https://tr.sputniknews.com/20220722/okula-girip-mahsur-kalan-tilki-yakalanip-dogaya-salindi-1059030843.html

Okula girip mahsur kalan tilki yakalanıp doğaya salındı

Okula girip mahsur kalan tilki yakalanıp doğaya salındı

Yalova'da girdiği okulda çıkışı bulamayınca mahsur kalan tilki, itfaiye ekiplerince yakalanıp, doğaya salındı. 22.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-22T23:14+0300

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türkiye

tilki

yalova

çiftlikköy belediyesi

çiftlik

çiftlikköy

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Yalova''nın Çiftlikköy ilçesindeki Şehit Teğmen Talha Bahadır Ortaokulu binasının içerisinden gelen sesleri duyan güvenlik görevlisi kontrol etmek için içeri girdi. Bu sırada güvenlik görevlisi, tilkiyle karşılaştı. Tilki tuvalete kaçarken, güvenlik görevlisi itfaiyeye haber verdi. Çiftlikköy Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü Ekipleri, tuvaletteki tilkiyi yakalayarak, doğaya saldı. Ekipler, o anların görüntüsünü sosyal medyada paylaştı.

türkiye

yalova

çiftlikköy

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