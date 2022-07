https://tr.sputniknews.com/20220722/zaho-olayinin-arkasindaki-failleri-bilmiyoruz-ama-bir-eli-su-an-icin-turkiye-degil-iran-kazandi-1059062162.html

‘Zaho olayının arkasındaki failleri bilmiyoruz ama bir eli şu an için Türkiye değil İran kazandı’

Faik Bulut’a göre, Türkiye'nin Irak'ta turizm bölgelerini vurma olasılığı düşük. Zaho olayı için 'kime yaradı' sorusunu yönelten Bulut, saldırının Türkiye'nin... 22.07.2022, Sputnik Türkiye

Irak'ın Duhok vilayetinin Zaho ilçesinde turistik bir bölgede gerçekleşen saldırıda 9 kişinin hayatını yitirmesi, Ankara-Bağdat ilişkilerini gerdi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ise "TSK'dan aldığımız bilgiye göre sivillere yönelik herhangi bir saldırımız olmamıştır" açıklamasını yaptı. Ancak Irak tarafı saldırıdan Türkiye'yi sorumlu tutuyor. Irak'ta Türkiye'nin 'müttefiki' konumundaki gruplar dahi Ankara'yı kınadılar. Irak Başbakanı Mustafa Kazımi orduya ülke topraklarına olası saldırılara karşı 'teyakkuzda olun' talimatı verdi. Irak'ta meclis soruşturması açılması gündemde.Türkiye-Irak ilişkilerini araştırmacı yazar Faik Bulut ile konuştuk.‘Kim yapmış olursa olsun muhakkak bir meclis soruşturması konusunda hemfikirler’Fait Bulut’a göre, Türkiye'nin 'sivillere zarar verilmediği' yolundaki açıklamalarına karşılık Irak kamuoyu çok hassas. Irak'ta Ankara'ya yakın Meclis Başkanı Halbusi ve KDP'nin de tavır almak zorunda kaldığını aktaran Bulut, tüm tarafların meclis soruşturması konusunda kararlı göründüğünü belirtti:“Irak gazetelerine baktım, hala topçu atışı konusunda ısrarlılar. Gerek hükümete yakın gerek Şii çevreler gerekse Irak Komünist Partisi gibi sol çevrelerden Zaho'ya yönelik topçu atışı yapıldığı konusunda ısrarlı olunduğu görülüyor. Fakat 21 tane top düşmemiş de bir tanesi patlamış. Mevlüt Çavuşoğlu ve Dışişleri Bakanlığı bunu Türkiye’nin yapmayacağını söylediler ama gerekçeler çok klasik. Türkiye azami bir kart göstermektedir, 'Hiçbir sivile zarar gelmemiştir' diyerek. Bu her zaman kullanılan bir üslup. Onun dışında vurmadık diye bir şey görünmüyor. Dışişleri’nden gelen ‘Bu olaydan ötürü üzüntülüyüz’ beyanı var. Buna rağmen Irak'ta Türkiye’ye en yakın gruplardan birisinin başkanı, aynı zamanda parlamento başkanı Muhammed Halbusi, ikincisi KDP, hepsi olayı kınıyorlar, kim yapmış olursa olsun muhakkak bir meclis soruşturması konusunda hemfikirler. Irak kamuoyu Sadr’ın yanında. Kısacası oradaki genel bir kamuoyu tepkisi karşısında herkes harekete geçmiş durumda.”‘Türkiye'nin 38'e çıkan üs sayısından rahatsız Şii oluşumlar vardı'Irak'ta saldırıyı PKK'ya bağlayanlar bulunsa da Irak topraklarında TSK'nın 18'den 38'e çıkan üs sayısına atıf yapan Bulut, Türkiye karşıtı Şii oluşumların rahatsızlığına dikkat çekti. Bulut, Irak çapında 'duygusal bir atmosfer ve boykot havası bulunduğu vurguladı:‘Suudi Arabistan’ın saldırıyı şiddetle kınayıp araştırılmasını istemesi ilginç'Zaho olayının Irak'ta Türkiye'nin yakın olduğu gruplarla ilişkilerini zayıflattığını belirten Bulut, diğer yandan Türkiye ile ‘barışan’ Suudi Arabistan’ın olayı ‘şiddetle kınamasının’ ilginç olduğuna dikkat çekti. Bulut, Suudi Arabistan ile İran arasında 'normalleşme' rüzgarlarına da atıf yaptı:‘Arkasındaki failleri bilmiyoruz ama bir eli şu an için Türkiye değil İran kazandı’Bulut, Türkiye’nin turizm bölgesini vurma ihtimalinin düşük olduğu görüşünde. Zaho olayı için 'kime yaradı' sorusunu yönelten Bulut, Tahran zirvesinden sonra böyle bir olayın meydana gelmesiyle enerji ve Kerkük ve Musul üzerinde nüfuz mücadelesine atıfta bulundu. Bulut, olayın arkasındaki failleri kim olduğu bilinmese de şu an için 'bir eli Türkiye değil İran kazandığını' söyledi:

