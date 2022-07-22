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Polonya'da Ukraynalılara 'yardıma giden' sabıkalı İngiliz çocuk istismarcılarına sınır dışı
Polonya'da Ukraynalılara 'yardıma giden' sabıkalı İngiliz çocuk istismarcılarına sınır dışı
İngiltere Ulusal Suç Ajansı, Polonya'ya Ukraynalı sığınmacılara yardım için gittiğini söyleyen bir dizi ve daha önce çocuk istismarı suçundan hüküm giymiş... 22.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-22T13:10+0300
2022-07-22T13:10+0300
2022-07-22T13:19+0300
ukrayna krizi
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polonya
pedofili
ingiltere
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İngiltere Ulusal Suç Ajansı, Polonya'ya sığınan Ukraynalılara yardım maksadıyla gittiğini belirten ve daha önce çocuk istismarı suçuna karıştığı ortaya çıkan bir dizi şahsın sınır dışı edildiğini belirtti.Ajanstan Independent gazetesine yapılan açıklamada, suça karıştığı tespit edilen 10 yetkilinin İngiltere'ye gönderilmeden önce Polonya göçmenlik makamları tarafından sorguya çekildiği kaydedildi.Ajans sözcüsü, sanıkların Ukrayna'dan kaçarak Polonya'ya giden en az 5 bin refakatsiz çocuğa 'insani yardım' sunduklarını iddia ettiklerini söyledi.Sözcü, "Bizim için mesele, ortaklarımızı bu hükümlü çocuk istismarı suçlularının bariz sebeplerden ötürü orada oldukları konusunda bilinçlendirmek. Çocukların güvende olduğundan emin olmak kesinlikle çok önemli" ifadelerini kullandı.Çocuk istismarcılarının Polonya'da kaç Ukraynalı çocuklar temasa geçtiklerine ilişkin henüz bir bilgi verilmedi.Daha önce Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Kaçakçılıkla Mücadele Koordinatörü Valiant Richey, Ukraynalı kadınların cinsel sömürünün kurbanı olduklarını belirtmişti.
https://tr.sputniknews.com/20220623/europol-ukraynali-siginmacilari-kandiran-insan-kacakcilari-agini-ortaya-cikardi-1057851327.html
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Polonya'da Ukraynalılara 'yardıma giden' sabıkalı İngiliz çocuk istismarcılarına sınır dışı
13:10 22.07.2022 (güncellendi: 13:19 22.07.2022) Abone ol
İngiltere Ulusal Suç Ajansı, Polonya'ya Ukraynalı sığınmacılara yardım için gittiğini söyleyen bir dizi ve daha önce çocuk istismarı suçundan hüküm giymiş İngiliz vatandaşlarının tespit edilerek sınır dışı edildiğini duyurdu.
İngiltere Ulusal Suç Ajansı, Polonya'ya sığınan Ukraynalılara yardım maksadıyla gittiğini belirten ve daha önce çocuk istismarı suçuna karıştığı ortaya çıkan bir dizi şahsın sınır dışı edildiğini belirtti.
Ajanstan Independent gazetesine yapılan açıklamada, suça karıştığı tespit edilen 10 yetkilinin İngiltere'ye gönderilmeden önce Polonya göçmenlik makamları tarafından sorguya çekildiği kaydedildi.
Ajans sözcüsü, sanıkların Ukrayna'dan kaçarak Polonya'ya giden en az 5 bin refakatsiz çocuğa 'insani yardım' sunduklarını iddia ettiklerini söyledi.
Sözcü, "Bizim için mesele, ortaklarımızı bu hükümlü çocuk istismarı suçlularının bariz sebeplerden ötürü orada oldukları konusunda bilinçlendirmek. Çocukların güvende olduğundan emin olmak kesinlikle çok önemli" ifadelerini kullandı.
Çocuk istismarcılarının Polonya'da kaç Ukraynalı çocuklar temasa geçtiklerine ilişkin henüz bir bilgi verilmedi.
Daha önce Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Kaçakçılıkla Mücadele Koordinatörü Valiant Richey, Ukraynalı kadınların cinsel sömürünün kurbanı olduklarını belirtmişti.