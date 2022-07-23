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https://tr.sputniknews.com/20220723/asiana-airlines-istanbul-ucuslarini-yeniden-baslatti-1059054479.html
Asiana Airlines İstanbul uçuşlarını yeniden başlattı
Asiana Airlines İstanbul uçuşlarını yeniden başlattı
Kovid-19 salgını nedeniyle Türkiye uçuşlarını durduran Güney Kore hava yolu şirketi Asiana Airlines, yaklaşık 2.5 yıl aradan sonra İstanbul Havalimanı tarifeli... 23.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-23T19:08+0300
2022-07-23T19:08+0300
türkiye
asiana airlines
güney kore
uçuş
istanbul
türkiye’de kovid-19 salgını
kovid-19
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Salgın nedeniyle Türkiye seferlerine ara veren hava yolu şirketleri, İstanbul Havalimanı'na uçuşlarını yeniden başlatmaya devam ediyor.Yaklaşık 2.5 yıl aradan sonra Asiana Airlines'in Güney Kore'nin başkenti Seul’den havalanan tarifeli uçağı, İstanbul Havalimanı'na indi.İstanbul Havalimanı işletmecisi İGA'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, haftada iki gün karşılıklı uçuşların başladığı belirtilerek, "Asiana Airlines bugün itibarıyla Incheon Uluslararası Havalimanı-İstanbul seferlerine haftada iki frekans olarak yeniden başladı. Nice emniyetli uçuşlar dileriz" ifadeleri kullanıldı.
türkiye
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asiana airlines, güney kore, uçuş, istanbul, türkiye’de kovid-19 salgını, kovid-19

Asiana Airlines İstanbul uçuşlarını yeniden başlattı

19:08 23.07.2022
© AP Photo / Hiro KomaeAsiana Airlines
Asiana Airlines - Sputnik Türkiye, 1920, 23.07.2022
© AP Photo / Hiro Komae
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Kovid-19 salgını nedeniyle Türkiye uçuşlarını durduran Güney Kore hava yolu şirketi Asiana Airlines, yaklaşık 2.5 yıl aradan sonra İstanbul Havalimanı tarifeli seferlerini yeniden başlattı.
Salgın nedeniyle Türkiye seferlerine ara veren hava yolu şirketleri, İstanbul Havalimanı'na uçuşlarını yeniden başlatmaya devam ediyor.
Yaklaşık 2.5 yıl aradan sonra Asiana Airlines'in Güney Kore'nin başkenti Seul’den havalanan tarifeli uçağı, İstanbul Havalimanı'na indi.
İstanbul Havalimanı işletmecisi İGA'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, haftada iki gün karşılıklı uçuşların başladığı belirtilerek, "Asiana Airlines bugün itibarıyla Incheon Uluslararası Havalimanı-İstanbul seferlerine haftada iki frekans olarak yeniden başladı. Nice emniyetli uçuşlar dileriz" ifadeleri kullanıldı.
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