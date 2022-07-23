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Aydın'da babasını darp ederek öldürdüğü öne sürülen kişi tutuklandı
Aydın'da babasını darp ederek öldürdüğü öne sürülen kişi tutuklandı
Aydın'ın Germencik ilçesinde 69 yaşındaki babasını darp ederek öldürdüğü öne sürülen kişi tutuklandı. 23.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-23T22:47+0300
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aydın
germencik
baba
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Aydın'ın Germencik ilçesinde, akşam saatlerinde meydana gelen olayda, İstasyon Mahallesi'ndeki Turan Emeksiz Sokak'taki eve, gürültü duyan komşuların ihbarı üzerine polis ekibi sevk edildi.Polis ekibinin ardından eve çağrılan sağlık ekibi, evde yerde yatan Fikret T'nin hayatını kaybettiğini belirledi.Evde bulunan Fikret T'nin oğlu A.T, babasını darp ederek öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alındı. Fikret T'nin eşi de ifade işlemi için polis merkezine götürüldü.Cenaze, otopsi için Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.Emniyetteki işlemin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
türkiye
aydın
germencik
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aydın, germencik, baba, oğul

Aydın'da babasını darp ederek öldürdüğü öne sürülen kişi tutuklandı

22:47 23.07.2022 (güncellendi: 22:50 23.07.2022)
© İHA / MURAT UÇKAÇ-Aydın'ın Germencik ilçesinde 69 yaşındaki babasını darbederek öldürdüğü öne sürülen kişi tutuklandı.
Aydın'ın Germencik ilçesinde 69 yaşındaki babasını darbederek öldürdüğü öne sürülen kişi tutuklandı. - Sputnik Türkiye, 1920, 23.07.2022
© İHA / MURAT UÇKAÇ-
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Aydın'ın Germencik ilçesinde 69 yaşındaki babasını darp ederek öldürdüğü öne sürülen kişi tutuklandı.
Aydın'ın Germencik ilçesinde, akşam saatlerinde meydana gelen olayda, İstasyon Mahallesi'ndeki Turan Emeksiz Sokak'taki eve, gürültü duyan komşuların ihbarı üzerine polis ekibi sevk edildi.
Polis ekibinin ardından eve çağrılan sağlık ekibi, evde yerde yatan Fikret T'nin hayatını kaybettiğini belirledi.
Evde bulunan Fikret T'nin oğlu A.T, babasını darp ederek öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alındı. Fikret T'nin eşi de ifade işlemi için polis merkezine götürüldü.
Cenaze, otopsi için Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.
Emniyetteki işlemin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
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