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Resmi Gazete'de yayımlandı: Iğdır'da bazı taşınmazlar acele kamulaştırılacak
Resmi Gazete'de yayımlandı: Iğdır'da bazı taşınmazlar acele kamulaştırılacak
Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre Iğdır merkez ilçe Baharlı Mahallesi sınırlarında "rezerv yapı alanı" olarak belirlenen sahadaki bazı taşınmazlar acele... 22.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-22T01:14+0300
2022-07-22T01:14+0300
türkiye
resmi gazete
iğdır
kamulaştırma
acele kamulaştırma kararı
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Iğdır merkez ilçe Baharlı Mahallesi sınırlarında "rezerv yapı alanı" olarak belirlenen sahadaki bazı taşınmazların Iğdır Belediyesince acele kamulaştırılması hakkında Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.Buna göre, söz konusu sahada yer alan 13 ada, 8 ve 15 parsel numaralı taşınmazlar, ulaşım ve altyapısıyla birlikte fen ve sanat kurallarına uygun, sağlıklı ve güvenli yaşam alanlarının oluşturulması için ihtiyaç duyulan projeye ivedilikle başlanması amacıyla Iğdır Belediye Başkanlığı tarafından acele kamulaştırılacak.İlgili karar, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu'nun 27'nci maddesi gereğince alındı.
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resmi gazete, iğdır, kamulaştırma, acele kamulaştırma kararı

Resmi Gazete'de yayımlandı: Iğdır'da bazı taşınmazlar acele kamulaştırılacak

01:14 22.07.2022
© AAResmi Gazete
Resmi Gazete - Sputnik Türkiye, 1920, 22.07.2022
© AA
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Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre Iğdır merkez ilçe Baharlı Mahallesi sınırlarında "rezerv yapı alanı" olarak belirlenen sahadaki bazı taşınmazlar acele kamulaştırılacak.
Iğdır merkez ilçe Baharlı Mahallesi sınırlarında "rezerv yapı alanı" olarak belirlenen sahadaki bazı taşınmazların Iğdır Belediyesince acele kamulaştırılması hakkında Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, söz konusu sahada yer alan 13 ada, 8 ve 15 parsel numaralı taşınmazlar, ulaşım ve altyapısıyla birlikte fen ve sanat kurallarına uygun, sağlıklı ve güvenli yaşam alanlarının oluşturulması için ihtiyaç duyulan projeye ivedilikle başlanması amacıyla Iğdır Belediye Başkanlığı tarafından acele kamulaştırılacak.
İlgili karar, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu'nun 27'nci maddesi gereğince alındı.
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