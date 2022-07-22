https://tr.sputniknews.com/20220722/prof-dr-gorurden-deprem-uyarisi-boluda-kirilmayan-fay-kesiminde-risk-var-1059024925.html
Prof. Dr. Görür'den deprem uyarısı: Bolu'da kırılmayan fay kesiminde risk var
Prof. Dr. Görür'den deprem uyarısı: Bolu'da kırılmayan fay kesiminde risk var
Prof. Dr. Naci Görür, sosyal medya paylaşımında, "Bu fay kesiminin Bolu ovasını kesip KAF ile birleştiği yer henüz kırılmadı. Burada sanırım risk var"... 22.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-22T19:59+0300
2022-07-22T19:59+0300
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türkiye
naci görür
deprem
düzce
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Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, Düzce'de meydana gelen depreme dikkat çekti.Gazete Duvar'ın haberine göre 4.2 büyüklüğündeki depremin ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 'risk' uyarısında bulunan Prof. Dr. Görür, şu ifadeleri kullandı:
https://tr.sputniknews.com/20220603/prof-gorurden-istanbul-depremi-aciklamasi-halicten-silivriye-kadar-olan-bolge-cehennemin-icidir-1056938226.html
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naci görür, deprem, düzce
Prof. Dr. Görür'den deprem uyarısı: Bolu'da kırılmayan fay kesiminde risk var
19:59 22.07.2022 (güncellendi: 20:02 22.07.2022) Abone ol
Prof. Dr. Naci Görür, sosyal medya paylaşımında, "Bu fay kesiminin Bolu ovasını kesip KAF ile birleştiği yer henüz kırılmadı. Burada sanırım risk var" ifadelerine yer verdi.
Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, Düzce'de meydana gelen depreme dikkat çekti.
Gazete Duvar'ın haberine
göre 4.2 büyüklüğündeki depremin ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 'risk' uyarısında bulunan Prof. Dr. Görür, şu ifadeleri kullandı:
"Bugün ikinci bir deprem de Sarıçökek-Kaynaşlı, Düzce’de. 4,3 büyüklükte ve KAF üzerinde. Deprem üreten fay kesimi 1999’da Bolu Dağı Tüneline kadar kırılmıştı. Bu fay kesiminin Bolu ovasını kesip KAF ile birleştiği yer henüz kırılmadı. Burada sanırım risk var. Sevgiyle."