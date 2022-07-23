https://tr.sputniknews.com/20220723/antalyada-hayvan-otlatma-kavgasi-2-olu-1059038436.html
Antalya'da hayvan otlatma kavgası: 2 ölü
Antalya'da hayvan otlatma kavgası: 2 ölü
Antalya'nın Serik ilçesinde hayvan otlatma kavgasında 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı. 23.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-23T04:27+0300
2022-07-23T04:27+0300
2022-07-23T04:27+0300
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Olay, Antalya Serik'e bağlı Gedik Mahallesi'nde dün akşam saat 19.30 sıralarında meydana geldi.Edinilen bilgiye göre, Veli Kurt ve oğlu Ömür Kurt ile Mustafa Gürler arasında hayvan otlatma yüzünden tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu kalbinden bıçaklanan Mustafa Gürler, av tüfeğiyle baba Veli Kurt ve oğlu Ömür Kurt’a ateş ederek yaraladı.İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan Musafa Gürler ile Veli Kurt tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Av tüfeğiyle yaralanan Ömür Kurt'un ise hayati tehlikesinin devam ettiği bildirildi. Polis, hastane çevresinde geniş güvenlik önlemleri alırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Hayatını kaybeden Mustafa Gürler ve Veli Kurt'un cenazeleri hastane morguna kaldırıldı.
https://tr.sputniknews.com/20220723/yuksek-sesle-konusma-kavgasi-cinayetle-bitti-1059037707.html
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antalya, serik, kavga, silahlı kavga, hayvan, ölü
Antalya'da hayvan otlatma kavgası: 2 ölü
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Antalya'nın Serik ilçesinde hayvan otlatma kavgasında 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı.
Olay, Antalya Serik'e bağlı Gedik Mahallesi'nde dün akşam saat 19.30 sıralarında meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, Veli Kurt ve oğlu Ömür Kurt ile Mustafa Gürler arasında hayvan otlatma yüzünden tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu kalbinden bıçaklanan Mustafa Gürler, av tüfeğiyle baba Veli Kurt ve oğlu Ömür Kurt’a ateş ederek yaraladı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan Musafa Gürler ile Veli Kurt tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Av tüfeğiyle yaralanan Ömür Kurt'un ise hayati tehlikesinin devam ettiği bildirildi. Polis, hastane çevresinde geniş güvenlik önlemleri alırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Hayatını kaybeden Mustafa Gürler ve Veli Kurt'un cenazeleri hastane morguna kaldırıldı.