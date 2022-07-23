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https://tr.sputniknews.com/20220723/adanada-termometreler-42-dereceyi-gosterdi-1059051759.html
Adana’da termometreler 42 dereceyi gösterdi
Adana’da termometreler 42 dereceyi gösterdi
Adana’da termometreler 42 dereceyi gösterdi. Sıcaktan bunalanlar parklarda ve ağaç gölgelerinde serinledi. Gençler ise tehlikeye rağmen sulama kanalına girip... 23.07.2022, Sputnik Türkiye
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türkiye
adana
termometre
sıcaklık
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Adana’da bunaltıcı sıcaklar etkili oluyor. Kent merkezindeki termometreler 42 dereceyi gösterirken, güneş altında hissedilen sıcaklık nemle birlikte 45 dereceye yaklaştı. Sıcaktan bunalanlar parklara akın etti. Kimi vatandaşlar ağaç gölgesinde, kimi vatandaşlar ise suyun altında serinledi. Seyhan ilçesindeki Atatürk Parkı da sıcaktan bunalanların uğrak noktası oldu.
https://tr.sputniknews.com/20210827/adanada-termometreler-42yi-gosterdi-sicagi-gormedigimizde-hasta-oluyoruz-1048389736.html
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adana, termometre, sıcaklık

Adana’da termometreler 42 dereceyi gösterdi

17:25 23.07.2022 (güncellendi: 17:27 23.07.2022)
© DHAGençler ise tehlikeli olmasına rağmen Devlet Su İşleri’ne (DSİ) ait sulama kanallarına girdi.
Gençler ise tehlikeli olmasına rağmen Devlet Su İşleri’ne (DSİ) ait sulama kanallarına girdi. - Sputnik Türkiye, 1920, 23.07.2022
© DHA
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Adana’da termometreler 42 dereceyi gösterdi. Sıcaktan bunalanlar parklarda ve ağaç gölgelerinde serinledi. Gençler ise tehlikeye rağmen sulama kanalına girip, serinlemeye çalıştı.
Adana’da bunaltıcı sıcaklar etkili oluyor. Kent merkezindeki termometreler 42 dereceyi gösterirken, güneş altında hissedilen sıcaklık nemle birlikte 45 dereceye yaklaştı.
Sıcaktan bunalanlar parklara akın etti. Kimi vatandaşlar ağaç gölgesinde, kimi vatandaşlar ise suyun altında serinledi.
Seyhan ilçesindeki Atatürk Parkı da sıcaktan bunalanların uğrak noktası oldu.
© DHAGençler ise tehlikeli olmasına rağmen Devlet Su İşleri’ne (DSİ) ait sulama kanallarına girdi.
Gençler ise tehlikeli olmasına rağmen Devlet Su İşleri’ne (DSİ) ait sulama kanallarına girdi. - Sputnik Türkiye
1/3
© DHA
Gençler ise tehlikeli olmasına rağmen Devlet Su İşleri’ne (DSİ) ait sulama kanallarına girdi.
© DHAGençler ise tehlikeli olmasına rağmen Devlet Su İşleri’ne (DSİ) ait sulama kanallarına girdi.
Gençler ise tehlikeli olmasına rağmen Devlet Su İşleri’ne (DSİ) ait sulama kanallarına girdi. - Sputnik Türkiye
2/3
© DHA
Gençler ise tehlikeli olmasına rağmen Devlet Su İşleri’ne (DSİ) ait sulama kanallarına girdi.
© DHAGençler ise tehlikeli olmasına rağmen Devlet Su İşleri’ne (DSİ) ait sulama kanallarına girdi.
Gençler ise tehlikeli olmasına rağmen Devlet Su İşleri’ne (DSİ) ait sulama kanallarına girdi. - Sputnik Türkiye
3/3
© DHA
Gençler ise tehlikeli olmasına rağmen Devlet Su İşleri’ne (DSİ) ait sulama kanallarına girdi.
1/3
© DHA
Gençler ise tehlikeli olmasına rağmen Devlet Su İşleri’ne (DSİ) ait sulama kanallarına girdi.
2/3
© DHA
Gençler ise tehlikeli olmasına rağmen Devlet Su İşleri’ne (DSİ) ait sulama kanallarına girdi.
3/3
© DHA
Gençler ise tehlikeli olmasına rağmen Devlet Su İşleri’ne (DSİ) ait sulama kanallarına girdi.
Adana, termometre - Sputnik Türkiye, 1920, 27.08.2021
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