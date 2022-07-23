https://tr.sputniknews.com/20220723/cumhurbaskani-erdogan-ihracatta-yil-sonunda-300-milyar-dolara-yakin-bir-degere-ulasacagiz-1059050513.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Küresel gıda krizinin aşılmasına anlamlı katkı sağlayacağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Küresel gıda krizinin aşılmasına anlamlı katkı sağlayacağız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya ve Ukrayna arasında barış tesis edilene kadar diplomatik çabalarımızı sürdürmekte kararlıyız" dedi. İstanbul'da... 23.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-23T16:59+0300

2022-07-23T16:59+0300

2022-07-23T17:22+0300

politika

recep tayyip erdoğan

tahıl sevkiyatı

enflasyon

kayseri

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kayseri’de Femaş Metal Sanayii İşçileriyle Buluşma Programı'nda konuştu. İstanbul'da atılan imzalarla çözüme kavuşan tahıl sevkiyatına ilişkin açıklamalarda bulunan Erdoğan, "Önümüzdeki günlerde başlayacak gemi trafiğiyle küresel gıda krizinin aşılmasına anlamlı katkı sağlayacağız" dedi.Erdoğan'ın konuşması şöyle:Dünya büyük bir ekonomik krizden geçiyor. Küresel enflasyon insanlığın öncelikli sorunlardan biri. Gelişmiş ülkelerin tamamı enflasyon yanında istihdam gibi sorunlarla ad uğraşıyor. Gelişmiş ülkeler hayatın gerçekleriyle yüzleşmeye başladı. Vatandaşlarını ölüme terk edenler işsizlik ve hayat pahalılığı karşısında aynı davranışı sergiliyor.'İster istemez etkileniyoruz'Küresel ekonomik sorunlardan biz de ister istemez biz de etkileniyoruz. Salgın döneminde önceliğimizi insanımızın sağlığıyla birlikte işini kurmasına verdik. Muhalefetin baskılarına rağmen ekonomide ülkemize kontak kapattırmadık. Önceliğimiz istihdamın artmasıdır. İhracat rekorları kırmaya devam ediyoruz. Daha yılın ilk yarısında ihracatta 126 milyar doları geçtik. Yıl sonunda 300 milyar dolara yakın bir değere ulacağız. Turizmde de beklentileri aşan bir hareketlilik yaşıyoruz.'Sabır bekliyorum'Enflasyonun üzerinde artışlar yaptık. Gelimeleri göz önünde tutarak memur ve emekli maaşlarıyla birlikte asgari ücreti yeniden düzenledik. Asgari ücreti net 5 bin 500 olarak düzenledik. Vatandaşımızı enflasyona ezdirmeyeceğiz. Bunun için insanlarımızdan sabır bekliyorum. Kurban Bayramı'nda yolları görmedik mi? Otomobilden nakliye TIR'larından geçilmiyordu.Dün İstanbul'da önemli bir başarıya imza attı. Ukrayna tahılının Karadeniz'den sevk edilmesi için anlaşmayı yaptık. Önümüzdeki günlerde başlayacak gıda trafiğiyle krizin aşılmasına katkı sağlayacağız. Rusya ve Ukrayna arasında barış tesis edilene kadar diplomatik çabalarımızı sürdürmekte kararlıyız.Siyaset adı altında bozgunculuk yapan gafillere sesleniyorum. Yalanla hokkabazlıkla siyaset yapmayı bırakın. Tüm mesainizi masa başı oyunlara harcamak yerine Ankara'nın dışına çıkın."

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recep tayyip erdoğan, tahıl sevkiyatı, enflasyon, kayseri