https://tr.sputniknews.com/20220722/tarim-ve-orman-bakanligi-yurtdisinda-arazi-kiralamadik-1058998589.html

Tarım ve Orman Bakanlığı: Yurtdışında arazi kiralamadık

Tarım ve Orman Bakanlığı: Yurtdışında arazi kiralamadık

Tarım ve Orman Bakanlığı, son günlerde gündemde olan yurt dışında tarım için arazi kiralandığı iddiaları hakkında açıklama yaptı: Türkiye Cumhuriyeti Devleti... 22.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-22T08:53+0300

2022-07-22T08:53+0300

2022-07-22T08:53+0300

politika

tarım ve orman bakanlığı

arazi

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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, uzun süredir pek çok ülkeden nohut, mercimek, buğday, saman ithal edildiğini hatırlatarak "Tarım Bakanı övünerek ne ilan etmiş biliyor musunuz? Venezuela’da yer kiralamışlar. Buğday yetiştirmek için toprak kiralamışlar. Günahtır kardeşim günahtır" demişti. Tarım ve Orman Bakanlığı, yurtdışında tarım arazisi kiralanmadığını açıkladı. Bakanlığın açıklamasında özetle şöyle denildi:"Türkiye’nin yurt dışında özel sektör aracılığıyla gerçekleştirilmesi planlanan tarımsal yatırımlarına ilişkin vizyonuyla ilgili açıklama yapılması gereği duyulmuştur. Yurt dışında tarımsal yatırım yapmak konusunda Tük şirketleri, yani özel sektör nihai karar verici olacaktır. Bakanlık olarak görevimiz, yatırımcı firmalarımıza yatırım yapılacak ülke ortamı hakkında bilgi vermek ve yatırımcıların haklarını koruyacak şekilde hukuki bir zemin oluşturmaktır.Ülkemiz özellikle soya ve ayçiçeği gibi ürünleri büyük oranda ithal etmektedir. Bu ürünlerin yetiştirilmesi için yeterli arazimiz bulunsa bile iklim ve coğrafi koşullar iç talebi karşılayacak oranda üretim yapılmasına imkân vermemektedir. Ayrıca Türkiye’nin su zengini bir ülke olmadığı da aşikardır. Ülkemizin planladığı bu vizyoner yatırımlar, ithal edilen ürünlerin azalması ve cari açığın kapatılmasında da önemli bir rol oynayacaktır. Türkiye Cumhuriyeti Devleti adına yurt dışında arazi kiralanması söz konusu da değildir.Bakanlığımızın vizyonu yurt dışında tarımsal üretim yapmak için Türk yatırımcısını teşvik etmek ve onlara avantaj sağlamaktır. Bakanlığımızın görevi yatırımcılarımıza yabancı ülkelerdeki tarımsal yatırım imkanları hakkında bütün yönleriyle bilgi vermektir. Ayrıca yatırımcılarımızın haklarını koruyacak şekilde hukuki bir zemin oluşturmaktır.

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tarım ve orman bakanlığı, arazi