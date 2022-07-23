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https://tr.sputniknews.com/20220723/afyonkarahisarda-kadin-cinayeti-kocasi-tarafindan-vurulan-elif-cakir-yasam-savasini-kaybetti-1059062049.html
Afyonkarahisar'da kadın cinayeti: Kocası tarafından vurulan Elif Çakır, yaşam savaşını kaybetti
Afyonkarahisar'da kadın cinayeti: Kocası tarafından vurulan Elif Çakır, yaşam savaşını kaybetti
Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde annesinin evinde tartıştığı eşi tarafından tabancayla vurularak ağır yaralanan Elif Çakır, iki gündür verdiği yaşam savaşını... 23.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-23T23:40+0300
2022-07-23T23:40+0300
türkiye
afyonkarahisar
kadın cinayeti
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Olay, önceki gün öğle saatlerinde Çay ilçesi Yeşilyurt beldesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, D.Ç. karısı Elif Çakır ile tartıştı. Ardından Elif Çakır annesinin evine gitti. Duruma öfkelenen kocası D.Ç. ise tekrar konuşmak için karısının yanına gitti. İkili arasında burada da tartışma yaşandı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine D.Ç., yanında getirdiği tabanca ile karısının üzerine ateş açtı. Vücudunun çeşitli yerlerine isabet eden kurşunlarla ağır yaralanan Çakır çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine gelen 112 Acil servis ambulansı ile Afyonkarahisar Devlet Hastanesine kaldırıldı. Çakır, 2 günlük yaşam savaşını kaybetti.Öte yandan mahkemeye sevk edilen katil zanlısı koca tutuklanırken, cinayetin Elif Çakır’ın boşanmak istemesi yüzünden işlendiği iddia edildi.
türkiye
afyonkarahisar
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afyonkarahisar, kadın cinayeti

Afyonkarahisar'da kadın cinayeti: Kocası tarafından vurulan Elif Çakır, yaşam savaşını kaybetti

23:40 23.07.2022
© Serra Akcan / csgorselarsiv.org olay yeri girilmez
olay yeri girilmez - Sputnik Türkiye, 1920, 23.07.2022
© Serra Akcan / csgorselarsiv.org
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Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde annesinin evinde tartıştığı eşi tarafından tabancayla vurularak ağır yaralanan Elif Çakır, iki gündür verdiği yaşam savaşını kaybetti.
Olay, önceki gün öğle saatlerinde Çay ilçesi Yeşilyurt beldesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, D.Ç. karısı Elif Çakır ile tartıştı. Ardından Elif Çakır annesinin evine gitti. Duruma öfkelenen kocası D.Ç. ise tekrar konuşmak için karısının yanına gitti. İkili arasında burada da tartışma yaşandı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine D.Ç., yanında getirdiği tabanca ile karısının üzerine ateş açtı. Vücudunun çeşitli yerlerine isabet eden kurşunlarla ağır yaralanan Çakır çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine gelen 112 Acil servis ambulansı ile Afyonkarahisar Devlet Hastanesine kaldırıldı. Çakır, 2 günlük yaşam savaşını kaybetti.
Öte yandan mahkemeye sevk edilen katil zanlısı koca tutuklanırken, cinayetin Elif Çakır’ın boşanmak istemesi yüzünden işlendiği iddia edildi.
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