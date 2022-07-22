https://tr.sputniknews.com/20220722/okula-girip-mahsur-kalan-tilki-yakalanip-dogaya-salindi-1059030843.html
Okula girip mahsur kalan tilki yakalanıp doğaya salındı
Okula girip mahsur kalan tilki yakalanıp doğaya salındı
Yalova'da girdiği okulda çıkışı bulamayınca mahsur kalan tilki, itfaiye ekiplerince yakalanıp, doğaya salındı. 22.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-22T23:14+0300
2022-07-22T23:14+0300
2022-07-22T23:14+0300
türkiye
tilki
yalova
çiftlikköy belediyesi
çiftlik
çiftlikköy
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Yalova''nın Çiftlikköy ilçesindeki Şehit Teğmen Talha Bahadır Ortaokulu binasının içerisinden gelen sesleri duyan güvenlik görevlisi kontrol etmek için içeri girdi. Bu sırada güvenlik görevlisi, tilkiyle karşılaştı. Tilki tuvalete kaçarken, güvenlik görevlisi itfaiyeye haber verdi. Çiftlikköy Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü Ekipleri, tuvaletteki tilkiyi yakalayarak, doğaya saldı. Ekipler, o anların görüntüsünü sosyal medyada paylaştı.
türkiye
yalova
çiftlikköy
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tilki, yalova, çiftlikköy belediyesi, çiftlik, çiftlikköy
Okula girip mahsur kalan tilki yakalanıp doğaya salındı
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Yalova'da girdiği okulda çıkışı bulamayınca mahsur kalan tilki, itfaiye ekiplerince yakalanıp, doğaya salındı.
Yalova''nın Çiftlikköy ilçesindeki Şehit Teğmen Talha Bahadır Ortaokulu binasının içerisinden gelen sesleri duyan güvenlik görevlisi kontrol etmek için içeri girdi. Bu sırada güvenlik görevlisi, tilkiyle karşılaştı.
Tilki tuvalete kaçarken, güvenlik görevlisi itfaiyeye haber verdi.
Çiftlikköy Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü Ekipleri, tuvaletteki tilkiyi yakalayarak, doğaya saldı. Ekipler, o anların görüntüsünü sosyal medyada paylaştı.