https://tr.sputniknews.com/20220722/rekabet-kurulu-unmas-unlu-mamullere-taninan-grup-muafiyeti-hakkini-geri-aldi-1059023816.html

Rekabet Kurulu, UNMAŞ Unlu Mamuller'e tanınan grup muafiyeti hakkını geri aldı

Rekabet Kurulu, UNMAŞ Unlu Mamuller'e tanınan grup muafiyeti hakkını geri aldı

Rekabet Kurulu, kamuoyunda Uno markasıyla bilinen Unmaş Unlu Mamuller Gıda Sanayi ve Ticaret AŞ'ye ürünlerinin perakende satış noktalarında tek satılmasına... 22.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-22T19:17+0300

2022-07-22T19:17+0300

2022-07-22T19:20+0300

türkiye

rekabet kurulu

uno

unmaş unlu mamuller gıda sanayi ve ticaret aş.

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Rekabet Kurumu'nun internet sitesinde yer alan duyuruda, Kurulun ön araştırma kararında, Unmaş Unlu Mamuller Gıda San. ve Tic. AŞ'nin perakende satış noktalarındaki fiili münhasırlığı amaçlayan eylemler içinde bulunduğu ancak teşebbüsün bu tür uygulamalarının Dikey Anlaşmalara İlişkin Grup Muafiyeti Tebliği çerçevesinde grup muafiyetinden faydalandığının tespit edildiği belirtildi.Tespit doğrultusunda teşebbüs hakkında Rekabetin Korunması Hakkında Kanun uyarınca soruşturma açılmasına gerek olmadığı sonucuna ulaşıldığı, bununla birlikte aynı kararda, faydalandığı grup muafiyetinin geri alınıp alınmayacağı hususunun belirlenmesi amacıyla Unmaş hakkında inceleme başlatılmasına karar verildiği bildirildi.İnceleme neticesinde Kurulun, Unmaş'a Dikey Anlaşmalara İlişkin Grup Muafiyeti Tebliği ile tanınan muafiyetin, "kanunda düzenlenen koşullarla bağdaşmaz etkilere sahip olduğu" tespiti doğrultusunda geri alınmasına karar verdiği ifade edildi.Kurumdan edinilen bilgiye göre, karar, Unmaş'a ürünlerinin perakende satış noktalarında tek satılmasına ilişkin tanınan muafiyetin geri alınması anlamına gelirken, bu kararla birlikte tüketicilerin perakende satış noktalarında diğer endüstriyel paket ekmek markalarına ait alternatif ürünlere erişim imkanının artacağı değerlendiriliyor.

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rekabet kurulu, uno , unmaş unlu mamuller gıda sanayi ve ticaret aş.