https://tr.sputniknews.com/20220723/aydinda-babasini-darp-ederek-oldurdugu-one-surulen-kisi-tutuklandi-1059060610.html

Aydın'da babasını darp ederek öldürdüğü öne sürülen kişi tutuklandı

Aydın'da babasını darp ederek öldürdüğü öne sürülen kişi tutuklandı

Aydın'ın Germencik ilçesinde 69 yaşındaki babasını darp ederek öldürdüğü öne sürülen kişi tutuklandı. 23.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-23T22:47+0300

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türkiye

aydın

germencik

baba

oğul

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Aydın'ın Germencik ilçesinde, akşam saatlerinde meydana gelen olayda, İstasyon Mahallesi'ndeki Turan Emeksiz Sokak'taki eve, gürültü duyan komşuların ihbarı üzerine polis ekibi sevk edildi.Polis ekibinin ardından eve çağrılan sağlık ekibi, evde yerde yatan Fikret T'nin hayatını kaybettiğini belirledi.Evde bulunan Fikret T'nin oğlu A.T, babasını darp ederek öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alındı. Fikret T'nin eşi de ifade işlemi için polis merkezine götürüldü.Cenaze, otopsi için Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.Emniyetteki işlemin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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aydın, germencik, baba, oğul