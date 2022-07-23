https://tr.sputniknews.com/20220723/bugday-yuklu-kamyon-bilinmeyen-bir-nedenle-yandi-1059049822.html
Buğday yüklü kamyon bilinmeyen bir nedenle yandı
Buğday yüklü kamyon bilinmeyen bir nedenle yandı
Silivri’de buğday yüklü kamyon bilinmeyen bir nedenle yandı. Araç küle dönerken yaşanan o anlar kameraya yansıdı. 23.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-23T16:21+0300
2022-07-23T16:21+0300
2022-07-23T16:37+0300
yaşam
buğday
yangın
tarla
ateş
silivri
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Silivri Küçük Kılıçlı Mahallesi’de buğday yüklü bir kamyon tarlada bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı. Yol kenarında park halinde bulunan kamyondan çıkan alevler 30 dönümlük anıza da sıçradı. Yanan kamyonet cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, aracın şiddetli bir şekilde yandığı görüldü.
https://tr.sputniknews.com/20220709/arnavutkoyde-bugday-tarlasinda-yangin-helikopter-havadan-destek-verdi-1058526870.html
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buğday, yangın, tarla, ateş, silivri, türkiye
Buğday yüklü kamyon bilinmeyen bir nedenle yandı
16:21 23.07.2022 (güncellendi: 16:37 23.07.2022) Abone ol
Silivri’de buğday yüklü kamyon bilinmeyen bir nedenle yandı. Araç küle dönerken yaşanan o anlar kameraya yansıdı.
Silivri Küçük Kılıçlı Mahallesi’de buğday yüklü bir kamyon tarlada bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı. Yol kenarında park halinde bulunan kamyondan çıkan alevler 30 dönümlük anıza da sıçradı. Yanan kamyonet cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, aracın şiddetli bir şekilde yandığı görüldü.