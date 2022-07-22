https://tr.sputniknews.com/20220722/youtubedan-kurtajla-ilgili-videolara-yanlis-bilgilendirmeyle-mucadele-politikasi-uyarinca-sansur-1059001527.html

YouTube'dan kürtajla ilgili videolara 'yanlış bilgilendirme' politikası uyarınca sansür

YouTube'dan kürtajla ilgili videolara 'yanlış bilgilendirme' politikası uyarınca sansür

ABD Yüksek Mahkemesi'nin anayasal hak olmaktan çıkardığı kürtaj, YouTube'un küresel çapta yanlış bilgilendirme politikası kapsamında denetleme listesine... 22.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-22T11:36+0300

2022-07-22T11:36+0300

2022-07-22T12:18+0300

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denetim

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abd yüksek mahkemesi

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YouTube, koronavirüs pandemisinin en tartışılan konularından olan aşılar ve ABD'de kıtlığı çekildiğinden evde yapılması sorunlar yaratabilen bebek mamalarından sonra ABD'de Yüksek Mahkeme'nin anayasal hak olmaktan çıkarmasıyla erişimi büyük mesele haline gelen kürtajı da 'yanlış bilgilendirme' (ile mücadele) politikasına tabi sağlık ve tıp konuları listesine ekledi. Açıklamaya göre 'yetkililer tarafından güvenli ilan edilen kürtaj yöntemleri hakkında yanlış bilgi veren ve alternatif yöntemleri teşvik eden' videolar, Google'un sahibi olduğu video yayın hizmetinden kaldırılacak. Ancak önceki başlıklarda 'yanlış bilgilendirmeyle mücadelenin' sansür oluşturduğu pek çok örnek olmuştu. 'Sağlık yetkililerinin yayımladığı kılavuzlara bakarız'YouTube'un Twitter'da yayımladığı açıklamada "Bugünden başlayarak ve gelecek birkaç hafta içinde hızlanarak, güvenli olmayan kürtaj yöntemleri hakkında talimatlar veren veya kürtaj güvenliği hakkında yanlış iddiaları teşvik eden içeriği tıbbi yanlış bilgilendirme politikalarımız kapsamında kaldıracağız" denilerek şöyle devam edildi:"YouTube'un sağlık ve tıbbi konularla ilgili politikaları, sağlık yetkililerinin yayımladığı kılavuzlara dayanır ve insanları sağlık konularında yetkili kaynaklardan gelen içeriğe bağlamaya öncelik verir.""İleride, kürtaj konusuyla ilgili videolar ve arama sonuçları, izleyicilere yerel ve küresel sağlık otoritelerinden bağlam ve bilgi sağlayan bir bilgi paneliyle etiketlenecek."YouTube'un ekran görüntüsünü paylaştığı panel metninde Ulusal Tıp Kütüphanesi'nın "Kürtaj, hamileliği sonlandırmak için yapılan bir işlemdir" tanımlaması kullanıldı. “Embriyon veya fetüsü ve plasentayı rahimden çıkarmak için ilaç veya ameliyat kullanır. İşlem lisanslı bir sağlık uzmanı tarafından yapılır" açıklaması yapıldı. Panelde 'daha fazla bilgi edinmek isteyenler' için bağlantı ve 'tavsiye için yerel tıbbi otoriteye danışmak isteyenler' için talimatlara yer verildi. 'Yerel sağlık yetkilileri veya DSÖ'nün yönergeleriyle çelişen içeriğe' yasakYouTube, daha önce yanlış bilgilendirme politikasına, özellikle Kovid-19 pandemisinde aşıların güvenli olup olmadığı meselesine ilişkin 'yerel sağlık yetkililerinin veya Dünya Sağlık Örgütü'nün yönergeleriyle çelişen içeriği' yasaklamak için başvurmuştu. Bu yıl ABD'de bebek maması kıtlığı baş gösterdiğinden, yeni ebeveynler her yerde mama formülü ararken, anne sütü veya ticari formül yerine 'alternatif formüllerle' ilgili tanıtım da listeye eklendi. Dün liste 'sağlık otoriteleri tarafından güvenli kabul edilen kimyasal ve cerrahi kürtaj yöntemleri yerine alternatif kürtaj yöntemlerinin teşvik edilmesini' kapsayan şekilde güncellendi. Güncelleme ABD Yüksek Mahkemesi'nin kürtajı anayasal hak olmaktan çıkaran tartışmalı kararını açıklamasından bir ay sonra yapıldı. Yüksek Mahkeme kararıyla kürtaj hakkı eyaletlerin yetkisine bırakıldı. Cumhuriyetçilerin yönettiği eyaletlerde kürtaj, kadın sağlığı ve tecavüz gibi durumları bile hesaba katmayan en sert şekilde yasaklı.

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