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Putin, Güvenlik Konseyi ile uluslararası gündemi görüştü
Putin, Güvenlik Konseyi ile uluslararası gündemi görüştü
Rusya Devlet Başkanı Putin, Güvenlik Konseyi’nin daimi üyeleri ile yaptığı toplantıda uluslararası gündemi ele aldı. 22.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-22T15:34+0300
2022-07-22T15:34+0300
dünya
rusya
rusya güvenlik konseyi
vladimir putin
sergey lavrov
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya Güvenlik Konseyi'nin daimi üyeleriyle bir araya geldiği toplantıda, uluslararası gündemin ele alınmasını önerdi.Putin ayrıca, Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'dan dış ziyaretlerinin sonuçları hakkında bilgi vermesini istedi.Putin, “Bugün uluslararası gündemdeki bazı konuları tartışacağız. Ancak önce, Sergey Viktoroviç Lavrov'dan yurtdışına yaptığı gezilerin sonuçları hakkında bilgi vermesini istiyorum” dedi.Lavrov ise “Yazılı raporlarınızı okudum, ancak ziyaretlerinizin sonuçları ve izlenimlerinizi meslektaşlarınızla paylaşmanızı rica ediyorum" ifadelerini kullandı.Toplantıya Rusya Başbakanı Mihail Mişustin, Federasyon Konseyi Başkanı Valentina Matviyenko, Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, Devlet Başkanlığı İdaresi Başkanı Anton Vayno, Federal Güvenlik Servisi Direktörü Aleksandr Bortnikov ve Rusya Devlet Başkanı’nın Çevre Koruma, Ekoloji ve Ulaştırmadan Sorumlu Özel Temsilcisi Sergey İvanov katıldı.
https://tr.sputniknews.com/20220722/rus-disisleri-abnin-yeni-yaptirimlari-gayri-mesru-1058991731.html
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rusya, rusya güvenlik konseyi, vladimir putin, sergey lavrov

Putin, Güvenlik Konseyi ile uluslararası gündemi görüştü

15:34 22.07.2022
© SputnikVladimir Putin
Vladimir Putin - Sputnik Türkiye, 1920, 22.07.2022
© Sputnik
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Rusya Devlet Başkanı Putin, Güvenlik Konseyi’nin daimi üyeleri ile yaptığı toplantıda uluslararası gündemi ele aldı.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya Güvenlik Konseyi'nin daimi üyeleriyle bir araya geldiği toplantıda, uluslararası gündemin ele alınmasını önerdi.
Putin ayrıca, Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'dan dış ziyaretlerinin sonuçları hakkında bilgi vermesini istedi.
Putin, “Bugün uluslararası gündemdeki bazı konuları tartışacağız. Ancak önce, Sergey Viktoroviç Lavrov'dan yurtdışına yaptığı gezilerin sonuçları hakkında bilgi vermesini istiyorum” dedi.
Lavrov ise “Yazılı raporlarınızı okudum, ancak ziyaretlerinizin sonuçları ve izlenimlerinizi meslektaşlarınızla paylaşmanızı rica ediyorum" ifadelerini kullandı.
Toplantıya Rusya Başbakanı Mihail Mişustin, Federasyon Konseyi Başkanı Valentina Matviyenko, Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, Devlet Başkanlığı İdaresi Başkanı Anton Vayno, Federal Güvenlik Servisi Direktörü Aleksandr Bortnikov ve Rusya Devlet Başkanı’nın Çevre Koruma, Ekoloji ve Ulaştırmadan Sorumlu Özel Temsilcisi Sergey İvanov katıldı.
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