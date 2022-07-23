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Biden'ın doktoru: ABD Başkanı'nın yakalandığı virüs yüksek olasılıkla Omicron'un alt varyantı BA5
Biden'ın doktoru: ABD Başkanı'nın yakalandığı virüs yüksek olasılıkla Omicron'un alt varyantı BA5
Kovid-19'a yakalanan ABD Başkanı Joe Biden'ın doktoru Kevin O'Connor, Biden'ın yakalandığı virüsün 'yüksek olasılıkla' Omicron varyantının alt varyantı BA5... 23.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-23T19:49+0300
2022-07-23T19:50+0300
koronavirüs
joe biden
koronavirüs
varyant
omicron
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'Joe Biden'ın doktoru O'Connor'ın Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre'ye Biden'ın sağlık durumuna ilişkin gönderdiği günlük mektup, kamuoyuyla paylaşıldı.Mektupta O'Connor, Biden'ın 'Paxlovid' isimli ilaçla tedavisinde 2 gününü doldurduğunu belirterek, Biden'ın şu anki belirtilerinin iyileşmeye başladığını gösterdiğini aktardı.Biden'ın şu anda boğaz şişkinliği, burun akıntısı, öksürük, ses kısıklığı ve kas ağrıları olduğunu kaydeden O'Conner, Biden'ın nabzı, tansiyonu, solunum oranı, kandaki oksijen seviyesi ve ateşinin normal olduğunu bildirdi.O'Connor, Biden'a halihazırda uyguladıkları tedavileri sürdüreceklerini ve Biden'a bulaşan virüsün yüksek olasılıkla Omicron'un alt varyantı BA5 olduğunu tespit ettiklerini belirtti.
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joe biden, koronavirüs, varyant, omicron

Biden'ın doktoru: ABD Başkanı'nın yakalandığı virüs yüksek olasılıkla Omicron'un alt varyantı BA5

19:49 23.07.2022 (güncellendi: 19:50 23.07.2022)
© AP Photo / Evan VucciJoe Biden
Joe Biden - Sputnik Türkiye, 1920, 23.07.2022
© AP Photo / Evan Vucci
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Kovid-19'a yakalanan ABD Başkanı Joe Biden'ın doktoru Kevin O'Connor, Biden'ın yakalandığı virüsün 'yüksek olasılıkla' Omicron varyantının alt varyantı BA5 olduğunu açıkladı.
'Joe Biden'ın doktoru O'Connor'ın Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre'ye Biden'ın sağlık durumuna ilişkin gönderdiği günlük mektup, kamuoyuyla paylaşıldı.
Mektupta O'Connor, Biden'ın 'Paxlovid' isimli ilaçla tedavisinde 2 gününü doldurduğunu belirterek, Biden'ın şu anki belirtilerinin iyileşmeye başladığını gösterdiğini aktardı.
Biden'ın şu anda boğaz şişkinliği, burun akıntısı, öksürük, ses kısıklığı ve kas ağrıları olduğunu kaydeden O'Conner, Biden'ın nabzı, tansiyonu, solunum oranı, kandaki oksijen seviyesi ve ateşinin normal olduğunu bildirdi.
O'Connor, Biden'a halihazırda uyguladıkları tedavileri sürdüreceklerini ve Biden'a bulaşan virüsün yüksek olasılıkla Omicron'un alt varyantı BA5 olduğunu tespit ettiklerini belirtti.
Joe Biden - Sputnik Türkiye, 1920, 22.07.2022
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