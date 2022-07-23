https://tr.sputniknews.com/20220723/bugday-yuklu-kamyon-bilinmeyen-bir-nedenle-yandi-1059049822.html

Buğday yüklü kamyon bilinmeyen bir nedenle yandı

Buğday yüklü kamyon bilinmeyen bir nedenle yandı

Silivri’de buğday yüklü kamyon bilinmeyen bir nedenle yandı. Araç küle dönerken yaşanan o anlar kameraya yansıdı. 23.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-23T16:21+0300

2022-07-23T16:21+0300

2022-07-23T16:37+0300

yaşam

buğday

yangın

tarla

ateş

silivri

türkiye

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Silivri Küçük Kılıçlı Mahallesi’de buğday yüklü bir kamyon tarlada bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı. Yol kenarında park halinde bulunan kamyondan çıkan alevler 30 dönümlük anıza da sıçradı. Yanan kamyonet cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, aracın şiddetli bir şekilde yandığı görüldü.

https://tr.sputniknews.com/20220709/arnavutkoyde-bugday-tarlasinda-yangin-helikopter-havadan-destek-verdi-1058526870.html

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buğday, yangın, tarla, ateş, silivri, türkiye