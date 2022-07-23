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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220723/almanya-disisleri-bakani-baerbock-tanklarin-kieve-teslimatiyla-ilgili-zorluklar-var-1059047656.html
Almanya Dışişleri Bakanı Baerbock: Tankların Kiev'e teslimatıyla ilgili zorluklar var
Almanya Dışişleri Bakanı Baerbock: Tankların Kiev'e teslimatıyla ilgili zorluklar var
Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, Bild gazetesine demecinde Almanya’nın daha önce Polonya ile anlaşmaya vardığı dairesel değişim sistemi ile... 23.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-23T13:49+0300
2022-07-23T13:49+0300
ukrayna krizi
silah yardımı
tank
rusya federal sovyet sosyalist cumhuriyeti
kiev
ukrayna
rusya
almanya
annalena baerbock
szymon szynkowski vel senk
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Polonya Dışişleri Bakan Yardımcısı Szymon Szynkowski vel Senk’in, “Almanya'nın tankların dairesel değişimiyle ilgili vaatlerinin aldatıcı bir manevra olduğu ortaya çıktı” şeklindeki sözleri sorulan Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, "Bu yol doğru değilse, başka türlü nasıl aktif olarak katkıda bulunabileceğimize bakmalıyız. Böyle bir durumda hiç kimse Avrupalı komşularını aldatmaz. Tankların bir çırpıda değiştirilemeyeceği en başından belliydi” ifadelerini kullandı.Dairesel değişim sistemi, Polonya’nın elindeki Sovyet tanklarının Ukrayna'ya verilmesini, karşılığında Batı silahları almasını öngörüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220723/rus-senator-kovitidi-abdnin-300-kilometre-menzilli-fuzeleri-vermeyi-reddetmesi-kievi-ayiltmali-1059046925.html
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silah yardımı, tank, rusya federal sovyet sosyalist cumhuriyeti, kiev, ukrayna, rusya, almanya, annalena baerbock, szymon szynkowski vel senk

Almanya Dışişleri Bakanı Baerbock: Tankların Kiev'e teslimatıyla ilgili zorluklar var

13:49 23.07.2022
© AFP 2022 / BERND VON JUTRCZENKAAnnalena Baerbock
Annalena Baerbock - Sputnik Türkiye, 1920, 23.07.2022
© AFP 2022 / BERND VON JUTRCZENKA
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Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, Bild gazetesine demecinde Almanya’nın daha önce Polonya ile anlaşmaya vardığı dairesel değişim sistemi ile Ukrayna’ya tank tedariki konusunda zorluklar olduğunu söyledi.
Polonya Dışişleri Bakan Yardımcısı Szymon Szynkowski vel Senk’in, “Almanya'nın tankların dairesel değişimiyle ilgili vaatlerinin aldatıcı bir manevra olduğu ortaya çıktı” şeklindeki sözleri sorulan Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, "Bu yol doğru değilse, başka türlü nasıl aktif olarak katkıda bulunabileceğimize bakmalıyız. Böyle bir durumda hiç kimse Avrupalı komşularını aldatmaz. Tankların bir çırpıda değiştirilemeyeceği en başından belliydi” ifadelerini kullandı.
Dairesel değişim sistemi, Polonya’nın elindeki Sovyet tanklarının Ukrayna'ya verilmesini, karşılığında Batı silahları almasını öngörüyor.
AMRAAM füzesi - Sputnik Türkiye, 1920, 23.07.2022
Ukrayna krizi
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