https://tr.sputniknews.com/20220723/19-yasindaki-furkan-6-gunluk-yasam-mucadelesini-kaybetti-1059032674.html
19 yaşındaki Furkan, 6 günlük yaşam mücadelesini kaybetti
19 yaşındaki Furkan, 6 günlük yaşam mücadelesini kaybetti
Ankara'dan günübirlik tatil için ailesiyle geldiği Samsun'da denizde boğulma tehlikesi geçirerek hastaneye kaldırılan 19 yaşındaki Furkan'dan acı haber geldi... 23.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-23T00:28+0300
2022-07-23T00:28+0300
2022-07-23T00:28+0300
yaşam
samsun
boğulma
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Ankara'da günübirlik tatil için geldiği Samsun'da boğulma tehlikesi geçiren Furkan Yaşar (19), yaşamını yitirdi.Olay, Samsun'un Atakum ilçesinde 6 gün önce meydana geldi. İHA'nın haberine göre, ailesiyle Ankara'dan günübirlik tatil için Samsun'a gelen Furkan Yaşar, serinlemek için girdiği Karadeniz'de akıntıya kapılıp kayboldu.Ailesinin de boğulma tehlikesi geçirdiği genç dalgıçlar tarafından bulunup ambulansla Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Furkan Yaşar yapılan müdahalelere rağmen bugün hayatını kaybetti. Furkan Yaşar'ın cenazesi toprağa verilmek üzere memleketi Konya'ya gönderildi.
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samsun, boğulma
19 yaşındaki Furkan, 6 günlük yaşam mücadelesini kaybetti
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Ankara'dan günübirlik tatil için ailesiyle geldiği Samsun'da denizde boğulma tehlikesi geçirerek hastaneye kaldırılan 19 yaşındaki Furkan'dan acı haber geldi. Genç, Samsun'da tedavi gördüğü hastanede 6 günlük yaşam mücadelesini kaybetti
Ankara'da günübirlik tatil için geldiği Samsun'da boğulma tehlikesi geçiren Furkan Yaşar (19), yaşamını yitirdi.
Olay, Samsun'un Atakum ilçesinde 6 gün önce meydana geldi. İHA'nın haberine göre, ailesiyle Ankara'dan günübirlik tatil için Samsun'a gelen Furkan Yaşar, serinlemek için girdiği Karadeniz'de akıntıya kapılıp kayboldu.
Ailesinin de boğulma tehlikesi geçirdiği genç dalgıçlar tarafından bulunup ambulansla Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Furkan Yaşar yapılan müdahalelere rağmen bugün hayatını kaybetti. Furkan Yaşar'ın cenazesi toprağa verilmek üzere memleketi Konya'ya gönderildi.