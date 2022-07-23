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https://tr.sputniknews.com/20220723/almanya-disisleri-bakani-baerboc-erdoganin-putin-ve-reisi-ile-ortak-fotografini-bir-meydan-okuma-1059049390.html
Almanya Dışişleri Bakanı Baerboc: Erdoğan'ın Putin ve Reisi ile ortak fotoğrafını bir meydan okuma
Almanya Dışişleri Bakanı Baerboc: Erdoğan'ın Putin ve Reisi ile ortak fotoğrafını bir meydan okuma
Almanya Dışişleri Bakanı Baerbock, Erdoğan'ın Putin ve Reisi ile ortak fotoğrafını bir meydan okuma olarak değerlendirdi 23.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-23T16:20+0300
2022-07-23T16:20+0300
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Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, Bild gazetesine demecinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Tahran’daki üçlü zirvenin ardından Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile ortak fotoğrafının bir meydan okuma olduğunu söyledi.Baerbock, “Bu fotoğrafta Türk cumhurbaşkanın olması, en hafif tabirle bir meydan okumadır” dedi.
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iran, türkiye, rusya, vladimir putin, recep tayyip erdoğan, ibrahim reisi

Almanya Dışişleri Bakanı Baerboc: Erdoğan'ın Putin ve Reisi ile ortak fotoğrafını bir meydan okuma

16:20 23.07.2022
© SputnikAlmanya Dışişleri Bakanı Baerboc: Erdoğan'ın Putin ve Reisi ile ortak fotoğrafını bir meydan okuma
Almanya Dışişleri Bakanı Baerboc: Erdoğan'ın Putin ve Reisi ile ortak fotoğrafını bir meydan okuma - Sputnik Türkiye, 1920, 23.07.2022
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Almanya Dışişleri Bakanı Baerbock, Erdoğan'ın Putin ve Reisi ile ortak fotoğrafını bir meydan okuma olarak değerlendirdi
Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, Bild gazetesine demecinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Tahran’daki üçlü zirvenin ardından Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile ortak fotoğrafının bir meydan okuma olduğunu söyledi.
Baerbock, “Bu fotoğrafta Türk cumhurbaşkanın olması, en hafif tabirle bir meydan okumadır” dedi.
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