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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220723/abdli-eski-istihbarat-subayi-rusya-batiya-karsi-siyasi-ekonomik-ve-askeri-zafer-kazaniyor-1059058192.html
ABD’li eski istihbarat subayı: Rusya, Batı'ya karşı siyasi, ekonomik ve askeri zafer kazanıyor
ABD’li eski istihbarat subayı: Rusya, Batı'ya karşı siyasi, ekonomik ve askeri zafer kazanıyor
ABD Deniz Piyade Kuvvetleri’nin eski istihbarat subayı Scott Ritter, Rusya’nın Batı'ya karşı siyasi, ekonomik ve askeri zafer kazandığını belirtti. 23.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-23T21:13+0300
2022-07-23T21:14+0300
abd
ukrayna krizi
rusya
ukrayna krizi
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ABD ordusunun Deniz Piyade Gücü’nde (Marine Forces) uzun süre istihbarat subaylığı yapan Scott Ritter, Rusya’nın Batı’ya karşı üç alanda zafer kazandığını söyledi.Judging Freedom YouTube kanalına konuşan Ritter, “Rusya tüm cephelerde kazanıyor. Askeri cephede, yani savaş alanında. Siyasi açıdan, Avrupa'daki siyasi düzenin çöküşüne ve ABD'de Biden yönetiminin süregelen düşüşüne bakmak yeterli. Ve ekonomik açıdan, Rusya oyunun kurallarını değiştirdi, yaptırımlar bumerang etkisiyle Batı'ya vuruyor” ifadelerini kullandı.Rusya'nın her üç yöndeki ilerlemesini hiçbir şeyin engelleyemeyeceğini vurgulayan Ritter, ayrıca ABD'nin Ukrayna'ya silah tedarikinin verimsizliğine de dikkat çekti.
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ABD’li eski istihbarat subayı: Rusya, Batı'ya karşı siyasi, ekonomik ve askeri zafer kazanıyor

21:13 23.07.2022 (güncellendi: 21:14 23.07.2022)
© Sputnik / Vladimir Sergeev / Fotoğraf bankasına girRusya-AB
Rusya-AB - Sputnik Türkiye, 1920, 23.07.2022
© Sputnik / Vladimir Sergeev
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ABD Deniz Piyade Kuvvetleri’nin eski istihbarat subayı Scott Ritter, Rusya’nın Batı'ya karşı siyasi, ekonomik ve askeri zafer kazandığını belirtti.
ABD ordusunun Deniz Piyade Gücü’nde (Marine Forces) uzun süre istihbarat subaylığı yapan Scott Ritter, Rusya’nın Batı’ya karşı üç alanda zafer kazandığını söyledi.
Judging Freedom YouTube kanalına konuşan Ritter, “Rusya tüm cephelerde kazanıyor. Askeri cephede, yani savaş alanında. Siyasi açıdan, Avrupa'daki siyasi düzenin çöküşüne ve ABD'de Biden yönetiminin süregelen düşüşüne bakmak yeterli. Ve ekonomik açıdan, Rusya oyunun kurallarını değiştirdi, yaptırımlar bumerang etkisiyle Batı'ya vuruyor” ifadelerini kullandı.
Rusya'nın her üç yöndeki ilerlemesini hiçbir şeyin engelleyemeyeceğini vurgulayan Ritter, ayrıca ABD'nin Ukrayna'ya silah tedarikinin verimsizliğine de dikkat çekti.
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