https://tr.sputniknews.com/20220722/yunan-medyasi-kievin-yaptirim-tehditleri-atinayi-ofkelendirdi-1059028279.html
Yunan medyası: Kiev’in yaptırım tehditleri Atina’yı öfkelendirdi
Yunan medyası: Kiev’in yaptırım tehditleri Atina’yı öfkelendirdi
Yunan medyası, Atina'nın, Rusya’da faaliyet gösteren Yunan şirketler nedeniyle Yunanistan’a yaptırım uygulama tehdidinde bulunan Kiev'in bu tavrına tepkili... 22.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-22T21:50+0300
2022-07-22T21:50+0300
2022-07-22T21:57+0300
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Ukrayna’nın, Rusya’da faaliyet gösteren Yunan şirketler nedeniyle Yunanistan’a yaptırım uygulamakla tehdit ettiği belirtildi. Yunan Vima gazetesinin haberinde, “Yunanistan Dışişleri Bakanlığı’na birkaç gün önce Ukrayna’dan diplomatik nota geldi. Bu notada, Rusya topraklarında faaliyet gösteren yedi Yunan şirketiyle ilgili açıklama talep edildi” ifadesine yer verildi.Bu şirketlerin faaliyetinin, Avrupa Birliği’nin Rusya’ya uyguladığı yaptırımlara tabi olmadığı belirtilen haberde, “Buna rağmen Ukrayna, silah ve insani yardım göndererek, sığınmacıları kabul ederek ve Rusya’ya karşı yaptırım kabul ederek onu doğrudan, tam ve en net şekilde destek veren Yunanistan’ı yaptırımlarla tehdit etti” dendi.Bu talebin Yunan hükümetini çok endişelendirdiği ifade edilen haberde, Ukrayna’nın Atina Büyükelçisi Sergey Şutenko’nun Yunanistan Dışişleri Bakanlığı’na çağrılarak çok sert sözlerin söylendiği aktarılarak, “Şutenko, ülkesinin talimatıyla bu notayı gönderdiğini, bununla birlikte Yunan şirketlerinin faaliyetiyle ilgili bilgi kaynakları hakkında yeterince açıklama almadığını iddia etti” ifadesine yer verildi.Ukrayna’nın sürdüğü taleplerin Atina’da hoşnutsuzluk yarattığı belirtilen haberde, üst düzey diplomatların, Kiev’in ölçü kaçırdığını kaydettiği aktarıldı.Vima, “Rusya yanlısı duruş sergileyen Yunan ulusal televizyonu OPEN’in faaliyetini askıya alma talebi büyük rahatsızlığa yol açtı ve Kiev, tüm düzeylerde ve tüm anlamlarda ret yanıtı aldı” diye yazdı.Ukrayna tarafının ayrıca Rus petrolünün Yunan gemilerle üçüncü ülkelere taşınmasıyla ilgili şikayetler sürdüğü anımsatıldı.
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ukrayna, yunanistan, vima , avrupa birliği, rusya
Yunan medyası: Kiev’in yaptırım tehditleri Atina’yı öfkelendirdi
21:50 22.07.2022 (güncellendi: 21:57 22.07.2022) Abone ol
Yunan medyası, Atina'nın, Rusya’da faaliyet gösteren Yunan şirketler nedeniyle Yunanistan’a yaptırım uygulama tehdidinde bulunan Kiev'in bu tavrına tepkili olduğunu aktardı.
Ukrayna’nın, Rusya’da faaliyet gösteren Yunan şirketler nedeniyle Yunanistan’a yaptırım uygulamakla tehdit ettiği belirtildi.
Yunan Vima gazetesinin haberinde, “Yunanistan Dışişleri Bakanlığı’na birkaç gün önce Ukrayna’dan diplomatik nota geldi. Bu notada, Rusya topraklarında faaliyet gösteren yedi Yunan şirketiyle ilgili açıklama talep edildi” ifadesine yer verildi.
Bu şirketlerin faaliyetinin, Avrupa Birliği’nin Rusya’ya uyguladığı yaptırımlara tabi olmadığı belirtilen haberde, “Buna rağmen Ukrayna, silah ve insani yardım göndererek, sığınmacıları kabul ederek ve Rusya’ya karşı yaptırım kabul ederek onu doğrudan, tam ve en net şekilde destek veren Yunanistan’ı yaptırımlarla tehdit etti” dendi.
Bu talebin Yunan hükümetini çok endişelendirdiği ifade edilen haberde, Ukrayna’nın Atina Büyükelçisi Sergey Şutenko’nun Yunanistan Dışişleri Bakanlığı’na çağrılarak çok sert sözlerin söylendiği aktarılarak, “Şutenko, ülkesinin talimatıyla bu notayı gönderdiğini, bununla birlikte Yunan şirketlerinin faaliyetiyle ilgili bilgi kaynakları hakkında yeterince açıklama almadığını iddia etti” ifadesine yer verildi.
Ukrayna’nın sürdüğü taleplerin Atina’da hoşnutsuzluk yarattığı belirtilen haberde, üst düzey diplomatların, Kiev’in ölçü kaçırdığını kaydettiği aktarıldı.
Vima, “Rusya yanlısı duruş sergileyen Yunan ulusal televizyonu OPEN’in faaliyetini askıya alma talebi büyük rahatsızlığa yol açtı ve Kiev, tüm düzeylerde ve tüm anlamlarda ret yanıtı aldı” diye yazdı.
Ukrayna tarafının ayrıca Rus petrolünün Yunan gemilerle üçüncü ülkelere taşınmasıyla ilgili şikayetler sürdüğü anımsatıldı.