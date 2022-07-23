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19 yaşındaki Furkan, 6 günlük yaşam mücadelesini kaybetti
19 yaşındaki Furkan, 6 günlük yaşam mücadelesini kaybetti
Ankara'dan günübirlik tatil için ailesiyle geldiği Samsun'da denizde boğulma tehlikesi geçirerek hastaneye kaldırılan 19 yaşındaki Furkan'dan acı haber geldi... 23.07.2022, Sputnik Türkiye
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yaşam
samsun
boğulma
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Ankara'da günübirlik tatil için geldiği Samsun'da boğulma tehlikesi geçiren Furkan Yaşar (19), yaşamını yitirdi.Olay, Samsun'un Atakum ilçesinde 6 gün önce meydana geldi. İHA'nın haberine göre, ailesiyle Ankara'dan günübirlik tatil için Samsun'a gelen Furkan Yaşar, serinlemek için girdiği Karadeniz'de akıntıya kapılıp kayboldu.Ailesinin de boğulma tehlikesi geçirdiği genç dalgıçlar tarafından bulunup ambulansla Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Furkan Yaşar yapılan müdahalelere rağmen bugün hayatını kaybetti. Furkan Yaşar'ın cenazesi toprağa verilmek üzere memleketi Konya'ya gönderildi.
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samsun, boğulma

19 yaşındaki Furkan, 6 günlük yaşam mücadelesini kaybetti

00:28 23.07.2022
© İHA19 yaşındaki Furkan, 6 günlük yaşam mücadelesini kaybetti
19 yaşındaki Furkan, 6 günlük yaşam mücadelesini kaybetti - Sputnik Türkiye, 1920, 23.07.2022
© İHA
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Ankara'dan günübirlik tatil için ailesiyle geldiği Samsun'da denizde boğulma tehlikesi geçirerek hastaneye kaldırılan 19 yaşındaki Furkan'dan acı haber geldi. Genç, Samsun'da tedavi gördüğü hastanede 6 günlük yaşam mücadelesini kaybetti
Ankara'da günübirlik tatil için geldiği Samsun'da boğulma tehlikesi geçiren Furkan Yaşar (19), yaşamını yitirdi.
Olay, Samsun'un Atakum ilçesinde 6 gün önce meydana geldi. İHA'nın haberine göre, ailesiyle Ankara'dan günübirlik tatil için Samsun'a gelen Furkan Yaşar, serinlemek için girdiği Karadeniz'de akıntıya kapılıp kayboldu.
Ailesinin de boğulma tehlikesi geçirdiği genç dalgıçlar tarafından bulunup ambulansla Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Furkan Yaşar yapılan müdahalelere rağmen bugün hayatını kaybetti. Furkan Yaşar'ın cenazesi toprağa verilmek üzere memleketi Konya'ya gönderildi.
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