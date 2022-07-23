https://tr.sputniknews.com/20220723/bakan-varank-cinden-italyaya-kadar-turkiyedeki-uretim-kabiliyetlerine-sahip-baska-bir-ulke-yok-1059058593.html

Bakan Varank: Çin'den İtalya'ya kadar Türkiye'deki üretim kabiliyetlerine sahip başka bir ülke yok

Bakan Varank: Çin'den İtalya'ya kadar Türkiye'deki üretim kabiliyetlerine sahip başka bir ülke yok

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, "Çin'den İtalya'ya kadar baktığımızda bu coğrafyada Türkiye'deki üretim kabiliyetlerine sahip başka bir ülke bulunmuyor"... 23.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-23T21:30+0300

2022-07-23T21:30+0300

2022-07-23T21:30+0300

politika

mustafa varank

çin

italya

ekonomi

türkiye

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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da video konferansla katıldığı İncesu Organize Sanayi Bölgesi'ndeki (OSB) Beşler Tekstil Cam Elyafı Üretim Tesisinin Açılış Töreni'nde yaptığı konuşmada, devletin müteşebbislerin önünü açmak üzere bütün imkanlarını seferber ettiğini söyledi.Türkiye'de müthiş bir üretim hamlesi olduğunu belirten Varank, şunları kaydetti:'Global firmalar nasıl Türkiye'de yatırım yaparız diye araştırıyorlar'Yatırım yapılması için OSB'yi genişlettiklerini anlatan Varank, yeni firmaların da sırada beklediğini dile getirdi.Varank, Türkiye'nin geleceğinin aydınlık olduğunun altını çizerek, şöyle devam etti:Türkiye'nin potansiyelinin ve parlak geleceğinin farkında olunması gerektiğini vurgulayan Varank, "Olumsuzluk pompalayanlara aldırış etmeden, biz kabiliyetlerimize inanarak, neler yapabileceğimize inanarak, elbette bir ve beraber olarak bu ülkede taş üstüne taş koymaya devam edeceğiz" dedi.'Tüm dünyada açıkçası fiyat artışlarıyla ilgili bir türbülans yaşıyor'Varank, kamu tarafı olarak vatandaşların yanında yol yürümeye devam edeceklerini ve Türkiye'nin çok farklı noktalara geleceğini söyledi.Dünyada yaşanan fiyat artışlarına değinin Varank, şöyle dedi:Fransa'da, Almanya'da, Belçika'da 40 yıldır, 50 yıldır görülmeyen enflasyon oranlarının görüldüğünü söyleyen Varank, "Bu bir türbülans. Bu türbülanstan hep beraber çıkacağız. Biz neler yapılması gerektiğinin farkındayız. Bununla ilgili adımlarımızı atıyoruz ve şunu çok iyi biliyoruz. 20 yıldır bu ülkede bütün badireleri nasıl Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde atlattıysak, bu dalgalı denizde de bu gemiyi yürütebilecek tek kaptan Recep Tayyip Erdoğan'dır. Onun için onun liderliğinde biz inşallah özellikle ekonomik kalkınmamıza devam edeceğiz, bütün kesimlerin refahını yükseltecek şekilde faaliyetlerimize devam edeceğiz" sözlerine yer verdi.

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mustafa varank, çin, italya, ekonomi, türkiye