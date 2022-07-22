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Uçakta verdiği yemekten yılan kafası çıkan şirket: Bazı bilgiler kamuoyuna yanlış yansıtıldı
Uçakta verdiği yemekten yılan kafası çıkan şirket: Bazı bilgiler kamuoyuna yanlış yansıtıldı
Sunexpress Havayolları uçağında yolculara ve ekibe ikram edilen yemeklerde yılan ve salyangoz çıkmasının ardından ikram hizmetini sağlayan firma, böyle bir... 22.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-22T00:56+0300
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türkiye
yılan
yemek
uçak
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Sunexpress isimli firmanın çalıştığı yemek şirketi tarafından sağlanan yemeğin içinden yılan kafası çıktığı iddia edildi. Havayolunun ikram hizmetini sağlayan Sancak Inflight isimli yemek şirketinin yetkilisi Mesut Evliyaoğlu, böyle bir durumla ilk kez karşılaştıklarını söyledi.Bazı bilgilerin kamuoyuna yanlış yansıtıldığını öne süren Evliyaoğlu, “Sosyal medyada Ankara-Düsseldorf yazılmış ancak o uçak değil. Şikâyetin söz konusu olduğu uçağın Antalya-Viyana uçağı olduğundan söz ediliyor. Numuneleri istedik ancak bize gelen bir numune yok. 1994 yılından beri yerli yabancı tüm hava yollarına hizmet veren büyük bir şirketiz. 2018 yılından beri de Sunexpress şirketine catering hizmeti veriyoruz. İlk defa böyle bir olayla karşılaşıyoruz” dedi.'Hukuki girişimlerde bulunacağız'Meselenin şirketle ilgili olmadığını ifade eden Evliyaoğlu, havayolu şirketinden numune istediklerini ancak kendilerine numune gelmediğini söyledi. Gerekli hukuki girişimlerde bulunacaklarını dile getiren Evliyaoğlu, şöyle devam etti:
https://tr.sputniknews.com/20220721/ankara-dusseldorf-seferini-yapan-ucaktaki-ucus-ekibinin-yemeginden-yilan-kafasi-cikti-1058980944.html
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yılan, yemek, uçak, havayolu

Uçakta verdiği yemekten yılan kafası çıkan şirket: Bazı bilgiler kamuoyuna yanlış yansıtıldı

00:56 22.07.2022 (güncellendi: 00:57 22.07.2022)
© FotoğrafAnkara-Düsseldorf seferini yapan uçaktaki uçuş ekibinin yemeğinden yılan kafası çıktı
Ankara-Düsseldorf seferini yapan uçaktaki uçuş ekibinin yemeğinden yılan kafası çıktı - Sputnik Türkiye, 1920, 22.07.2022
© Fotoğraf
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Sunexpress Havayolları uçağında yolculara ve ekibe ikram edilen yemeklerde yılan ve salyangoz çıkmasının ardından ikram hizmetini sağlayan firma, böyle bir durumla ilk kez karşılaştıklarını söyledi. Bazı bilgilerin kamuoyuna yanlış yansıtıldığını öne süren firma yetkilisi, "Numuneleri istedik ancak bize gelen bir numune yok" dedi.
Sunexpress isimli firmanın çalıştığı yemek şirketi tarafından sağlanan yemeğin içinden yılan kafası çıktığı iddia edildi. Havayolunun ikram hizmetini sağlayan Sancak Inflight isimli yemek şirketinin yetkilisi Mesut Evliyaoğlu, böyle bir durumla ilk kez karşılaştıklarını söyledi.

Bazı bilgilerin kamuoyuna yanlış yansıtıldığını öne süren Evliyaoğlu, “Sosyal medyada Ankara-Düsseldorf yazılmış ancak o uçak değil. Şikâyetin söz konusu olduğu uçağın Antalya-Viyana uçağı olduğundan söz ediliyor. Numuneleri istedik ancak bize gelen bir numune yok. 1994 yılından beri yerli yabancı tüm hava yollarına hizmet veren büyük bir şirketiz. 2018 yılından beri de Sunexpress şirketine catering hizmeti veriyoruz. İlk defa böyle bir olayla karşılaşıyoruz” dedi.

'Hukuki girişimlerde bulunacağız'

Meselenin şirketle ilgili olmadığını ifade eden Evliyaoğlu, havayolu şirketinden numune istediklerini ancak kendilerine numune gelmediğini söyledi. Gerekli hukuki girişimlerde bulunacaklarını dile getiren Evliyaoğlu, şöyle devam etti:
“Son bir aydır salyangoz, böcek gibi sorunlardan bahsediliyor. Son olarak yılan kafasına kadar gitti. Böyle haberlerin dozajı artmaya başladı. Catering firması olarak biz Türkiye’nin 6-7 istasyonunda faaliyet gösteriyoruz. Bu konunun bizle ilgili olmadığını düşünüyoruz. Yorumları okuduğumuzda sanki başka firmadan yemek alınması gibi baskılar da var. Hukuk departmanımız bu konuyu inceliyor. En önemli delil sayılması gereken numune. Biz Türkiye’nin her yerinde birçok firmaya, devlet başkanlarına bile hizmet veriyoruz. Kapımız açık buyurun gelin tesislerimizi ziyaret edin. Bizden kaynaklı olduğunu düşünmüyoruz ancak adımız geçiyor ve çok üzgünüz. Numune olsa analiz etme şansımız olurdu. Hangi hayvandır ve nerede beslenir bunları görürdük. Çünkü catering firmaları yoğun denetime tabi tutulan firmalardır.”
Ankara-Düsseldorf seferini yapan uçaktaki uçuş ekibinin yemeğinden yılan kafası çıktı - Sputnik Türkiye, 1920, 21.07.2022
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Ankara-Düsseldorf seferini yapan uçaktaki uçuş ekibinin yemeğinden yılan kafası çıktı
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