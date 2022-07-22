https://tr.sputniknews.com/20220722/resmi-gazetede-yayimlandi-igdirda-bazi-tasinmazlar-acele-kamulastirilacak-1058991634.html

Resmi Gazete'de yayımlandı: Iğdır'da bazı taşınmazlar acele kamulaştırılacak

Resmi Gazete'de yayımlandı: Iğdır'da bazı taşınmazlar acele kamulaştırılacak

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre Iğdır merkez ilçe Baharlı Mahallesi sınırlarında "rezerv yapı alanı" olarak belirlenen sahadaki bazı taşınmazlar acele... 22.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-22T01:14+0300

2022-07-22T01:14+0300

2022-07-22T01:14+0300

türkiye

resmi gazete

iğdır

kamulaştırma

acele kamulaştırma kararı

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/05/14/1044547489_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_b3dba608bf6cb02a3c6b74a43b462917.jpg

Iğdır merkez ilçe Baharlı Mahallesi sınırlarında "rezerv yapı alanı" olarak belirlenen sahadaki bazı taşınmazların Iğdır Belediyesince acele kamulaştırılması hakkında Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.Buna göre, söz konusu sahada yer alan 13 ada, 8 ve 15 parsel numaralı taşınmazlar, ulaşım ve altyapısıyla birlikte fen ve sanat kurallarına uygun, sağlıklı ve güvenli yaşam alanlarının oluşturulması için ihtiyaç duyulan projeye ivedilikle başlanması amacıyla Iğdır Belediye Başkanlığı tarafından acele kamulaştırılacak.İlgili karar, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu'nun 27'nci maddesi gereğince alındı.

türkiye

iğdır

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

resmi gazete, iğdır, kamulaştırma, acele kamulaştırma kararı