ediyor.
Eski Başkan Donald Trump'un güçlü destekçilerinden Zeldin, 6 Ocak Kongre baskınından sonra Biden'ın seçim zaferine karşı oy kullananlardan biriydi.
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