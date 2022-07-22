https://tr.sputniknews.com/20220722/ukrayna-tahil-anlasmasinin-kendine-ait-kismini-imzaladi-1059010222.html

Ukrayna, tahıl anlaşmasının kendine ait kısmını imzaladı

Ukrayna, tahıl anlaşmasının kendine ait kısmını imzaladı

Ukrayna’nın, ülkedeki tahılın dünya pazarlarına ulaştırılmasına ilişkin anlaşmanın kendiyle ilgili olan kısmını imzaladığı açıklandı. 22.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-22T15:13+0300

2022-07-22T15:13+0300

2022-07-22T15:32+0300

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Ukraynaca yayın yapan Strana.ua haber sitesinin aktardığına göre Ukrayna, küresel bir gıda krizi yaşanmasının önüne geçilmesi adına ülkedeki tahılın Karadeniz üstünden dünya pazarlarına ulaştırılmasına ilişkin anlaşmanın kendi ile ilgili olan kısmını Türkiye ve Birleşmiş Milletler (BM) ile imzaladı.Söz konusu anlaşmayı, Ukrayna adına Altyapı Bakanı Aleksandr Kubrakov, Türkiye adına Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Birleşmiş Milletler adınaysa Genel Sekreter Antonio Guterres’in imzaladığı belirtildi.Strana.ua, anlaşmaya uyarınca Odessa, Çernomorsk ve Yujniy limanlarının kontrolünün Ukrayna tarafında kalacağını yazdı.Ukrayna Devlet Başkan Danışmanı Mihail Podolyak da Twitter üstünden daha önce yaptığı açıklamada, Ukrayna gibi Rusya’nın da Türkiye ve Birleşmiş Milletler ile paralel bir tahıl anlaşması imzalayacağını; Rusya ve Ukrayna’nınsa ikili bir anlaşma imzalamayacaklarını kaydetmişti.‘Tahıl anlaşması sayesinde 25 milyon ton ürün dünya pazarlarına ulaşacak’Bu sırada Rus haber ajansları, İstanbul’da imzalanacak tahıl koridoru anlaşması konusunda bilgisi olan kaynaklara dayandırdıkları haberlerinde söz konusu anlaşmanın 25 milyon ton tahılın dünya pazarlarına ulaşmasının önünü açacağını yazıyor.Anlaşma sayesinde en başta, Ukrayna limanlarından şu an çıkamayan yaklaşık 80 tahıl gemisinin bu limanlardan ayrılabileceğini söyleyen kaynaklar, yaptıkları hesaplamalara göre böylece 25 milyon ton tahılın dünya pazarlarına doğru yola çıkacağını belirtti.‘Tahıl gemilerine askeri gemiler eşlik etmeyecek, gemilere saldırılmayacağına ilişkin garanti verilecek’Kaynaklar, söz konusu tahıl gemilerinin, Ukrayna limanlarından tahıl koridorları üstünden, engellenmeden ayrılmalarına ilişkin verilen güvenlik garantisinin, anlaşmanın başlıca şartlarından biri olduğunu da ekledi. Anlaşmanın bu kısmına göre bu gemilere askeri gemiler eşlik etmeyecek, ancak taraflar tahıl gemilerine saldırmayacaklarına ilişkin garanti vermiş olacaklar.‘Ukrayna’dan tahılın çıkarılması için üç limandan koridor oluşturulacak’Kaynakların verdikleri bilgilere göre tahılın Karadeniz üstünden Ukrayna’dan çıkarılması için Odessa, Çernomorsk ve Yujniy limanlarından koridorlar oluşturulacak.

https://tr.sputniknews.com/20220722/rusya-savunma-bakani-soygu-tahil-anlasmasi-icin-istanbula-geldi-1059007583.html

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