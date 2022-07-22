https://tr.sputniknews.com/20220722/saglik-sen-haziranda-42-saglik-calisani-siddete-maruz-kaldi-1059002343.html

Sağlık-Sen: Haziranda 42 sağlık çalışanı şiddete maruz kaldı

Sağlık-Sen: Haziranda 42 sağlık çalışanı şiddete maruz kaldı

Sağlık-Sen geçen ay 32 şiddet vakasında 42 sağlık çalışanının mağdur olduğunu duyurdu. 22.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-22T11:48+0300

2022-07-22T11:48+0300

2022-07-22T11:58+0300

sağlık çalışanı

türkiye

şiddet

sağlık-sen

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Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları Sendikası’nın (Sağlık-Sen), ‘Haziran Ayı Sağlıkta Şiddet Raporu’na ilişkin yapılan açıklamada, sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin aralıksız devam ettiği vurgulandı.Kamuoyunun neredeyse her gün ses getiren bir şiddet olayına şahitlik ettiği belirtilen raporda, şunlar belirtildi:Her dört sağlık çalışanından birinin fiziksel şiddete uğradığı, tehdit, küfür ve hakaret gibi şiddet türleriyle de bu oranın katlandığı bildirilen raporda, "Acilen yapılması gereken, şiddete karşı duyarlılığı artıracak toplumsal seferberliktir. Resmi ya da özel tüm kurum ve kuruluşlar, bu süreçte aktif rol almalıdır" değerlendirmesine yer verildi.Sağlık Bakanlığı’nın, Dr. Ekrem Karakaya'nın öldürülmesinden sonra bazı hastane girişlerine X-Ray cihazı yerleştirmeye başlamasının geç de olsa önemli bir adım olduğu, uygulamaya ülke genelindeki tüm sağlık merkezlerini dahil etmek gerektiği belirtildi.Güvenliği sağlamakla görevli personelin yetkilerinin genişletilmesi gerektiği aktarılan raporda, "Şiddet uygulayanların önemli bir bölümünün hasta yakını olduğunu dikkate alacak olursak, muayene alanlarına birden fazla hasta yakınının girişine izin verilmemelidir. Şiddetin en çok yaşandığı acil servislerdeki yoğunluğun azaltılması amacıyla da bu birimlerde ilave tedbirler alınmalıdır" ifadesi kullanıldı.Şiddet olaylarının failleri genel itibarıyla hasta ve hasta yakınlarıSağlık merkezlerinde güvenlik tedbirlerinin en üst seviyeye çıkarılması gerektiğine işaret edilen raporda, şu bilgiler paylaşıldı:Raporda, şiddet vakalarına yol açan 47 saldırgandan 14'ü hakkında herhangi bir işlem yapılmadığı, gözaltına alınan 10 saldırganın serbest bırakıldığı, 11 saldırgan hakkında soruşturma başlatıldığı, 12 saldırganın da tutuklandığı bildirildi.‘Sorunun kökten çözümünün yegane yolu, toplumsal duyarlılığı artırmaktır’Sağlık-Sen Genel Başkanı Semih Durmuş, sağlık çalışanlarını hedef alan şiddetin her geçen gün derinleşen bir sorun olarak sağlık sistemini tehdit ettiğini belirtti.Doktor Ekrem Karakaya'nın katledilmesinin durumun ne denli ciddi olduğunu gözler önüne serdiğini ifade eden Durmuş, "Bu ve benzer olaylar nedeniyle, sağlık çalışanları işlerine korkarak gider oldular. Meselenin bu noktaya gelmesinde, suçlu aramayı bir tarafa bırakıp, sorunun kökten çözümü için herkesin seferber olması lazım. Bunun için öncelikli görev Sağlık Bakanlığına düşmektedir. Cezalar ne kadar artırılırsa arttırılsın, maalesef caydırıcı olmuyor. Sorunun kökten çözümünün yegane yolu, toplumsal duyarlılığı artırmaktır. Bunun yanında, sağlık merkezlerinde güvenlik tedbirlerini artırmak gerekmektedir" açıklamasında bulundu.

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sağlık çalışanı, şiddet, sağlık-sen