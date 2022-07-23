https://tr.sputniknews.com/20220723/bidenin-doktoru-abd-baskaninin-yakalandigi-virus-yuksek-olasilikla-omicronun-alt-varyanti-ba5--1059055807.html

Biden'ın doktoru: ABD Başkanı'nın yakalandığı virüs yüksek olasılıkla Omicron'un alt varyantı BA5

Biden'ın doktoru: ABD Başkanı'nın yakalandığı virüs yüksek olasılıkla Omicron'un alt varyantı BA5

Kovid-19'a yakalanan ABD Başkanı Joe Biden'ın doktoru Kevin O'Connor, Biden'ın yakalandığı virüsün 'yüksek olasılıkla' Omicron varyantının alt varyantı BA5... 23.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-23T19:49+0300

2022-07-23T19:49+0300

2022-07-23T19:50+0300

koronavirüs

joe biden

koronavirüs

varyant

omicron

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'Joe Biden'ın doktoru O'Connor'ın Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre'ye Biden'ın sağlık durumuna ilişkin gönderdiği günlük mektup, kamuoyuyla paylaşıldı.Mektupta O'Connor, Biden'ın 'Paxlovid' isimli ilaçla tedavisinde 2 gününü doldurduğunu belirterek, Biden'ın şu anki belirtilerinin iyileşmeye başladığını gösterdiğini aktardı.Biden'ın şu anda boğaz şişkinliği, burun akıntısı, öksürük, ses kısıklığı ve kas ağrıları olduğunu kaydeden O'Conner, Biden'ın nabzı, tansiyonu, solunum oranı, kandaki oksijen seviyesi ve ateşinin normal olduğunu bildirdi.O'Connor, Biden'a halihazırda uyguladıkları tedavileri sürdüreceklerini ve Biden'a bulaşan virüsün yüksek olasılıkla Omicron'un alt varyantı BA5 olduğunu tespit ettiklerini belirtti.

https://tr.sputniknews.com/20220722/beyaz-saray-kovid-19-direktoru-bidenin-hastaliginin-agirlasma-riski-oldukca-dusuk-1058994610.html

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joe biden, koronavirüs, varyant, omicron