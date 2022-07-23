https://tr.sputniknews.com/20220723/adanada-termometreler-42-dereceyi-gosterdi-1059051759.html

Adana’da termometreler 42 dereceyi gösterdi

Adana’da termometreler 42 dereceyi gösterdi

Adana’da termometreler 42 dereceyi gösterdi. Sıcaktan bunalanlar parklarda ve ağaç gölgelerinde serinledi. Gençler ise tehlikeye rağmen sulama kanalına girip... 23.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-23T17:25+0300

2022-07-23T17:25+0300

2022-07-23T17:27+0300

türkiye

adana

termometre

sıcaklık

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/17/1059051155_0:0:2000:1125_1920x0_80_0_0_cac760ac0bbf2dedb345f750cd6a050b.jpg

Adana’da bunaltıcı sıcaklar etkili oluyor. Kent merkezindeki termometreler 42 dereceyi gösterirken, güneş altında hissedilen sıcaklık nemle birlikte 45 dereceye yaklaştı. Sıcaktan bunalanlar parklara akın etti. Kimi vatandaşlar ağaç gölgesinde, kimi vatandaşlar ise suyun altında serinledi. Seyhan ilçesindeki Atatürk Parkı da sıcaktan bunalanların uğrak noktası oldu.

https://tr.sputniknews.com/20210827/adanada-termometreler-42yi-gosterdi-sicagi-gormedigimizde-hasta-oluyoruz-1048389736.html

türkiye

adana

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

adana, termometre, sıcaklık