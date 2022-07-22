https://tr.sputniknews.com/20220722/yolun-karsisina-gecmeye-calisirken-otomobilin-carptigi-uc-kadin-oldu-1058994363.html

Yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı üç kadın öldü

Yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı üç kadın öldü

Antalya'nın Finike ilçesinde meydana gelen trafik kazasında yolun karşına geçmeye çalışan 3 kadın, otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti. 22.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-22T02:01+0300

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türkiye

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finike

kaza

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Antalya'da, akşam saatlerinde Finike- Kumluca karayolunda 22 yaşındaki T.K. yönetimindeki otomobil, yaya geçidinden yolun karşısına geçmek isteyen 75 yaşındaki Ayşe Aloğlu, Fatma 63 yaşındaki Keçekülah ile 64 yaşındaki Zekiye Kayabaş'a çarptı.3 kadın da çarpmanın şiddetiyle yola savrulurken, bölgeye çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi.DHA'nın haberine göre sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde 3 kadının da öldüğü belirlendi. A.A., F.K. ve Z.K.'nın cansız bedenleri kaza yerinde yapılan incelemenin ardından Finike Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Sürücü T.K. ise gözaltına alındı.

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antalya, finike, kaza