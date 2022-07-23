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ABD'de ilk kez çocuklarda 'maymun çiçeği' görüldü
ABD'de ilk kez çocuklarda 'maymun çiçeği' görüldü
Maymun çiçeği virüsü ABD'de ilk kez çocuklarda görüldü. Ülkedeki vaka sayısı ise 3 bine doğru ilerliyor. 23.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-23T11:47+0300
2022-07-23T11:48+0300
yaşam
maymun çiçeği virüsü
abd
haberler
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Maymun çiçeği virüsü dünya genelinde yayılmaya devam ederken ABD'de ilk kez çocuklarda bu virüse rastlandı.ABD Hastalığı Önleme ve Kontrol Merkezinden yapılan açıklamada, vakalardan birinin California'da diğerinin de Washington'da olduğu bildirildi.Çocukların sağlık durumun iyi olduğunu belirten yetkililer, çocukların nasıl enfekte olduğunun araştırıldığını söyledi.ABD'de maymun çiçeği virüsü şu ana kadar en az 8'i kadın 2 bin 800'den fazla kişide görüldü.İki türü varEndemik bir virüsün neden olduğu nadir hastalıklardan biri olarak bilinen maymun çiçeği, Kongo ve Batı Afrika türü olmak üzere ikiye ayrılıyor.Genellikle hayvandan insana ve nadiren insandan insana yakın temasla bulaşan virüs, vücutta yüksek ateş ve kaşıntılı kabarcıklara yol açabiliyor.
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maymun çiçeği virüsü, abd, haberler

ABD'de ilk kez çocuklarda 'maymun çiçeği' görüldü

11:47 23.07.2022 (güncellendi: 11:48 23.07.2022)
© DHAmaymun çiçeği
maymun çiçeği - Sputnik Türkiye, 1920, 23.07.2022
© DHA
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Maymun çiçeği virüsü ABD'de ilk kez çocuklarda görüldü. Ülkedeki vaka sayısı ise 3 bine doğru ilerliyor.
Maymun çiçeği virüsü dünya genelinde yayılmaya devam ederken ABD'de ilk kez çocuklarda bu virüse rastlandı.

ABD Hastalığı Önleme ve Kontrol Merkezinden yapılan açıklamada, vakalardan birinin California'da diğerinin de Washington'da olduğu bildirildi.

Çocukların sağlık durumun iyi olduğunu belirten yetkililer, çocukların nasıl enfekte olduğunun araştırıldığını söyledi.

ABD'de maymun çiçeği virüsü şu ana kadar en az 8'i kadın 2 bin 800'den fazla kişide görüldü.

İki türü var

Endemik bir virüsün neden olduğu nadir hastalıklardan biri olarak bilinen maymun çiçeği, Kongo ve Batı Afrika türü olmak üzere ikiye ayrılıyor.

Genellikle hayvandan insana ve nadiren insandan insana yakın temasla bulaşan virüs, vücutta yüksek ateş ve kaşıntılı kabarcıklara yol açabiliyor.
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