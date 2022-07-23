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https://tr.sputniknews.com/20220723/almanyada-kaybolmaya-karsi-renkli-valiz-onerisi-alay-konusu-oldu-1059059960.html
Almanya’da kaybolmaya karşı renkli valiz önerisi alay konusu oldu
Almanya’da kaybolmaya karşı renkli valiz önerisi alay konusu oldu
Almanya’nın Frankfurt Havalimanı yetkilileri, personel yetersizliği sebebiyle havalimanında valizlerin kaybolması problemine çözüm için renkli valiz... 23.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-23T22:25+0300
2022-07-23T22:25+0300
dünya
valiz
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Kovid-19 salgını sırasında havayolları ve havalimanlarının personel azaltması, salgın sonrasında canlanan havayolu turizmin artmasıyla personel sıkıntısı baş gösterdi.Personel sıkıntısı sebebiyle iptal edilen seferler, yeterli olmayan yer hizmetleri, yaşanan kaos ve kaybolan bagajlardan dolayı artan şikayetlere Frankfurt Havalimanı’ndan çeşitli yaratıcı ipuçları içeren tavsiyeler geldi.Polis önermiyorYetkililer, 20 Temmuz’da yaptıkları açıklamada yolcuların çoğunlukla siyah valiz tercih ettiğini ifade ederek, “Birçok insan siyah valizle seyahat eder. Bu, valiz bulmayı çok zaman alıcı bir hale getirir. Bireysel çıkartmalar, renkli bir bagaj kayışı, kumaş bantla yapıştırılmış bir işaret, renkli valiz kılıfları veya hatta bir parça hediye kurdelesinin bile kullanışlı olduğu kanıtlanmıştır” denildi.Açıklamada valizlerin hem iç hem dış kısmına açıkça görünebilir ve okunaklı mülkiyet ve adres bilgisi yazılması tavsiyesi ayrıca dikkat çekti çünkü güvenlik güçleri adların ve adreslerin bulunduğu bagaj etiketini güvenlik gerekçesiyle ‘kesinlikle’ önermiyor.Almanya basınında esprili bir karşılık bulan bu açıklama için Bild medya organı, “Lütfen artık siyah valiz yok!” başlığı atarak havalimanında talep edilmeyi bekleyen 2 bin kayıp valiz olduğu ifade edildi.Almanya’nın en büyük havalimanı olan Frankfurt Havalimanı yetkililerinin personel azlığına çözüm bulmak yerine yolcuların çok fazla siyah valiz kullandığını belirtmesi ve polisin tam tersi tavsiye vermesi eleştirildi.
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valiz, almanya, alay

Almanya’da kaybolmaya karşı renkli valiz önerisi alay konusu oldu

22:25 23.07.2022
© DHAValiz
Valiz - Sputnik Türkiye, 1920, 23.07.2022
© DHA
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Almanya’nın Frankfurt Havalimanı yetkilileri, personel yetersizliği sebebiyle havalimanında valizlerin kaybolması problemine çözüm için renkli valiz kullanılmasını önderdi. Siyah renkli bavul yerine çarpıcı renkli bavul, farklı büyük etiket veya renkli kurdelenin faydalı olacağını belirten yetkililerin önerisi Alman basınında alay konusu oldu.
Kovid-19 salgını sırasında havayolları ve havalimanlarının personel azaltması, salgın sonrasında canlanan havayolu turizmin artmasıyla personel sıkıntısı baş gösterdi.
Personel sıkıntısı sebebiyle iptal edilen seferler, yeterli olmayan yer hizmetleri, yaşanan kaos ve kaybolan bagajlardan dolayı artan şikayetlere Frankfurt Havalimanı’ndan çeşitli yaratıcı ipuçları içeren tavsiyeler geldi.

Polis önermiyor

Yetkililer, 20 Temmuz’da yaptıkları açıklamada yolcuların çoğunlukla siyah valiz tercih ettiğini ifade ederek, “Birçok insan siyah valizle seyahat eder. Bu, valiz bulmayı çok zaman alıcı bir hale getirir. Bireysel çıkartmalar, renkli bir bagaj kayışı, kumaş bantla yapıştırılmış bir işaret, renkli valiz kılıfları veya hatta bir parça hediye kurdelesinin bile kullanışlı olduğu kanıtlanmıştır” denildi.
Açıklamada valizlerin hem iç hem dış kısmına açıkça görünebilir ve okunaklı mülkiyet ve adres bilgisi yazılması tavsiyesi ayrıca dikkat çekti çünkü güvenlik güçleri adların ve adreslerin bulunduğu bagaj etiketini güvenlik gerekçesiyle ‘kesinlikle’ önermiyor.
Almanya basınında esprili bir karşılık bulan bu açıklama için Bild medya organı, “Lütfen artık siyah valiz yok!” başlığı atarak havalimanında talep edilmeyi bekleyen 2 bin kayıp valiz olduğu ifade edildi.
Almanya’nın en büyük havalimanı olan Frankfurt Havalimanı yetkililerinin personel azlığına çözüm bulmak yerine yolcuların çok fazla siyah valiz kullandığını belirtmesi ve polisin tam tersi tavsiye vermesi eleştirildi.
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