Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://tr.sputniknews.com/20220722/okula-girip-mahsur-kalan-tilki-yakalanip-dogaya-salindi-1059030843.html
Okula girip mahsur kalan tilki yakalanıp doğaya salındı
Okula girip mahsur kalan tilki yakalanıp doğaya salındı
Yalova'da girdiği okulda çıkışı bulamayınca mahsur kalan tilki, itfaiye ekiplerince yakalanıp, doğaya salındı. 22.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-22T23:14+0300
2022-07-22T23:14+0300
türkiye
tilki
yalova
çiftlikköy belediyesi
çiftlik
çiftlikköy
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/16/1059030699_0:187:2001:1312_1920x0_80_0_0_84391f7833b1697316e04b7bb4bd39fe.jpg
Yalova''nın Çiftlikköy ilçesindeki Şehit Teğmen Talha Bahadır Ortaokulu binasının içerisinden gelen sesleri duyan güvenlik görevlisi kontrol etmek için içeri girdi. Bu sırada güvenlik görevlisi, tilkiyle karşılaştı. Tilki tuvalete kaçarken, güvenlik görevlisi itfaiyeye haber verdi. Çiftlikköy Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü Ekipleri, tuvaletteki tilkiyi yakalayarak, doğaya saldı. Ekipler, o anların görüntüsünü sosyal medyada paylaştı.
türkiye
yalova
çiftlikköy
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/16/1059030699_0:0:1999:1499_1920x0_80_0_0_c39d05a2d97a74d497bdb78aede31420.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
tilki, yalova, çiftlikköy belediyesi, çiftlik, çiftlikköy

Okula girip mahsur kalan tilki yakalanıp doğaya salındı

23:14 22.07.2022
© DHAYalova'da bulunan bir okulun binasına girip tuvalette mahsur kalan tilkiyi itfaiye ekipleri yakalayıp doğaya saldı.
Yalova'da bulunan bir okulun binasına girip tuvalette mahsur kalan tilkiyi itfaiye ekipleri yakalayıp doğaya saldı. - Sputnik Türkiye, 1920, 22.07.2022
© DHA
Abone olTelegram
Yalova'da girdiği okulda çıkışı bulamayınca mahsur kalan tilki, itfaiye ekiplerince yakalanıp, doğaya salındı.
Yalova''nın Çiftlikköy ilçesindeki Şehit Teğmen Talha Bahadır Ortaokulu binasının içerisinden gelen sesleri duyan güvenlik görevlisi kontrol etmek için içeri girdi. Bu sırada güvenlik görevlisi, tilkiyle karşılaştı.
Tilki tuvalete kaçarken, güvenlik görevlisi itfaiyeye haber verdi.
Çiftlikköy Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü Ekipleri, tuvaletteki tilkiyi yakalayarak, doğaya saldı. Ekipler, o anların görüntüsünü sosyal medyada paylaştı.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала