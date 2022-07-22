‘Türk ilaç firmaları Rosatom’un nükleer bilim ve teknoloji merkezi açma düşüncesine olumlu bakıyor’

“Biz, OSTİM Medikal Sanayi Kümelenmesi olarak, Rosatom’un Türkiye’de nükleer bilim ve teknoloji merkezi açma fikrine olumlu bakıyoruz. Bu konuda kendileriyle işbirliği de yapabiliriz. Akkuyu’da kurulacak olan nükleer santral ile Türkiye’de üretilen ilaç ürünleri izotop haline getirilebilir. Rosatom kendisi burada bir ilaç fabrikasını açmayı düşünüyorsa, hem o ilaç fabrikasının kurulmasında hem de o fabrikada ürünler yapma konusunda kendilerine yardımcı olacak bir ekibi toparlayabiliriz. Rosatom’un yapacağı tıbbi cihazlar konusunda da firmalarımız gereken desteği ve altyapıyı sunmaya hazırlar. Tabi bu kapsamlı bir süreç. Ama bu alanda Rusya ve Türkiye’nin çok iyi birer partner olacağına inanıyorum. Ben şahsen özellikle yüksek teknolojili ürün, ilaç ve aşıların üretilmesinde bir ortaklığa gidilmesinin gerekli olduğunu düşünmekteyim. Nükleer tıp ilaçlarının tüm üretim döngüsünün Türkiye’de bulunması halinde hem Türkiye’deki ilaç firmalarının hem de bölgedeki diğer ilaç firmalarının yararına olacağını düşünüyorum. Böylece Türkiye’deki ilaç firmalarının yabancı ülkelere ihtiyacı kalmayacak. Ve sadece Türkiye pazarına değil, yurtdışı pazarlara da açılma imkanını yakalayabilirler.”