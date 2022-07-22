https://tr.sputniknews.com/20220722/turkiyede-pasaport-basimlarindaki-gecikmenin-sebebi-cip-krizi-1059006061.html

'Türkiye'de pasaport basımlarındaki gecikmenin sebebi çip krizi'

'Türkiye'de pasaport basımlarındaki gecikmenin sebebi çip krizi'

CHP Adana Milletvekili Orhan Sümer, "Daha önce pasaport basımında bir haftada sonuçlandırılan başvurular neredeyse üç haftaya sarktı. Buna Hollanda’daki... 22.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-22T13:09+0300

2022-07-22T13:09+0300

2022-07-22T13:09+0300

türkiye

chp

pasaport

vize

çip

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Gerçek Gündem'in haberine göre, CHP Adana Milletvekili Orhan Sümer, pasaport basımının eskiden bir haftada sonuçlandığını ancak şimdi bunun neredeyse üç haftaya sarktığını vurguladı. Sebep olarak da "Hollanda’daki tedarikçi firmanın çip tedarikini karşılayamamasının öne sürüldüğünü" belirtti.Sümer yaşanan mağduriyeti, "Nüfus müdürlüklerindeki başvurularını kontrol eden vatandaşlar günler geçmesine rağmen E-Devlet’ten 'Başvurunuz basım öncesi kontrol aşamasındadır' ifadesiyle karşılanıyor. Birçok vatandaşımız yakın tarihli biletlerinin yanmasından endişe ediyor” sözleriyle ifade etti.'2021’in ilk beş ayında Darphane hiç pasaport defteri üretmedi'Milletvekili açıklamasına şu şekilde devam etti:"Defalarca uyarı yapılmasına rağmen gerekli önlemler alınmadı. Kendi pasaportumuz için ne gerekiyorsa biz üretiriz diyenler ne yazık ki sözlerini tutamadı."199 numaralı hattı arayıp aciliyet belirten kişiler için süreç biraz daha hızlı işliyor. Ancak herkes aciliyet belirtmeye başlayınca sistem tıkanıyor."Birçok kişi sosyal medyada günler öncesinden başvurmalarına rağmen halen pasaportlarını alamadıklarıyla ilgili şikayette bulunuyor. Asla öngürüsü olmayan bir iktidarın beceriksizliklerini görüyoruz. 2021’in ilk beş ayında Darphane hiç pasaport defteri üretmedi."Haziran ayında salgın önlemlerinin gevşetilmesi ile eşzamanlı olarak 41 bin adet defter üretimi yapıldı. Temmuz'da bu rakam 10 binde kalırken Ağustos'ta 28 bin 800 oldu. Eylül ayında 69 bin 120 adet pasaport defteri imal eden Darphane, Ekim ayında yaşanan yoğunluğun etkisiyle 153 bin 700 adede ulaştı. 2022 yılında üretimin sıkıntı oluşuna rağmen rakamlar sürekli olarak artıyor.'Gençler ülkeden birer birer gidiyor'Gençler ülkeden birer birer gidiyor. Birileri çıkıp herkese üst perdeden konuştuğu ve temel hakları yok saydığı için ülkenin geleceği kayboluyor. Kimse merak etmesin. Cumhuriyet Halk Partisi iktidarında tüm gençlerimizin koşarak geldiği Türkiye’yi yeniden inşa edeceğiz.”

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