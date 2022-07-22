https://tr.sputniknews.com/20220722/yanan-trenin-penceresinden-atlayarak-kurtuldular-1059027450.html
Yanan trenin penceresinden atlayarak kurtuldular
Yanan trenin penceresinden atlayarak kurtuldular
ABD'nin Massachusetts eyaletinde trende yangın çıktığını fark eden yolcular, pencereden atlayarak kendilerini dışarı attı. 22.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-22T21:06+0300
2022-07-22T21:06+0300
2022-07-22T21:18+0300
dünya
tren
pencere
abd
massachusetts
yangın
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/16/1059027307_0:33:2000:1158_1920x0_80_0_0_2f5da7cd603e1a877a3edcf1254b2472.jpg
ABD'nin Massachusetts eyaletine bağlı Somerville'de yaklaşık 200 yolcunun bulunduğu banliyö treni, Mystic Nehri üzerindeki demiryolu köprüsündeyken alevlere teslim oldu.Paniğe kapılan yolcular trenin pencerelerinden atladı. Bir yolcunun ise nehre atlayıp yüzerek kıyıya çıktığı belirtildi.Tüm yolcular trenden çıkmayı başarırken, yaralanan kimse olmadı.Yangının vagonlardan birinin altındaki metal parçasının gevşemesinden kaynaklandığı aktarıldı.
massachusetts
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/16/1059027307_206:0:1795:1192_1920x0_80_0_0_5acab549d158314b9c3231b3c54e42cc.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
tren, pencere, abd, massachusetts, yangın
Yanan trenin penceresinden atlayarak kurtuldular
21:06 22.07.2022 (güncellendi: 21:18 22.07.2022) Abone ol
ABD'nin Massachusetts eyaletinde trende yangın çıktığını fark eden yolcular, pencereden atlayarak kendilerini dışarı attı.
ABD'nin Massachusetts eyaletine bağlı Somerville'de yaklaşık 200 yolcunun bulunduğu banliyö treni, Mystic Nehri üzerindeki demiryolu köprüsündeyken alevlere teslim oldu.
Paniğe kapılan yolcular trenin pencerelerinden atladı. Bir yolcunun ise nehre atlayıp yüzerek kıyıya çıktığı belirtildi.
Tüm yolcular trenden çıkmayı başarırken, yaralanan kimse olmadı.
Yangının vagonlardan birinin altındaki metal parçasının gevşemesinden kaynaklandığı aktarıldı.