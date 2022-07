https://tr.sputniknews.com/20220722/taksiciler-odasindan-ibbye-suc-duyurusu-1058998002.html

Taksiciler Odası'ndan İBB’ye suç duyurusu

Taksiciler Odası'ndan İBB’ye suç duyurusu

İstanbul Taksiciler Esnaf Odası, 750 minibüsün taksiye dönüştürülmesiyle ilgili davadaki kararın uygulanmadığı iddiasıyla İstanbul Büyükşehir Belediyesi... 22.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-22T07:12+0300

2022-07-22T07:12+0300

2022-07-22T07:12+0300

türkiye

istanbul taksiciler esnaf odası

ibb

suç duyurusu

taksi

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/07/1057090270_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_32a904d41a2da4ad7e130bb05f32ede9.jpg

İstanbul Taksiciler Esnaf Odası (İTEO) avukatı Hülya Sürgülüoğlu, 750 minibüsün taksiye dönüştürülmesiyle ilgili davadaki kararın uygulanmadığı gerekçesiyle İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yetkilileri hakkında suç duyurusunda bulunduklarını açıkladı.DHA'nın aktardığı bilgiye göre, bir yıl önceki İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında 750 minibüs ile 250 dolmuşun taksiye dönüştürülmesi kararı alındı. Kasım ayında yapılan kura çekimi ile minibüslerin plakaları, taksi plakasına çevrildi. İstanbul Taksiciler Esnaf Odası, kararı mahkemeye götürdü. İTEO Başkan Vekili Veli Yurt, basın toplantısı düzenleyerek davanın lehlerine sonuçlandığını ve İBB'nin mahkeme kararını uygulamadığını açıkladı.'Belediyenin, aldığı kararları uygulamasını bekliyoruz'Yurt, "Daha önce alınmış UKOME kararı gereği 750 minibüsün taksiye dönüşümü gerçekleşti. Biz de dava açtık. 10. İdare Mahkemesi 13 Haziran’daki sonuçlanan davayı İstinaf Mahkemesi’ne taşıdı, bu dava usulen bozuldu. Biz de belediyenin, alınan kararı uygulamasını bekliyoruz. Eğer Belediye kararı uygulamazsa biz de bugün itibariyle savcılığa suç duyurusunda bulunacağız. Biz bu dönüşümün haksız olduğunun kanaatindeyiz. Dönüşüm sırasında bir tane minibüs 900 bin lira ediyordu. O dönem dönüşen plakaları sattılar, yerine 2 minibüs aldılar" dedi.İstanbul Taksiciler Esnaf Odası avukatı Hülya Sürgülüoğlu da, "Belediyenin almış olduğu kararlara karşı esnaf odası adına açtığımız davalar kesinleşerek lehimize sonuçlandı. Bunlarla ilgili belediyeye başvurularımızı yaptık. Kararın uygulanmaması üzerine. Dün itibariyle savcılık nezdinde de gerekli şikâyeti yapmış olduk. Biz haklı olduğumuzu ispat ettik. Şu an 750 tane ekstra taksi piyasada dolaşıyor, bu 750 taksinin geri döndürülmesi gerekiyor. Savcılığa şikayetimizi yaptık kanunda. 'Görevi kötüye kullanmak' maddesi var. UKOME kararının uygulanmaması gerekiyordu ama kura ile uygulandı" ifadelerini kullandı.İBB'den yanıtİstanbul Taksiciler Esnaf Odası'nın, UKOME'nin 750 minibüs ve 250 taksi dolmuşun taksiye dönüştürülmesi kararının mahkemece lehlerine sonuçlandığı açıklamasına İBB'den yanıt geldi.İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Toplamda 1000 adet taksiye dönüşümü gerçekleştirme işlemiyle ilgili mahkemece verilmiş herhangi bir iptal kararı bulunmadığından, söz konusu işlemlerin yürürlüğünün devamı konusunda da herhangi bir şüphe olmadığı aşikardır" denildi.İBB'den yapılan açıklama şöyle:"29.07.2021 tarihinde gerçekleştirilen Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında; İstanbul il sınırları içerisinde 750 adet minibüs ve 250 adet taksi dolmuşun taksiye dönüştürülmesi hususunda alınan kararlarla minibüslerin ve taksi dolmuşların taksiye dönüşümü hususu, Başkanımızın bizzat katılım gösterdiği, noter huzurunda gerçekleştirilen çekilişle taksiye dönüşecek minibüs ve taksi dolmuşların belirlenmesi ve devamında tesis edilen iş ve işlemler ile gerçekleştirilmiştir.İstanbul Otomobilciler Esnaf Odası’nın, minibüslerin taksiye çevrilmesine dair alınan 44 adet UKOME kararı için her biri ayrı ayrı olmak üzere İstanbul 10. İdare Mahkemesi nezdinde açtığı davalarda mahkemece ilk etapta yürütmenin durdurulması talebinin reddine karar verilmiş, Esnaf Odası’nın itirazı üzerine dosyalar İstanbul Bölge İdare Mahkemesi 6. İdari Dava Dairesine intikal etmiş ve Bölge İdare Mahkemesince söz konusu UKOME kararlarında Başkan onayı olmadığından bahisle itiraz istemleri kabul edilmiştir.Akabinde ise İstanbul 10. İdare Mahkemesince söz konusu dava dosyalarında işin esasına girilmeksizin usul yönünden 'incelenmeksizin ret' kararları tesis edilmiştir. Söz konusu 'incelenmeksizin ret kararları' işin esasına girilmeksizin usul yönünden verilen ve İdare Hukuku kapsamında iptal niteliği taşımayan kararlardır.Her ne kadar karar metinlerinde açık bir biçimde Belediye Başkanımızın imzası bulunmakta ise de, İstanbul 10. İdare Mahkemesince usul yönünden verilen incelenmeksizin ret kararlarının akabinde, Belediye Başkanımız tarafından bahse konu kararlar bir kez daha imza edilmiştir. Belediye Başkanımızın bizzat katılımıyla alınan UKOME kararları doğrultusunda yine bizzat katılımı ile noter huzurunda gerçekleşen çekilişlerle toplamda 1000 adet taksiye dönüşümü gerçekleştirme işlemiyle ilgili mahkemece verilmiş herhangi bir iptal kararı bulunmadığından, söz konusu işlemlerin yürürlüğünün devamı konusunda da herhangi bir şüphe olmadığı aşikardır." Ne olmuştu?Bir yıl önceki UKOME Toplantısı’nda 750 minibüs ile 250 dolmuşun taksiye dönüştürülmesi kararı alınmıştı. Kasım ayında yapılan kura çekimi ile minibüslerin plakaları, taksi plakasına çevrilmiş, İstanbul Taksiciler Esnaf Odası, kararı mahkemeye götürmüştü.İstanbul Taksiciler Esnaf Odası (İTEO) avukatı Hülya Sürgülüoğlu, İBB hakkında UKOME'de 750 minibüsün taksiye dönüştürülmesiyle ilgili alınan kararın uygulanmadığı iddiasıyla suç duyurusunda bulunduklarını açıklamıştı.Sürgülüoğlu, "Belediyenin almış olduğu kararlara karşı esnaf odası adına açtığımız davalar kesinleşerek lehimize sonuçlandı. Bunlarla ilgili belediyeye başvurularımızı yaptık. Kararın uygulanmaması üzerine. Dün itibarıyla savcılık nezdinde de gerekli şikayeti yapmış olduk. Biz haklı olduğumuzu ispat ettik. Şu an 750 tane ekstra taksi piyasada dolaşıyor, bu 750 taksinin geri döndürülmesi gerekiyor. Savcılığa şikayetimizi yaptık kanunda. 'Görevi kötüye kullanmak' maddesi var. UKOME kararının uygulanmaması gerekiyordu ama kura ile uygulandı" demişti. (

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

istanbul taksiciler esnaf odası, ibb, suç duyurusu, taksi