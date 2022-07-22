https://tr.sputniknews.com/20220722/trabzon-uzungolde-bungalov-evlerin-gunlugu-300-dolar-fiyatlardan-sikayet-almadik-1059005863.html
Trabzon Uzungöl'de bungalov evlerin günlüğü 300 dolar: 'Fiyatlardan şikayet almadık'
Trabzon Uzungöl'de bungalov evlerin günlüğü 300 dolar: 'Fiyatlardan şikayet almadık'
Uzungöl'de konaklamanın geceliği 300 doları aştı. Uzungöl Turizm Derneği yöneticisi Mustafa Akyüz, "Genelde Körfez ülkelerinden çok fazla rağbet olduğu için... 22.07.2022, Sputnik Türkiye
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Doğal güzellikleriyle her mevsim yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı, Trabzon'un Çaykara ilçesindeki turizm merkezi Uzungöl'de, yaz turizm sezonu hareketliliği yaşanıyor.Kuveyt, Bahreyn, Suudi Arabistan ve İsrail'den gelen turist kafilelerini ağırlayan ve otel ve pansiyonların tam kapasiteye ulaştığı turizm merkezinde yoğun rağbet gören ahşap bungalov evlerin geceliği 300 doları aştı.Uzungöl’de otellerde ise çift kişilik günlük oda fiyatı ortalama 100 dolar olarak belirlendi.Uzungöl Turizm Derneği yöneticisi Mustafa Akyüz, fiyatların diğer tatil yörelerine göre çok daha uygun olduğunu belirtti.Akyüz, "Genelde Körfez ülkelerinden çok fazla rağbet olduğu için biz de konaklama ücretlerini dolar üzerinden yaptık. Türk lirası dolar karşısında değer kaybedince yüksek gibi geliyor'' açıklamasında bulundu.Yabancı turistlerin aylar öncesinden yaptıkları rezervasyonlarla otelleri doldurduğunu da söyleyen Akyüz, diğer tatil yerlerine göre belirlenen fiyatın uygun olduğunu savunuyor. Akyüz, "Yıllar önce de 100 dolara kalınıyordu şimdi de 100 dolara kalınıyor" diye konuştu.'Fiyatlardan şikayet almadık'Turizmci Mehmet İnan ise konaklama fiyatlarının en lüks villa tipi bungalov evler üzerinden değerlendirildiğini anlatarak, şu ifadeleri kullandı:'Fiyatlarda bir değişiklik olmadı'Uzungöl’e Suudi Arabistan’dan gelen Ahmad Ayad, "Daha önceki fiyatlarla kıyasladığım zaman fiyatlarda bir değişiklik olmadı. Türkiye’de birçok yere gittim. Uzungöl bu kadar güzel olmasına rağmen diğer tatil yerlerinden çok daha uygun" dedi.
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Trabzon Uzungöl'de bungalov evlerin günlüğü 300 dolar: 'Fiyatlardan şikayet almadık'
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Uzungöl'de konaklamanın geceliği 300 doları aştı. Uzungöl Turizm Derneği yöneticisi Mustafa Akyüz, "Genelde Körfez ülkelerinden çok fazla rağbet olduğu için biz de konaklama ücretlerini dolar üzerinden yaptık'' dedi ve diğer tatil yerlerine kıyasla fiyatların uygun olduğunu savundu.
Doğal güzellikleriyle her mevsim yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı, Trabzon'un Çaykara ilçesindeki turizm merkezi Uzungöl'de, yaz turizm sezonu hareketliliği yaşanıyor.
Kuveyt, Bahreyn, Suudi Arabistan ve İsrail'den gelen turist kafilelerini ağırlayan ve otel ve pansiyonların tam kapasiteye ulaştığı turizm merkezinde yoğun rağbet gören ahşap bungalov evlerin geceliği 300 doları aştı.
Uzungöl’de otellerde ise çift kişilik günlük oda fiyatı ortalama 100 dolar olarak belirlendi.
Uzungöl Turizm Derneği yöneticisi Mustafa Akyüz, fiyatların diğer tatil yörelerine göre çok daha uygun olduğunu belirtti.
Akyüz, "Genelde Körfez ülkelerinden çok fazla rağbet olduğu için biz de konaklama ücretlerini dolar üzerinden yaptık. Türk lirası dolar karşısında değer kaybedince yüksek gibi geliyor'' açıklamasında bulundu.
Yabancı turistlerin aylar öncesinden yaptıkları rezervasyonlarla otelleri doldurduğunu da söyleyen Akyüz, diğer tatil yerlerine göre belirlenen fiyatın uygun olduğunu savunuyor. Akyüz, "Yıllar önce de 100 dolara kalınıyordu şimdi de 100 dolara kalınıyor" diye konuştu.
'Fiyatlardan şikayet almadık'
Turizmci Mehmet İnan ise konaklama fiyatlarının en lüks villa tipi bungalov evler üzerinden değerlendirildiğini anlatarak, şu ifadeleri kullandı:
"Bizim villa tipi bungalov evlerimiz rahatça 10 kişilik bir ailenin kalabileceği şekilde dizayn edilmiş. Geceliği 300 dolara veriyoruz. Fiyatlardan hiçbir şekilde şikayet almadık. Yıllar önce de aynı fiyata veriyorduk halen daha aynı fiyata veriyoruz"
'Fiyatlarda bir değişiklik olmadı'
Uzungöl’e Suudi Arabistan’dan gelen Ahmad Ayad, "Daha önceki fiyatlarla kıyasladığım zaman fiyatlarda bir değişiklik olmadı. Türkiye’de birçok yere gittim. Uzungöl bu kadar güzel olmasına rağmen diğer tatil yerlerinden çok daha uygun" dedi.