https://tr.sputniknews.com/20220723/almanya-disisleri-bakani-baerboc-erdoganin-putin-ve-reisi-ile-ortak-fotografini-bir-meydan-okuma-1059049390.html

Almanya Dışişleri Bakanı Baerboc: Erdoğan'ın Putin ve Reisi ile ortak fotoğrafını bir meydan okuma

Almanya Dışişleri Bakanı Baerboc: Erdoğan'ın Putin ve Reisi ile ortak fotoğrafını bir meydan okuma

Almanya Dışişleri Bakanı Baerbock, Erdoğan'ın Putin ve Reisi ile ortak fotoğrafını bir meydan okuma olarak değerlendirdi 23.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-23T16:20+0300

2022-07-23T16:20+0300

2022-07-23T16:20+0300

dünya

iran

türkiye

rusya

vladimir putin

recep tayyip erdoğan

ibrahim reisi

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Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, Bild gazetesine demecinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Tahran’daki üçlü zirvenin ardından Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile ortak fotoğrafının bir meydan okuma olduğunu söyledi.Baerbock, “Bu fotoğrafta Türk cumhurbaşkanın olması, en hafif tabirle bir meydan okumadır” dedi.

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iran, türkiye, rusya, vladimir putin, recep tayyip erdoğan, ibrahim reisi