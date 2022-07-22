https://tr.sputniknews.com/20220722/soygu-gida-krizi-yasanmamasi-adina-istanbulda-imzaladiklari-iki-anlasmanin-iceriklerini-anlatti-1059020673.html

Şoygu, gıda krizi yaşanmaması adına İstanbul’da imzaladıkları iki anlaşmanın içeriklerini anlattı

Şoygu, gıda krizi yaşanmaması adına İstanbul’da imzaladıkları iki anlaşmanın içeriklerini anlattı

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, küresel bir gıda krizinin önüne geçilmesi adına İstanbul’da imzalanan anlaşmaların içeriklerine ilişkin açıklamasında, gıda... 22.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-22T18:16+0300

2022-07-22T18:16+0300

2022-07-22T19:08+0300

ukrayna krizi

istanbul

sergey şoygu

türkiye

rusya

tahıl

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Rusya Savunma Bakanı Şoygu, İstanbul’da Türkiye ve Birleşmiş Milletler ile imzaladıkları tahıl anlaşmalarının içeriklerine dair açıklamalarda bulundu.Anlattığına göre söz konusu anlaşmalardan birincisini, Rusya ile Birleşmiş Milletler’in imzaladıkları memorandum oluşturuyor. Bu memorandum, Rus tarım ürünleri ve gübresinin dünya pazarlarına tedarikine yönelik kısıtlamaların kaldırılmasına, BM’nin müdahil olmasını içeriyor.Rusya, Ukrayna’daki tahılın sevkiyatına yardımcı olması karşılığında, Rus gıda ürünleri ile gübresinin dünya pazarlarına ulaştırılmasının önüne geçilmesi adına getirilen dolaylı kısıtlamaların kaldırılmasını istemişti.Bunun yanında Şoygu, İstanbul’da imzaladıkları ikinci anlaşmanınsa, tahılın, Ukrayna’nın denetimindeki Karadeniz limanlarından nasıl sevk edileceğine ilişkin algoritma içerdiğini kaydetti. Şoygu, söz konusu anlaşmaya göre tahılın Ukrayna limanlarından çıkarılmasında yer alacak gemiler, hem Karadeniz’den çıkışlarında hem de girişlerinde denetlenecekler. Tahıl gemilerinin hareketi sırasında Ukrayna karasularının güvenliğini, buraya döşenen mayınlar konusunda eyleme geçmek de dahil, Kiev’in sağlaması gerekecek.‘Ukrayna limanlarının açılmasından istifade etmeyeceğiz’Rusya Savunma Bakanı, Ukrayna’daki tahılın çıkarılması için ülke limanlarının, döşenmiş olan mayınlardan arındırılacak olmasından ve bu limanların açık kalacak olmasından askeri avantaj sağlamak adına yararlanmayacaklarını belirtti.Şoygu, tahılın sevkiyatı için Ukrayna limanlarında yapılması gereken çalışmalar için bir tarih belirlendiğini de ekledi.‘İstanbul anlaşmalarının uygulanmasına birkaç gün içinde başlanacak’Rusya Savunma Bakanı, Rossiya-24 televizyonunda yayınlanan açıklamalarında, İstanbul’da imzalanan anlaşmalar sayesinde, gıda ürünlerinin dünya pazarlarına ulaştırılabilmesi için tüm ön koşulların sağlandığını söyledi ve imzalanan anlaşmalar temelinde, gerekenlerin yapılmasına gelecek birkaç gün içinde başlanacağını kaydetti.Şoygu, “Burada bahsettiğimiz sadece tarım ürünlerinin Ukrayna limanlarından sevkiyatına başlanması değil, tabii ki tarım ürünleri ve gübrenin Rusya limanlarından sevkiyatı konusunda da çalışmaların başlatılmasından da bahsediyoruz diye ekledi.‘Ukrayna tahılı ile Rusya tahılına ilişkin anlaşmaları birbirini tamamlayan bir bütün olarak görüyoruz’Rusya Savunma Bakanı ayrıca, Ukrayna’daki tahılın ülkeden çıkarılmasına ilişkin Türkiye ve Birleşmiş Milletler’le imzaladıkları anlaşma ile Rusya tahılı ve gübresinin sevkiyatının önünün açılmasına dair sadece Birleşmiş Milletler’le imzaladıkları her iki anlaşmanın şartlarının yerine getirilmesinin, küresel gıda güvenliğinin sağlanmasına yardım edeceğini belirtti.‘Küresel gıda krizinin önünü alan anlaşmaların imzalanması, Türkiye ve BM’nin arabuluculuğu sayesinde mümkün oldu’Şoygu, bu iki anlaşmanın birbirine bağlı olduğunu ve anlaşmaları birbirini tamamlayan tek bir paket olarak gördüklerini de vurguladı. Rusya Savunma Bakanı, söz konusu anlaşmaların imzalanmasının, Türkiye ile Birleşmiş Milletler’in arabuluculuk rolleri sayesinde mümkün olduğunu da ekledi.

https://tr.sputniknews.com/20220722/cumhurbaskani-erdogan-tahil-sevkiyati-anlasmasi-imza-toreninde-konusuyor-1059018698.html

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istanbul, sergey şoygu, türkiye, rusya, tahıl