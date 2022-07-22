https://tr.sputniknews.com/20220722/yeni-koronavirus-varyanti-hakkinda-her-sey-omicron-ba5in-belirtileri-neler-1059005391.html

Yeni koronavirüs varyantı hakkında her şey: Omicron BA.5'in belirtileri neler?

Yeni koronavirüs varyantı hakkında her şey: Omicron BA.5'in belirtileri neler?

Dünyada koronavirüsün yeni varyantı Omicron BA.5 yayılmaya devam ederken, vaka sayıları da tekrar yükselişe geçti. Bilim insanları, yeni varyantın... 22.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-22T13:13+0300

2022-07-22T13:13+0300

2022-07-22T13:53+0300

koronavirüs

koronavirüs

omicron ba.2

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Koronavirüsün alt varyantı Omicron BA.5, ilk olarak mayıs ayında önemli sayıda vakalarla kendisini gösterdi. Örneğin ABD'de temmuz ayı verilerine göre ülkedeki koronavirüs vakalarının yüzde 77.9'unu Omicron BA.5 varyantının oluşturduğu tahmin ediliyor. Bilim insanlarına göre diğer tüm varyantlardan daha fazla bulaşıcılık potansiyeline sahip olan Omicron BA.5 hakkında hala bilinmezlikler bulunuyor. Bunlardan biri, hastalığın daha ağır geçmesine neden olup olmadığı sorusu. Dublin Trinity Üniversitesi'nde görev yapan Prof. Luke O'Neill'e göre BA.5'i diğer varyantlardan ayıran belirtilerden biri, gece terlemesi. Kaliforniya'daki Stanford Çocuk Sağlığı'nda bulaşıcı hastalıklar pediyatrik uzmanı Dr. Julianne Burns'e göre ise BA.5 varyantıyla birlikte görülen gastrointestinal semptomlar çocuklarda daha yaygın olabilir.Bazı uzmanlar, BA.5'in gösterdiği belirtiler diğer Omicron varyantı belirtilerine yakın özellikte. Kaliforniye Üniversitesi Davis Tıp Merkezi'nin açıklamasına göre BA.5 varyantının belirtileri arasında burun akıntısı, öksürük, boğaz ağrısı, ateş, kas ağrısı ve halsizlik yer alıyor. Söz konusu belirtiler, diğer Omicron varyantı belirtileriyle neredeyse aynı.Öte yandan, birden fazla varyantın dolaşımda olduğu bir bölgede belirli bir varyantın hangi semptomlara neden olup olmadığını söylemek zor olabilir. Zira çok sayıda varyantın etkili olduğu bir belirtinin hangi varyanttan kaynaklı olduğunu tespit etmek neredeyse imkansız.İngiltere'deki ZOE KOVID araştırma grubunun sözcüsü Alicia Matheson, konuya dair yaptığı açıklamada, "Omicron'un mevcut BA.2, BA.4 ve BA.5 varyantları şu anda bir arada mevcut olduğu için, bir varyant baskın hale gelene dek belirli bir varyantın hangi semptomları gösterdiğine dair bilgi sağlayamıyoruz" ifadelerini kullandı.En yaygın 5 belirti14-21 Temmuz arasında tespit edilen koronavirüs vakalarından elde edilen veriler üzerinden yapılan değerlendirmede en belirgin 20 semptomu gösteren bir tabloyu paylaşan Matheson, en yaygın 5 belirtinin boğaz ağrısı (yüzde 58.51), baş ağrısı (yüzde 48.7), kuru öksürük (yüzde 42.19), burun tıkanıklığı (yüzde 41.62) ve burun akıntısı (yüzde 40.97) olduğunu belirtti.Önceki haftada tespit edilen en yaygın 5 belirti de neredeyse aynı: Boğaz ağrısı (yüzde 57.74), baş ağrısı (yüzde 49.46), burun tıkanıklığı (yüzde 40.37), kuru öksürük (yüzde 40.03), burun akıntısı (yüzde 39.6).Ancak yine de koronavirüsün başlıca belirtilerinin zaman içerisinde değiştiğini hatırlatmakta fayda var. Zira Omicron varyantının ilk tespit edildiği Güney Afrika'da varyantın ilk belirtileri arasında ağır halsizlik yer alsa da, koku ve tat duyusunda bir kayıp görülmemişti. Ancak ZOE'nin 14-21 Temmuz verilerinde koku kaybı belirtisine sahip kişilerin oranı yüzde 11.55 oldu.Öte yandan, bilim insanlarının mercek altına aldığı bir diğer soru, BA.5 varyantının aşıları atlatıyor olup olmaması. Konu araştırılmaya devam ediyor, ancak CDC Direktörü Rochelle Walensky 12 Temmuz'daki bir basın toplantısında "Aşının şiddetli hastalık ve ölüme karşı etkinliğinin diğer Omicron alt soyları için ve muhtemelen BA.4 ve 5 için de yüksek olduğunu biliyoruz" dedi.

https://tr.sputniknews.com/20220613/prof-dr-kocak-omicron-dalgasi-isitme-kayiplarina-yol-acti-1057336917.html

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koronavirüs, omicron ba.2