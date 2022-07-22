https://tr.sputniknews.com/20220722/ucakta-verdigi-yemekten-yilan-kafasi-cikan-sirket-bazi-bilgiler-kamuoyuna-yanlis-yansitildi-1058991121.html

Uçakta verdiği yemekten yılan kafası çıkan şirket: Bazı bilgiler kamuoyuna yanlış yansıtıldı

Uçakta verdiği yemekten yılan kafası çıkan şirket: Bazı bilgiler kamuoyuna yanlış yansıtıldı

Sunexpress Havayolları uçağında yolculara ve ekibe ikram edilen yemeklerde yılan ve salyangoz çıkmasının ardından ikram hizmetini sağlayan firma, böyle bir... 22.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-22T00:56+0300

2022-07-22T00:56+0300

2022-07-22T00:57+0300

türkiye

yılan

yemek

uçak

havayolu

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/15/1058981387_0:32:690:420_1920x0_80_0_0_bcd268596e7a82c90c6c4f7dcc4c8c7b.jpg

Sunexpress isimli firmanın çalıştığı yemek şirketi tarafından sağlanan yemeğin içinden yılan kafası çıktığı iddia edildi. Havayolunun ikram hizmetini sağlayan Sancak Inflight isimli yemek şirketinin yetkilisi Mesut Evliyaoğlu, böyle bir durumla ilk kez karşılaştıklarını söyledi.Bazı bilgilerin kamuoyuna yanlış yansıtıldığını öne süren Evliyaoğlu, “Sosyal medyada Ankara-Düsseldorf yazılmış ancak o uçak değil. Şikâyetin söz konusu olduğu uçağın Antalya-Viyana uçağı olduğundan söz ediliyor. Numuneleri istedik ancak bize gelen bir numune yok. 1994 yılından beri yerli yabancı tüm hava yollarına hizmet veren büyük bir şirketiz. 2018 yılından beri de Sunexpress şirketine catering hizmeti veriyoruz. İlk defa böyle bir olayla karşılaşıyoruz” dedi.'Hukuki girişimlerde bulunacağız'Meselenin şirketle ilgili olmadığını ifade eden Evliyaoğlu, havayolu şirketinden numune istediklerini ancak kendilerine numune gelmediğini söyledi. Gerekli hukuki girişimlerde bulunacaklarını dile getiren Evliyaoğlu, şöyle devam etti:

https://tr.sputniknews.com/20220721/ankara-dusseldorf-seferini-yapan-ucaktaki-ucus-ekibinin-yemeginden-yilan-kafasi-cikti-1058980944.html

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

yılan, yemek, uçak, havayolu