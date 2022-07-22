https://tr.sputniknews.com/20220722/seferihisarda-cikan-orman-yangini-kontrol-altina-alindi-1059025337.html

Seferihisar'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Seferihisar'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı

İzmir'in Seferihisar ilçesinde iki farklı bölgede çıkan orman yangınları kontrol altına alındı. 22.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-22T20:13+0300

2022-07-22T20:13+0300

2022-07-22T20:13+0300

yaşam

izmir

orman yangını

seferihisar

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Beyler Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda saat 11.20'de yangın çıktı.İhbar üzerine 10 helikopter, 6 uçak, bir tanker uçağı, 30 arazöz, 6 su tankeri, 7 dozer ve 25 teknik görevliyle alevlere müdahale edildi.Ekiplerin yangına 3 dakika içinde müdahale etmeye başladığı bildirildi.Yangının bölgedeki bazı evlerin ahır ve bahçelerine zarar verdiği, ekiplerin çalışması sonucu evlerdeki alevlerin kontrol altına alındığı öğrenildi.Ekiplerin çalışması sonucu kontrol altına alınan yangın nedeniyle 2 hektar orman dışı alanın zarar gördüğü belirtildi.Doğanbey'de site sakinleri evlerini boşalttıBeyler Mahallesi'ne kara yoluyla yaklaşık 25-30 kilometre uzaklıktaki Doğanbey mevkisinde bulunan ormanlık alanda da saat 13.20'de yangın çıktı.Ekipler, bu yangına da kısa sürede müdahaleye başladı.Yangının sirayet etme olasılığı üzerine Doğanbey mevkisindeki Derya Sitesi'nde oturanlar, evlerini boşaltarak sahile indi.Sitenin çevresinde park halinde bulunan 3 otomobil yandı, bir araçta da kısmi hasar oluştu.Bu yangın da ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.Site sakinleri yaşadıkları paniği anlattıYangın nedeniyle sahile inen site sakinlerinden Nilgün Hasel, büyük korku yaşadığını söyledi.Evde odada bulunduğu sırada kokunun farkına vardığını belirten Hasel, "Koku hissedince evi kontrol ettim, ocaklarımız kapalıydı. 'Bir yerde yangın var galiba.' deyip terasa çıktım. Trafonun arkasından yoğun bir duman geldiğini gördüm. Komşulara bağırdım, 'Yangın var!' çıkın diye. Anında yangın sardı zaten. Herkes evini boşalttı. Sahil kenarına geldik." dedi.'Otlar temizlenmiş olsaydı'Nilgün Hasel'in annesi Ayla Hasel de sitenin çevresindeki kurumuş otların yangına sebebiyet verebileceğini daha önce tahmin ettiğini dile getirdi.Ayla Hasel, şu ifadeleri kullandı:"Dün belediyeden gelen bir beyefendiye, 'Bakın, burası çok feci. Hep ot, biri geçerken bir sigara atsa burası nasıl yanar biliyor musunuz? Burada bir tane insan kalmaz.' demeye kalmadı, bugün sabah gözümü açtığım anda yangınla karşılaştım ve çok üzüldüm. Belki bu otlar belediyece daha evvelden temizlenmiş olsaydı bu kadar olmazdı."Diğer yandan Torbalı ilçesindeki Yoğurtçular Mahallesi'nde bulunan makilik alanda da yangın çıktı.Yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

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izmir, orman yangını, seferihisar