TOKİ'den dolandırıcılık uyarısı: Kapora alınarak işlem yapılmamaktadır

"Başka bir banka şubesi ve/veya şahıs hesapları üzerinden işlem yapılmamaktadır. Ayrıca herhangi bir kooperatif veya dernek vasıtasıyla bir talep ya da ön talep ya da kapora ve benzeri alınarak işlem yapılmamaktadır. Bu sebeple size telefonla veya şahsen ulaşarak konut satışı vadeden, ödeme talep eden kişi veya kişilere itibar edilmemesi gerekmektedir. Ayrıca sizinle irtibata geçerek para talebinde bulunulması durumunda savcılığa suç duyurusunda bulunulması gerekmektedir. Vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamamaları için, İdaremizin internet sayfası 'www.toki.gov.tr', çağrı merkezi '444 86 54', kurumsal sosyal medya hesapları ve yetkili bankalar dışında kimseye itibar etmemeleri, iş ve işlem yapmamaları gerekmektedir."