Bakan Kurum: 2023 seçimini alarak Cumhurbaşkanımızı yeniden başkan yaptıracağız

"Evet 2023, 2053, 2071 ile ilgili hedeflerimiz var ama şu 20 yılda yapılanları anlatabilsek, bunların hepsi bize yeter. Bu anlayışı, duruşu ve tavrı bundan sonraki süreçte de bayrağı alan arkadaşlarımızın devam ettireceğini, burada meselenin bir gönül ve dava meselesi olduğunu kapı kapı anlatmak zorundayız. 2023 seçimlerine çok az kaldı. Cumhur İttifakımız ile vatandaşlarımız, 20 yılda olduğu gibi yine destek olacaklar, 2023 seçimini alarak Cumhurbaşkanımızı inşallah yeniden başkan yaptıracağız. Bu can bu bedende olduğu sürece şehirlerimiz, Bitlis'imiz, Ankara'mız, İstanbul'umuz, Konya'mız, 81 ilimiz için bu hizmetleri yapmaya devam edeceğiz. Nerede bir afet olsa orada vatandaşlarımızın yanında olacağız. Onlara söz verdiğimiz gibi bir yılda konutlarını, dere ıslahlarını tamamlamak suretiyle yine onlara bu hizmetleri sunacağız. Hiçbir zaman hiç kimseyi, hiçbir vatandaşımızı ötekileştirmeden her kapıyı çalarak, her gönüle girerek bu hizmetleri yapmaya devam edeceğiz."