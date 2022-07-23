https://tr.sputniknews.com/20220723/abdli-eski-istihbarat-subayi-rusya-batiya-karsi-siyasi-ekonomik-ve-askeri-zafer-kazaniyor-1059058192.html

ABD’li eski istihbarat subayı: Rusya, Batı'ya karşı siyasi, ekonomik ve askeri zafer kazanıyor

ABD’li eski istihbarat subayı: Rusya, Batı'ya karşı siyasi, ekonomik ve askeri zafer kazanıyor

ABD Deniz Piyade Kuvvetleri’nin eski istihbarat subayı Scott Ritter, Rusya’nın Batı'ya karşı siyasi, ekonomik ve askeri zafer kazandığını belirtti. 23.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-23T21:13+0300

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ABD ordusunun Deniz Piyade Gücü’nde (Marine Forces) uzun süre istihbarat subaylığı yapan Scott Ritter, Rusya’nın Batı’ya karşı üç alanda zafer kazandığını söyledi.Judging Freedom YouTube kanalına konuşan Ritter, “Rusya tüm cephelerde kazanıyor. Askeri cephede, yani savaş alanında. Siyasi açıdan, Avrupa'daki siyasi düzenin çöküşüne ve ABD'de Biden yönetiminin süregelen düşüşüne bakmak yeterli. Ve ekonomik açıdan, Rusya oyunun kurallarını değiştirdi, yaptırımlar bumerang etkisiyle Batı'ya vuruyor” ifadelerini kullandı.Rusya'nın her üç yöndeki ilerlemesini hiçbir şeyin engelleyemeyeceğini vurgulayan Ritter, ayrıca ABD'nin Ukrayna'ya silah tedarikinin verimsizliğine de dikkat çekti.

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