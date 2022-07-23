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Antalya'da hayvan otlatma kavgası: 2 ölü
Antalya'da hayvan otlatma kavgası: 2 ölü
Antalya'nın Serik ilçesinde hayvan otlatma kavgasında 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı. 23.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-23T04:27+0300
2022-07-23T04:27+0300
türkiye
antalya
serik
kavga
silahlı kavga
hayvan
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Olay, Antalya Serik'e bağlı Gedik Mahallesi'nde dün akşam saat 19.30 sıralarında meydana geldi.Edinilen bilgiye göre, Veli Kurt ve oğlu Ömür Kurt ile Mustafa Gürler arasında hayvan otlatma yüzünden tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu kalbinden bıçaklanan Mustafa Gürler, av tüfeğiyle baba Veli Kurt ve oğlu Ömür Kurt’a ateş ederek yaraladı.İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan Musafa Gürler ile Veli Kurt tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Av tüfeğiyle yaralanan Ömür Kurt'un ise hayati tehlikesinin devam ettiği bildirildi. Polis, hastane çevresinde geniş güvenlik önlemleri alırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Hayatını kaybeden Mustafa Gürler ve Veli Kurt'un cenazeleri hastane morguna kaldırıldı.
https://tr.sputniknews.com/20220723/yuksek-sesle-konusma-kavgasi-cinayetle-bitti-1059037707.html
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antalya, serik, kavga, silahlı kavga, hayvan, ölü

Antalya'da hayvan otlatma kavgası: 2 ölü

04:27 23.07.2022
© İHAAntalya'nın Serik ilçesinde hayvan otlatma kavgasında 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı.
Antalya'nın Serik ilçesinde hayvan otlatma kavgasında 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı. - Sputnik Türkiye, 1920, 23.07.2022
© İHA
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Antalya'nın Serik ilçesinde hayvan otlatma kavgasında 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı.
Olay, Antalya Serik'e bağlı Gedik Mahallesi'nde dün akşam saat 19.30 sıralarında meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, Veli Kurt ve oğlu Ömür Kurt ile Mustafa Gürler arasında hayvan otlatma yüzünden tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu kalbinden bıçaklanan Mustafa Gürler, av tüfeğiyle baba Veli Kurt ve oğlu Ömür Kurt’a ateş ederek yaraladı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan Musafa Gürler ile Veli Kurt tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Av tüfeğiyle yaralanan Ömür Kurt'un ise hayati tehlikesinin devam ettiği bildirildi. Polis, hastane çevresinde geniş güvenlik önlemleri alırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Hayatını kaybeden Mustafa Gürler ve Veli Kurt'un cenazeleri hastane morguna kaldırıldı.
Sakarya’nın Karapürçek ilçesinde ‘yüksek sesle konuşma’ meselesi yüzünden çıktığı ileri sürülen kavgada kalbinden bıçaklanan kişi kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Hastaneye akın eden yakınları ise sinir krizi geçirerek acil servisin kapısının camına zarar verdi. - Sputnik Türkiye, 1920, 23.07.2022
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'Yüksek sesle konuşma' kavgası cinayetle bitti
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