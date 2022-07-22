https://tr.sputniknews.com/20220722/zonguldakta-balikci-aglarina-patlamamis-havan-mermisi-takildi-1058991019.html
Zonguldak'ta balıkçı ağlarına patlamamış havan mermisi takıldı
Zonguldak'ta balıkçı ağlarına patlamamış havan mermisi takıldı
Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, balıkçı ağlarına patlama özelliğini kaybettiği belirlenen havan mermisi takıldı. 22.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-22T00:49+0300
2022-07-22T00:49+0300
2022-07-22T00:49+0300
türkiye
havan
havan mermisi
patlama
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Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, Bozhane mevkisinde balık tutmak için denize açılan balıkçılar, ağlarına patlamamış havan mermisi takıldığını gördü.Balıkçıların durumu bildirmesi üzerine bölgeye gelen polis ekipleri, patlamamış havan mermisi için jandarmayı çağırdı.Havan mermisinin kontrollü şekilde patlatılması için söz konusu yere gelen Sualtı Savunma Grup Komutanlığı (SAS) ekipleri incelemede bulundu.Patlama özelliğini kaybettiği belirlenen 120 milimetre çapındaki havan mermisi güvenli bir şekilde alındı.
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havan, havan mermisi, patlama
Zonguldak'ta balıkçı ağlarına patlamamış havan mermisi takıldı
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Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, balıkçı ağlarına patlama özelliğini kaybettiği belirlenen havan mermisi takıldı.
Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, Bozhane mevkisinde balık tutmak için denize açılan balıkçılar, ağlarına patlamamış havan mermisi takıldığını gördü.
Balıkçıların durumu bildirmesi üzerine bölgeye gelen polis ekipleri, patlamamış havan mermisi için jandarmayı çağırdı.
Havan mermisinin kontrollü şekilde patlatılması için söz konusu yere gelen Sualtı Savunma Grup Komutanlığı (SAS) ekipleri incelemede bulundu.
Patlama özelliğini kaybettiği belirlenen 120 milimetre çapındaki havan mermisi güvenli bir şekilde alındı.