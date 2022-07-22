Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://tr.sputniknews.com/20220722/yanan-trenin-penceresinden-atlayarak-kurtuldular-1059027450.html
Yanan trenin penceresinden atlayarak kurtuldular
Yanan trenin penceresinden atlayarak kurtuldular
ABD'nin Massachusetts eyaletinde trende yangın çıktığını fark eden yolcular, pencereden atlayarak kendilerini dışarı attı. 22.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-22T21:06+0300
2022-07-22T21:18+0300
dünya
tren
pencere
abd
massachusetts
yangın
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/16/1059027307_0:33:2000:1158_1920x0_80_0_0_2f5da7cd603e1a877a3edcf1254b2472.jpg
ABD'nin Massachusetts eyaletine bağlı Somerville'de yaklaşık 200 yolcunun bulunduğu banliyö treni, Mystic Nehri üzerindeki demiryolu köprüsündeyken alevlere teslim oldu.Paniğe kapılan yolcular trenin pencerelerinden atladı. Bir yolcunun ise nehre atlayıp yüzerek kıyıya çıktığı belirtildi.Tüm yolcular trenden çıkmayı başarırken, yaralanan kimse olmadı.Yangının vagonlardan birinin altındaki metal parçasının gevşemesinden kaynaklandığı aktarıldı.
massachusetts
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/16/1059027307_206:0:1795:1192_1920x0_80_0_0_5acab549d158314b9c3231b3c54e42cc.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
tren, pencere, abd, massachusetts, yangın

Yanan trenin penceresinden atlayarak kurtuldular

21:06 22.07.2022 (güncellendi: 21:18 22.07.2022)
ABD'nin Massachusetts eyaletinde trende yangın çıktığını fark eden yolcular, pencereden atlayarak kendilerini dışarı attı.
ABD'nin Massachusetts eyaletinde trende yangın çıktığını fark eden yolcular, pencereden atlayarak kendilerini dışarı attı. - Sputnik Türkiye, 1920, 22.07.2022
Abone olTelegram
ABD'nin Massachusetts eyaletinde trende yangın çıktığını fark eden yolcular, pencereden atlayarak kendilerini dışarı attı.
ABD'nin Massachusetts eyaletine bağlı Somerville'de yaklaşık 200 yolcunun bulunduğu banliyö treni, Mystic Nehri üzerindeki demiryolu köprüsündeyken alevlere teslim oldu.
Paniğe kapılan yolcular trenin pencerelerinden atladı. Bir yolcunun ise nehre atlayıp yüzerek kıyıya çıktığı belirtildi.
Tüm yolcular trenden çıkmayı başarırken, yaralanan kimse olmadı.
Yangının vagonlardan birinin altındaki metal parçasının gevşemesinden kaynaklandığı aktarıldı.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала