https://tr.sputniknews.com/20220723/abdde-ilk-kez-cocuklarda-maymun-cicegi-goruldu--1059044531.html

ABD'de ilk kez çocuklarda 'maymun çiçeği' görüldü

ABD'de ilk kez çocuklarda 'maymun çiçeği' görüldü

Maymun çiçeği virüsü ABD'de ilk kez çocuklarda görüldü. Ülkedeki vaka sayısı ise 3 bine doğru ilerliyor. 23.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-23T11:47+0300

2022-07-23T11:47+0300

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yaşam

maymun çiçeği virüsü

abd

haberler

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Maymun çiçeği virüsü dünya genelinde yayılmaya devam ederken ABD'de ilk kez çocuklarda bu virüse rastlandı.ABD Hastalığı Önleme ve Kontrol Merkezinden yapılan açıklamada, vakalardan birinin California'da diğerinin de Washington'da olduğu bildirildi.Çocukların sağlık durumun iyi olduğunu belirten yetkililer, çocukların nasıl enfekte olduğunun araştırıldığını söyledi.ABD'de maymun çiçeği virüsü şu ana kadar en az 8'i kadın 2 bin 800'den fazla kişide görüldü.İki türü varEndemik bir virüsün neden olduğu nadir hastalıklardan biri olarak bilinen maymun çiçeği, Kongo ve Batı Afrika türü olmak üzere ikiye ayrılıyor.Genellikle hayvandan insana ve nadiren insandan insana yakın temasla bulaşan virüs, vücutta yüksek ateş ve kaşıntılı kabarcıklara yol açabiliyor.

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maymun çiçeği virüsü, abd, haberler