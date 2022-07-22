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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220722/polonyada-ukraynali-siginmacilara-yardim-icin-giden-ingilizler-pedofili-sucuna-karisti-1059006207.html
Polonya'da Ukraynalılara 'yardıma giden' sabıkalı İngiliz çocuk istismarcılarına sınır dışı
Polonya'da Ukraynalılara 'yardıma giden' sabıkalı İngiliz çocuk istismarcılarına sınır dışı
İngiltere Ulusal Suç Ajansı, Polonya'ya Ukraynalı sığınmacılara yardım için gittiğini söyleyen bir dizi ve daha önce çocuk istismarı suçundan hüküm giymiş... 22.07.2022, Sputnik Türkiye
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ukrayna krizi
ukrayna
polonya
pedofili
ingiltere
sığınmacı
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İngiltere Ulusal Suç Ajansı, Polonya'ya sığınan Ukraynalılara yardım maksadıyla gittiğini belirten ve daha önce çocuk istismarı suçuna karıştığı ortaya çıkan bir dizi şahsın sınır dışı edildiğini belirtti.Ajanstan Independent gazetesine yapılan açıklamada, suça karıştığı tespit edilen 10 yetkilinin İngiltere'ye gönderilmeden önce Polonya göçmenlik makamları tarafından sorguya çekildiği kaydedildi.Ajans sözcüsü, sanıkların Ukrayna'dan kaçarak Polonya'ya giden en az 5 bin refakatsiz çocuğa 'insani yardım' sunduklarını iddia ettiklerini söyledi.Sözcü, "Bizim için mesele, ortaklarımızı bu hükümlü çocuk istismarı suçlularının bariz sebeplerden ötürü orada oldukları konusunda bilinçlendirmek. Çocukların güvende olduğundan emin olmak kesinlikle çok önemli" ifadelerini kullandı.Çocuk istismarcılarının Polonya'da kaç Ukraynalı çocuklar temasa geçtiklerine ilişkin henüz bir bilgi verilmedi.Daha önce Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Kaçakçılıkla Mücadele Koordinatörü Valiant Richey, Ukraynalı kadınların cinsel sömürünün kurbanı olduklarını belirtmişti.
https://tr.sputniknews.com/20220623/europol-ukraynali-siginmacilari-kandiran-insan-kacakcilari-agini-ortaya-cikardi-1057851327.html
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ukrayna, polonya, pedofili, ingiltere, sığınmacı

Polonya'da Ukraynalılara 'yardıma giden' sabıkalı İngiliz çocuk istismarcılarına sınır dışı

13:10 22.07.2022 (güncellendi: 13:19 22.07.2022)
© REUTERS / Hannah McKayUkrayna - sığınmacı
Ukrayna - sığınmacı - Sputnik Türkiye, 1920, 22.07.2022
© REUTERS / Hannah McKay
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İngiltere Ulusal Suç Ajansı, Polonya'ya Ukraynalı sığınmacılara yardım için gittiğini söyleyen bir dizi ve daha önce çocuk istismarı suçundan hüküm giymiş İngiliz vatandaşlarının tespit edilerek sınır dışı edildiğini duyurdu.
İngiltere Ulusal Suç Ajansı, Polonya'ya sığınan Ukraynalılara yardım maksadıyla gittiğini belirten ve daha önce çocuk istismarı suçuna karıştığı ortaya çıkan bir dizi şahsın sınır dışı edildiğini belirtti.
Ajanstan Independent gazetesine yapılan açıklamada, suça karıştığı tespit edilen 10 yetkilinin İngiltere'ye gönderilmeden önce Polonya göçmenlik makamları tarafından sorguya çekildiği kaydedildi.
Ajans sözcüsü, sanıkların Ukrayna'dan kaçarak Polonya'ya giden en az 5 bin refakatsiz çocuğa 'insani yardım' sunduklarını iddia ettiklerini söyledi.
Sözcü, "Bizim için mesele, ortaklarımızı bu hükümlü çocuk istismarı suçlularının bariz sebeplerden ötürü orada oldukları konusunda bilinçlendirmek. Çocukların güvende olduğundan emin olmak kesinlikle çok önemli" ifadelerini kullandı.
Çocuk istismarcılarının Polonya'da kaç Ukraynalı çocuklar temasa geçtiklerine ilişkin henüz bir bilgi verilmedi.
Daha önce Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Kaçakçılıkla Mücadele Koordinatörü Valiant Richey, Ukraynalı kadınların cinsel sömürünün kurbanı olduklarını belirtmişti.
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