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https://tr.sputniknews.com/20220722/sakaryada-kadini-taciz-edip-saldiran-talip-apaydinin-kasten-yaralamadan-3-sabikasi-cikti-1059020779.html
Sakarya'da kadını taciz edip, saldıran Talip Apaydın'ın kasten yaralamadan 3 sabıkası çıktı
Sakarya'da kadını taciz edip, saldıran Talip Apaydın'ın kasten yaralamadan 3 sabıkası çıktı
Sakarya'da taciz ettiği kızın şikayetçi olduğunu öğrendikten sonra sığındığı yerde öldüresiye döven şüphelinin, kasten yaralama suçundan 3 kaydının olduğu... 22.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-22T18:29+0300
2022-07-22T18:29+0300
yaşam
sabıka
sakarya
kadına şiddet
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Sakarya'nın Karasu ilçesinde sözlü tacizde bulunduğu 20 yaşındaki genç kızı, sığındığı tekel bayisinde öldüresiye döven şüphelinin kasten yaralama suçundan 3 kaydının olduğu belirlendi.Olay, 18 Temmuz'da meydana geldi.İstanbul'dan ailesiyle birlikte tatil için gelen Ş.Ö, eve dönerken iddiaya göre otomobiliyle yanına yaklaşan Talip Altındal tarafından sözlü tacize uğradı.Sözlü karşılık veren genç kız, tacizin devam etmesiyle cep telefonunu çıkararak Altındal'ın kullandığı otomobilin fotoğrafını çekti.Genç kızın kendisini polise şikayet edeceğini söylemesi üzerine Altındal, otomobiliyle Ş.Ö'yü ezmeye çalıştı.Ş.Ö. bir tekel bayisine sığındı.Büfeye giren Altındal, Ş.Ö'ye saldırarak tekme tokat dövdü.Altındal'ın saldırısından kaçmaya çalışan Ş.Ö, depo olarak kullanılan alanda da dehşeti yaşadı. Altındal bu sırada, "Bu telefonla mı beni çekip şikayet edeceksin" diyerek genç kızın telefonunu kırdı.Ş.Ö. son anda boşluktan yararlanarak kendini caddeye attı, bir kadının otomobiline sığındı.Tekel bayisinden çıkarak otomobiline yönelen Altındal, eline aldığı silahla caddede bulunanları tehdit ettiği öne sürüldü. Otomobiline sığındığı kadın tarafından polis merkezine götürülen Ş.Ö, şüpheliden şikayetçi oldu.Altındal'ın kasten yaralama suçundan 3 sabıka kaydının bulunduğu belirlendi. Altındal ifadesinde, aracında bulunduğu sırada Ş.Ö'nün gelip kendisine vurduğunu ileri sürerek, kendisinin ise ne yaptığını bilmeden saldırdığını söyledi.Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Altındal, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi.
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sabıka, sakarya, kadına şiddet

Sakarya'da kadını taciz edip, saldıran Talip Apaydın'ın kasten yaralamadan 3 sabıkası çıktı

18:29 22.07.2022
© DHASakarya'da yolda yürüyen genç kadını taciz edip, darp eden şüpheli tutuklandı
Sakarya'da yolda yürüyen genç kadını taciz edip, darp eden şüpheli tutuklandı - Sputnik Türkiye, 1920, 22.07.2022
© DHA
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Sakarya'da taciz ettiği kızın şikayetçi olduğunu öğrendikten sonra sığındığı yerde öldüresiye döven şüphelinin, kasten yaralama suçundan 3 kaydının olduğu ortaya çıktı. Evli ve 4 çocuk babası şüphelinin işsiz olduğu da tespit edildi.
Sakarya'nın Karasu ilçesinde sözlü tacizde bulunduğu 20 yaşındaki genç kızı, sığındığı tekel bayisinde öldüresiye döven şüphelinin kasten yaralama suçundan 3 kaydının olduğu belirlendi.
Olay, 18 Temmuz'da meydana geldi.

İstanbul'dan ailesiyle birlikte tatil için gelen Ş.Ö, eve dönerken iddiaya göre otomobiliyle yanına yaklaşan Talip Altındal tarafından sözlü tacize uğradı.
Sözlü karşılık veren genç kız, tacizin devam etmesiyle cep telefonunu çıkararak Altındal'ın kullandığı otomobilin fotoğrafını çekti.

Genç kızın kendisini polise şikayet edeceğini söylemesi üzerine Altındal, otomobiliyle Ş.Ö'yü ezmeye çalıştı.

Ş.Ö. bir tekel bayisine sığındı.
Büfeye giren Altındal, Ş.Ö'ye saldırarak tekme tokat dövdü.

Altındal'ın saldırısından kaçmaya çalışan Ş.Ö, depo olarak kullanılan alanda da dehşeti yaşadı. Altındal bu sırada, "Bu telefonla mı beni çekip şikayet edeceksin" diyerek genç kızın telefonunu kırdı.

Ş.Ö. son anda boşluktan yararlanarak kendini caddeye attı, bir kadının otomobiline sığındı.
Tekel bayisinden çıkarak otomobiline yönelen Altındal, eline aldığı silahla caddede bulunanları tehdit ettiği öne sürüldü. Otomobiline sığındığı kadın tarafından polis merkezine götürülen Ş.Ö, şüpheliden şikayetçi oldu.
Altındal'ın kasten yaralama suçundan 3 sabıka kaydının bulunduğu belirlendi. Altındal ifadesinde, aracında bulunduğu sırada Ş.Ö'nün gelip kendisine vurduğunu ileri sürerek, kendisinin ise ne yaptığını bilmeden saldırdığını söyledi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Altındal, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi.
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