https://tr.sputniknews.com/20220723/almanya-disisleri-bakani-baerbock-tanklarin-kieve-teslimatiyla-ilgili-zorluklar-var-1059047656.html

Almanya Dışişleri Bakanı Baerbock: Tankların Kiev'e teslimatıyla ilgili zorluklar var

Almanya Dışişleri Bakanı Baerbock: Tankların Kiev'e teslimatıyla ilgili zorluklar var

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, Bild gazetesine demecinde Almanya’nın daha önce Polonya ile anlaşmaya vardığı dairesel değişim sistemi ile... 23.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-23T13:49+0300

2022-07-23T13:49+0300

2022-07-23T13:49+0300

ukrayna krizi

silah yardımı

tank

rusya federal sovyet sosyalist cumhuriyeti

kiev

ukrayna

rusya

almanya

annalena baerbock

szymon szynkowski vel senk

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Polonya Dışişleri Bakan Yardımcısı Szymon Szynkowski vel Senk’in, “Almanya'nın tankların dairesel değişimiyle ilgili vaatlerinin aldatıcı bir manevra olduğu ortaya çıktı” şeklindeki sözleri sorulan Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, "Bu yol doğru değilse, başka türlü nasıl aktif olarak katkıda bulunabileceğimize bakmalıyız. Böyle bir durumda hiç kimse Avrupalı komşularını aldatmaz. Tankların bir çırpıda değiştirilemeyeceği en başından belliydi” ifadelerini kullandı.Dairesel değişim sistemi, Polonya’nın elindeki Sovyet tanklarının Ukrayna'ya verilmesini, karşılığında Batı silahları almasını öngörüyor.

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rusya federal sovyet sosyalist cumhuriyeti

kiev

ukrayna

rusya

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silah yardımı, tank, rusya federal sovyet sosyalist cumhuriyeti, kiev, ukrayna, rusya, almanya, annalena baerbock, szymon szynkowski vel senk