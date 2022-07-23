Bakan Akar: Rusya kesinlikle Odessa'daki saldırıyla alakalarının olmadığını bize belirtti

"Zaten bu görüşmelerin başlamasıyla dahi, fiyatlarda uzmanlar tarafından ifade edildiğine göre bir düşüş olduğunun tespit edildiğini, bunun devam ettirilmesi gerektiğini, dolayısıyla bunu bekleyen insanların rahatlaması bakımından, gıda ihtiyacının karşılanması bakımından, insani bakımdan çok önemli olduğunu yine konuşmalarımızla karşılıklı olarak ifade ettik. Rusya ve Ukrayna ile koordinasyonumuz devam edecek, devam ediyor. Dünkü toplantı sırasında imzaladığımız mutabakat muhtırasında bize düşen sorumluluklar neyse bunları yerine getirdik, getirmeye devam edeceğiz. Bu çerçevede yine dünkü mutabakatın gereği olarak Müşterek Koordinasyon Merkezi'nin çalışması için dünden beri yaptığımız çalışmalar sonuçlandı. BM Temsilcisi dahil, Rusya ve Ukrayna temsilcileri şu anda Türkiye ile birlikte Müşterek Koordinasyon Merkezi'nde çalışmaya başladılar. Bizim temennimiz, dileğimiz bu ve benzer olayların süratle bir tarafa bırakılarak vardığımız mutabakat doğrultusunda bu çalışmaların bir an önce başlaması, şu anda biz yakinen olayı takip ediyoruz ve temaslarımızı sürdürüyoruz. Temennimiz, dileğimiz mutabakatta belirtildiği üzere bu çalışmaların istendiği şekilde devam etmesi yönünde."