https://tr.sputniknews.com/20220722/rus-disisleri-abnin-yeni-yaptirimlari-gayri-mesru-1058991731.html
Rus Dışişleri: AB’nin yeni yaptırımları gayri meşru
Rus Dışişleri: AB’nin yeni yaptırımları gayri meşru
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Avrupa Birliği’nin (AB) yeni yaptırımlarının gayri meşru olduğunu, Moskova’ya baskı yapma çabalarının sonuç... 22.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-22T01:25+0300
2022-07-22T01:25+0300
2022-07-22T01:27+0300
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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Avrupa Birliği’nin (AB) açıkladığı yeni yaptırımlara ilişkin Zaharova, basın bildirisinde, “Avrupa Birliği’nin kıskanılacak bir ısrarla kendini çıkmaz sokağa sokmaya devam ediyor” ifadesine yer verdi.AB’nin Rusya’ya yönelik uzun yıllardır uyguladığı baskı politikasının umutsuz ve faydasız olduğunu ve AB üyeleri dahil küresel ekonomi ve güvenliğin çeşitli sektörleri üzerinde olumsuz etkiye sahip olduğunu kaydeden Rus diplomat, şu yorumda bulundu: AB’nin, önde gelen Rus üreticilerin ve gübre ihracatçılarının hissedarlarına ve yönetimine kişisel yaptırımlar uyguladığını anımsatan Zaharova, AB yaptırımlarının temel amaçları arasında, AB içindeki ve dışındaki banka hesaplarındaki fonların kullanımını sınırlandırmak, AB üyesi ülkelerin toprakları ve sularından özgür transiti imkansız hale getirmek olduğunu söyledi.Rusya’nın tarım ürünlerinin ihracatına hizmet veren Rosselhozbank dahil bir dizi bankanın SWIFT’ten çıkarıldığını anımsatan Zaharova, “Bunun sonucunda, yük taşımacılığı, mali ve sigorta hizmetleri büyük ölçüde zora girdi, lojistik zincirler bozuldu. Batılı ekonomi operatörleri ve bankalar, AB üyesi ülkelerin düzenleyici kurumların yaptırım baskısı altında, para transfer işlemlerini uzatıyor veya daha önce yapılan veya yeni sözleşmeleri tamamen reddediyor” diye ekledi.
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mariya zaharova, rusya, ab, ukrayna, ukrayna krizi, avrupa birliği, yaptırım
Rus Dışişleri: AB’nin yeni yaptırımları gayri meşru
01:25 22.07.2022 (güncellendi: 01:27 22.07.2022) Abone ol
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Avrupa Birliği’nin (AB) yeni yaptırımlarının gayri meşru olduğunu, Moskova’ya baskı yapma çabalarının sonuç vermeyeceğini belirtti.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Avrupa Birliği’nin (AB) açıkladığı yeni yaptırımlara ilişkin
Zaharova, basın bildirisinde, “Avrupa Birliği’nin kıskanılacak bir ısrarla kendini çıkmaz sokağa sokmaya devam ediyor” ifadesine yer verdi.
AB’nin Rusya’ya yönelik uzun yıllardır uyguladığı baskı politikasının umutsuz ve faydasız olduğunu ve AB üyeleri dahil küresel ekonomi ve güvenliğin çeşitli sektörleri üzerinde olumsuz etkiye sahip olduğunu kaydeden Rus diplomat, şu yorumda bulundu:
“AB Konseyi, küresel gıda ve enerji krizlerini kışkırtma ve ağırlaştırma sorumluluğunu başkasına atmaya yönelik yeni bir girişimde bulundu. Ama gerçekler kendini gösteriyor. Tarım ürünleri, doğalgaz ve petrol fiyatlarındaki artışın temel sebebi, Kovid-19 pandemisinin yanı sıra, Batı’nın kısa görüşlü ekonomik ve enerji politikası. Tarım ve sanayi sektörü dahil ülkemizin dış ekonomik faaliyetini baltalama hedefini açıkça takip eden AB’nin Rusya yaptırımlar ile durum daha da kötüleşiyor.”
AB’nin, önde gelen Rus üreticilerin ve gübre ihracatçılarının hissedarlarına ve yönetimine kişisel yaptırımlar uyguladığını anımsatan Zaharova, AB yaptırımlarının temel amaçları arasında, AB içindeki ve dışındaki banka hesaplarındaki fonların kullanımını sınırlandırmak, AB üyesi ülkelerin toprakları ve sularından özgür transiti imkansız hale getirmek olduğunu söyledi.
Rusya’nın tarım ürünlerinin ihracatına hizmet veren Rosselhozbank dahil bir dizi bankanın SWIFT’ten çıkarıldığını anımsatan Zaharova, “Bunun sonucunda, yük taşımacılığı, mali ve sigorta hizmetleri büyük ölçüde zora girdi, lojistik zincirler bozuldu. Batılı ekonomi operatörleri ve bankalar, AB üyesi ülkelerin düzenleyici kurumların yaptırım baskısı altında, para transfer işlemlerini uzatıyor veya daha önce yapılan veya yeni sözleşmeleri tamamen reddediyor” diye ekledi.